La izquierda da un paso adelante y presentará una moción en el pleno para presionar al gobierno municipal con la Zona de Bajas Emisiones. PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos solicitarán de forma conjunta en la próxima sesión plenaria del Ayuntamiento de Alicante la creación de una comisión específica para la elaboración de una propuesta de ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones en localidad.

Ante propuesta inicial acordada por el equipo de gobierno de PP y Vox, que plantea una normativa "vacía de contenido" y "libre de multas", el objetivo de la oposición con este movimiento es fiscalizar la puesta en marcha de la futura normativa. Mediante esta comisión pretenden garantizar que la futura ordenanza cumpla con los requisitos legales recogidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica asegurando, por ejemplo, que se mejore la calidad del aire, que se reduzcan los niveles de contaminación o que se pongan en marcha sanciones que aseguren el cumplimiento de las futuras restricciones.

De aprobarse en pleno, la intención de esta moción es que la comisión se ponga en marcha en un plazo no superior al de 15 días. Para el desarrollo de la comisión, las tres formaciones han solicitado que en el plazo de 30 días desde su constitución, se establezca un Plan de Trabajo que recoja todas las aportaciones de los miembros de la misma, cuya función será llevar a cabo una "labor de diagnóstico" sobre aquellos asuntos que se consideren oportunos. La propuesta de las formaciones de izquierdas también recoge que las sesiones de la comisión tengan lugar, al menos, una vez al mes, y que sean públicas. Además, la duración de esta comisión estará supeditada al cumplimiento de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.

El concejal socialista, Raúl Ruiz, ha advertido de que la "postura negacionista de Barcala" pone en riesgo la financiación de todas las obras que se han ejecutado recientemente y por las que Alicante ha recibido 15 millones de euros de fondos europeos. Por este motivo, "exigimos que se ponga en marcha cuanto antes una comisión para trabajar en esta ordenanza y garantizar así la eficacia de las medidas que se tomen para preservar la salud de los alicantinos y alicantinas, una comisión en la que deberemos evaluar de forma pública y transparente las mediciones de partículas efectuadas y todos los informes que menciona el alcalde y que no muestra", ha destacado.

Ruiz ha señalado que Barcala sabe que tiene menos de seis meses para aprobar una ordenanza que determine cómo llevará a cabo las restricciones que exige la legislación sobre la Zona de Bajas Emisiones. "Desconocemos cómo quiere poner en marcha el alcalde estas restricciones permanentes exigidas en la ley. Si no quiere sancionar las infracciones de su Zona de Bajas Emisiones debe explicar cómo va a garantizar el cumplimiento de la normativa", ha añadido.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha señalado que este momento es "una oportunidad de oro" para cambiar positivamente la ciudad. "Como se ha planteado esta actuación solo está generando beneficios para las empresas que están llevando a cabo las actuaciones, pero no ha supuesto un cambio para la ciudadanía porque las mejoras no van destinadas para ello, quieren hacer trampas. Esta transformación urbana debe ir acompañada de un plan de choque de movilidad que garantice el transporte público, la creación de parkings disuasorios, bicicletas de alquiler y espacios para poder circular en bicicleta o patinete".

Mas ha recordado que la ciudad no ha contado con una inversión tan grande desde hace muchos años y que beneficie a las personas que usan el transporte público. "No queremos sanciones, queremos que la gente pueda moverse libremente, pero sin contaminar, por eso vamos a reclamar al Gobierno de España que controle a este gobierno. No vamos a permitir que nos multen, esta ciudad hay que adaptarla ya al cambio climático" ha añadido el portavoz de Compromís.

El portavoz de Izquierda Unida-Podemos, Manolo Copé, ha denunciado la falta de una política ambiental por parte del Ayuntamiento de Alicante. "Frente a los negacionistas hemos hecho un frente común los partidos de izquierdas porque queremos denunciar sus mentiras. Estas medidas benefician al comercio local y la salud de la población, el problema es que este ayuntamiento tiene una evidente falta de apuesta por las políticas ambientales".

Copé ha criticado la falta de participación del equipo de gobierno y recordado que son muchas las asociaciones de la ciudad que ya han expresado su rechazo a la no aplicación de estas medidas así como su preocupación por la ausencia de carriles bici. "Necesitamos hacer un ejercicio de pedagogía política y es necesario que la gente tenga en cuenta que los beneficios de implantar una zona de bajas emisiones son más positivos que negativos. Tenemos que estar vigilantes", ha recordado Copé.

Denuncia ante la Fiscalía

Además, la oposición ha anunciado que, si finalmente el equipo de gobierno no implementara la Zona de Bajas Emisiones antes de la fecha límite impuesta por el Gobierno, prevista para el 30 de junio de este año, no descartan judicializar el proceso llevando el caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

"Obviamente, tenemos la capacidad de actuar, aunque primero queremos que sea a nivel político", ha asegurado el portavoz de Compromís, Rafa Mas. "De todas formas, en caso de que entendemos que hay un supuesto incumplimiento no descartamos ninguna acción judicial, previsiblemente ante la Fiscalía de Medio Ambiente. No se pueden cumplir unas cosas sí y otras no, se piensan que somos tontos y lo que quieren es quedarse con el dinero y no hacer nada a pesar del gran proyecto que presentaron los técnicos del Ayuntamiento".

Por su parte, el concejal socialista, Raúl Ruiz, ha recordado que estas medidas no solo las reconoce la ley, sino que también aparecen recogidas en la página web del Ayuntamiento. "Queremos saber cuáles son realmente las restricciones de las que se habla en la página web del Ayuntamiento y en qué van a consistir porque si no actuamos en los núcleos urbanos en los próximos 50 años viviremos con el clima del Sahara".

Las tres formaciones han recordado durante su comparecencia que los niveles de contaminación que se registran en el centro de Alicante están muy por encima del límite de riesgo de la OMS y, en especial, de aquellas partículas más pequeñas y nocivas para el ser humano como son las PM2.5; partículas cuyo origen se deriva en un 70% de las emisiones de motores de combustible fósil producidas por el tráfico rodado. Por su parte, Raúl Ruiz, ha recordado que con un escenario de contaminación atmosférica de partículas muy inferior a muchas de las mediciones que hemos tomado en el centro de Alicante, en Murcia se declaró el pasado mes de noviembre el protocolo anticontaminación nivel 3.