Prisas, despistes y confusión. Este era el sentir general entre los usuarios que este lunes se acercaban a la estación del TRAM de Luceros a coger el tren o que bajaban en la parada Mercado sin saber por qué no habían podido llegar a su destino. Como ya se anunció por parte de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) a principios de enero, la terminal por la que cada día pasa una media de 5.700 personas, permanecerá cerrada un mes, hasta el próximo 21 de febrero. Esta clausura se debe a las labores de instalación de un nuevo escape ferroviario en el túnel de la estación que tiene como finalidad mejorar la capacidad de maniobra y circulación de trenes y tranvías en el trazado subterráneo.

Durante el período de obras, las Líneas 1 (Luceros-Benidorm), 2 (Luceros-Sant Vicent del Raspeig), 3 (Luceros-El Campello) y 4 (Luceros-Plaza La Coruña) tienen su origen y destino en la estación de Mercado. Precisamente, hasta esta céntrica terminal, llegaban algunos turistas y usuarios cuyo destino final era la estación de tren de Alicante y que, debido a las obras, no han podido bajar tan cerca de esta ubicación como esperaban.

Es el caso de Jennifer Brizuela, una turista que se encontraba pasando unos días en Altea y que ahora se disponía a viajar a Elche para reunirse con su familia. "Llevo un mes recorriendo España y después de pasar unos días entre Altea y Benidorm he cogido el TRAM, ahora no sé cómo llegar desde aquí hasta la estación de tren. Me ha avisado la gente que iba conmigo en el tren de que la línea estaba cortada y menos mal porque si no me quedo sentada esperando a que llegue a Luceros, que es donde había visto que tenía que bajar. Ahora me toca ir andando con la maleta y la mochila, pero espero no tardar mucho".

Este cierre temporal de Luceros implica ajustes en los horarios habituales, que los usuarios podrán consultar en las estaciones y paradas de TRAM, así como en la página web y la aplicación oficial. Esta es una de las quejas más repetidas por los usuarios, alguno de los cuales se han visto afectados por la modificación de horarios que han hecho que llegaran tarde al trabajo o a algún compromiso. "He perdido el de las 10.00 horas porque ha pasado dos minutos antes, sabía que la línea estaba cerrada, pero no que habían cambiado los horarios. Hoy un poco desastre, la otra parada me viene mejor porque tengo una cita médica y me coge más cerca, pero no pasa nada", asegura Julia de Toro, usuaria del TRAM.

Aunque no todos los que llegaban hasta esta estación de Mercado lo hacían perdidos o sin saber lo que estaba pasando. La mayoría de viajeros, según señala el personal de atención al cliente contratado para facilitar el acceso y salida de viajeros en esta estación, llegaban sabiendo que el cierre se había producido y que esto suponía cambios de horario y de recorrido. "Sabía que la estación de Luceros estaba cerrada, por eso he venido directamente a coger el TRAM a la parada de Mercado. Lo cojo habitualmente para ir a El Campello y así no pierdo tiempo en aparcar el coche, es mucho más rápido", señala Asia Gadiri.

En la otra punta de la avenida Alfonso El Sabio la situación de descuidos y olvidos también le ha jugado a una mala pasada a algunos de los usuarios que, confiados, se acercaban a coger el tranvía "como cada día" a la estación de Luceros. Es el caso de Manuel Gómez, que iba a San Vicente del Raspeig, y que explica que se ha enterado cuando ha llegado. "Estaba leyendo el cartel y he visto que ya está cerrado y que no se puede. Ahora cogeré el autobús que está parada justo enfrente de la estación, igual de cómodo".

Peor era la situación para aquellos que acudían "a la carrera" para no perder el tren que tenía que llevarles de vuelta a casa. "Hemos corrido para nada, que fastidio. Nos hemos salido de clase cinco minutos antes y todo porque sabíamos que pasaba ahora y no nos habíamos enterado de que estaba la estación cerrada. Ahora tenemos que ir a Mercado y esperar media hora porque a media mañana las frecuencias para El Campello no son muy seguidas", destacaba César Lloret.

Los más afectados en esta estación han sido, nuevamente, los turistas que se encuentran estos días visitando la ciudad. La mayoría se acercaban a la estación, cogían las escaleras mecánicas y al llegar abajo se encontraban con que el acceso solo era para acudir al Punto del Cliente, que en esta estación continúa activo en su horario habitual para atender a todas aquellas personas que lo necesiten.

Ante el cambio de planes, la mayoría de los usuarios han optado por cambiar el TRAM por el autobús urbano o por caminar hasta la estación de Mercado, aunque los hay a los que esta circunstancia les ha venido bien y se han lanzado a caminar hasta su destino. "He entrado y con las mismas me he salido, no me había enterado de que estaba cerrada pensaba que era el día 25, pero lo habré entendido mal. Quería ir al Bulevar del Plá porque vivo ahí, pero no voy a ir a Mercado a coger el TRAM porque ya no me sale rentable, iré andando que dicen que es bueno, así aprovecho las circunstancias para hacer ejercicio", indica Mari Carmen Sanz.

Obras

Por la estación de Luceros pasan unos 5.700 viajeros diarios, lo que supone una media de 170.000 usuarios al mes. Durante el pasado año 2023, el TRAM de Alicante fue utilizado por 18,2 millones de usuarios, de los que 2,1 millones pasaron por esta terminal, según datos ofrecidos por Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

El proyecto que se va a realizar en esta estación busca abordar las limitaciones actuales de la terminal de Luceros, que cuenta únicamente con dos vías en servicio. La intervención tiene como objetivo mejorar la capacidad de maniobra en el tramo subterráneo de las Líneas 1, 2, 3 y 4 del TRAM de Alicante, contribuyendo a la regularidad del servicio y reduciendo los efectos de posibles incidencias en el conjunto de trenes y tranvías en circulación.

Las obras, que cuentan con un presupuesto de 1,6 millones de euros, abarcan también intervenciones en la superestructura de vía, drenaje de la plataforma, catenaria y sistema de ventilación del túnel entre Luceros y Mercado. Además, se llevarán a cabo trabajos relacionados con enclavamientos, agujas y modificaciones en los sistemas de señalización, comunicaciones y seguridad ya instalados. Una situación que obliga a la realización continua de maniobras para adecuar en cada momento el material móvil correspondiente a cada línea, apartar las unidades sobrantes y dejar la vía de andén libre hasta su hora de salida.