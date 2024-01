«Los profesores están atados de pies y manos, casi perseguidos"

La intervención del psicoanalista, que tiene su consulta en Alicante, será presentada por la Asociación Infancias, colectivo, interprofesional para el buen desarrollo de la infancia.

¿En qué aspectos incidirá en su ponencia?

Lo que se me plantea de arranque son un par de preguntas, una es qué lugar ocupan los profesionales que están en contacto con infancia y juventud, del ámbito escolar y clínico, y la otra es cómo cuidar su salud. En lo que me voy a basar para intentar dar respuesta a estas preguntas es en el malestar que en estos momentos concretos se están encontrando.

¿En qué sentido?

En primer lugar en la demanda a la que ahora mismo la sociedad nos empuja, una demanda en la que la sociedad nos dice constantemente: tú puedes, nada es imposible y que se haga posible es porque tú quieres conseguirlo. Esto repercute directísimamente en la escuela en tanto que los alumnos, los padres incluso, van con ese mandato. Estamos construyendo una sociedad que no está preparada para la frustración. Hay que ganar sí o sí. La educación, y también la clínica, van en dirección contraria: su mensaje es que no siempre se consigue. Las cosas no siempre cuadran, no siempre salen, no siempre son perfectas. Pero esto ahora mismo es lo que propone la sociedad.

"Estamos construyendo una sociedad que no está preparada para la frustración. Hay que ganar sí o sí"

¿Qué papel están jugando los padres?

He escuchado a padres que le decían al profesor: quién eres tú para suspender a mi hijo. Se le descabalga (al profesor) de todo lugar. Todo esto hace que este profesional, que antes era un referente, ahora mismo ocupe un lugar vacío, casi no se le reconoce. De hecho, el profesor está casi perseguido. Me está viniendo ahora la cuestión del pin parental (otorga a los padres la capacidad de vetar contenidos que se aprueban en el Consejo Escolar). Los profesores están atados de pies y manos, y eso conlleva una angustia, un malestar y una sensación de no tener herramientas para poder trabajar.

¿Hasta qué punto existe un problema?

Escuché hace un par de semanas hablar sobre el informe que elabora la Central Sindical Independiente de Funcionarios, que dice que ocho de cada diez docentes han sufrido violencia por parte de sus alumnos. A mí me parece una cosa muy loca. Entonces, se exige de alguna manera la puesta en marcha de un estatuto docente que reforme el papel del profesor en las aulas. La sensación es de total impotencia del profesional que está en contacto con la juventud, con la infancia, precisamente porque el mensaje de que todo es posible, todo vale, hay que conseguirlo sí o sí, es lo que ahora mismo va en el ambiente social.

"Un informe dice que ocho de cada diez docentes han sufrido violencia por parte de sus alumnos. A mí me parece una cosa muy loca"

¿Esta situación se produce también respecto a otros profesionales en contacto con la población como los médicos?

Estoy totalmente convencido. Me centro más en lo que es la educación y la psicología clínica pero obviamente con los médicos estamos en las mismas. Tú vas a una consulta médica porque tienes una dolencia y el médico intenta averiguar de dónde viene para intentar corregirla y curar. Desde el lado de la psicología y de la educación no se trata de curar nada, se trata de dar otro tipo de mensaje. De decirle a la sociedad: por ahí no va. Los alumnos ya llegan a la escuela con esa etiqueta, de que efectivamente hay que triunfar sí o sí, con lo cual la frustración no se acepta de ninguna de las maneras. Andamos todos buscando ese objeto ideal que nos venga a colmar, que nos dé la satisfacción total. Y no hablemos del individualismo, donde cada uno va a lo suyo. La cuestión de las tabletas y las pantallas va en esta dirección. También vamos totalmente apurados por el tiempo porque tenemos que ser productivos, esa noción de perder el tiempo se ha perdido, no está. Si uno está sin hacer nada, entre comillas es perder el tiempo cuando la creatividad precisamente surge de estos momentos en que uno está sin hacer nada. Pero fundamentalmente es la referencia. Antes estaban en diferentes lugares y una de ellas era el maestro, que ocupaba un lugar muy importante. Eso se está perdiendo a la carrera.

"Y no hablemos del individualismo, donde cada uno va a lo suyo. La cuestión de las tabletas y las pantallas va en esta dirección"

La Generalitat ha elaborado un plan de salud mental que dota a los centros de psicólogos clínicos para atender a los alumnos y ayudar a los maestros. ¿Qué le parece la medida?

Lo veo muy positivo. Todo lo que sea construir espacios donde se pueda intercambiar, incluso dar cuenta del malestar que cada uno tenemos, lo veo muy positivo. En esos espacios tiene que haber un director de orquesta, que sería el psicólogo clínico, no solo para el alumnado, también para el profesorado. Hacer dinámicas grupales donde se pueda poner en común lo que a mí me está pasando es fundamental. Es como perder esa sensación de que soy el bicho raro, de que solo me pasa a mí. No. Eso es muy importante.

Adolescentes

Por su consulta pasan adultos, menores...¿Qué está viendo en su trabajo diario sobre todo entre los adolescentes?

Sobre los adolescentes lo que veo ahora mismo en consulta es una pérdida de identidad absoluta. Veo a chavales que andan sin referencias simbólicas, con muchos cuestionamientos y muy pocas respuestas. Necesitan ese contacto con lo grupal, necesitan encontrar a iguales que les ayuden a hallar respuestas a su cuestionamiento porque andan sin referencia.

"Sobre los adolescentes lo que veo ahora mismo en consulta es una pérdida de identidad absoluta. Veo a chavales que andan sin referencias simbólicas, con muchos cuestionamientos y muy pocas respuestas"

¿Por qué han subido tanto los datos de adolescentes que se autolesionan e incluso cometen tentativas de suicidio?

Por eso mismo. Es la búsqueda de identidad. Ahora mismo, y esto es un ejemplo, no lo tomemos como literal, si un adolescente se suicida rápidamente hay un efecto dominó, y tiene que ver con esto. Andamos siempre en el mismo punto. Esta búsqueda de referencias con mayúsculas que digan qué sí y qué no. Más allá de que ahora el único mensaje que reciben es que hay que ser productivo, conseguir el éxito, ganar la carrera. Eso solamente sirve para sumirse en la frustración una y otra vez, una frustración de que nunca doy la talla; y ahora mismo en los adolescentes es lo que más se ve. En donde vivo, hay adolescentes de 18 años recién cumplidos con unos coches con una cilindrada que cómo puede ser que vayan con ese tipo de coche. Su papá ya se lo ha regalado. Eso les mete en una espiral que no pueden sostener.