Un «fraude». Así consideran los vecinos de la zona sur de Alicante el proyecto para la implantación de los macrodepósitos en el puerto de Alicante. Y todo por su división en fases que, según consideran, persigue «evitar los controles ambientales exigibles». A través de un comunicado, emitido dos días después de que INFORMACIÓN revelase la existencia de un informe de la Abogacía de la Generalitat de 2021 favorable a la primera fase del proyecto y un día después de que este diario avanzase las intenciones de la promotora de pedir licencia para una segunda fase, la Plataforma por un Puerto Sostenible ha rechazado «rotundamente» que el proyecto de instalación de macrodepósitos de combustible en el puerto urbano de Alicante «no requiera de evaluación ambiental», a la vez que ha criticado el supuesto «fraccionamiento fraudulento de la solicitud por parte de la promotora» y ha insistido «en la grave amenaza medioambiental y para la seguridad de la ciudad que supone este proyecto».

La plataforma, en su comunicado, ha criticado la «parcialidad y falsedad» de los informes, realizados durante la etapa del Botànic en la Generalitat Valenciana. «Erróneamente sostienen que esta instalación no encajaría en el supuesto de evaluación ambiental. La legislación vigente en el momento de la presentación del proyecto, que es la ley de evaluación ambiental de 2008, ya exigía el filtro ambiental a todas las instalaciones que superaran las 100.000 toneladas», según la plataforma, aunque la Abogacía de la Generalitat, según el citado informe no vinculante, asegura que la promotora no necesitaría la declaración de impacto ambiental para la primera fase, que contaría con seis macrodepósitos, con un volumen total de 112.500 metros cúbicos de combustible. «Un proyecto de las características del que nos venimos refiriendo debe entenderse que no requiere de declaración de impacto ambiental, estando de acuerdo con la opinión técnica del órgano ambiental competente en este caso, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental», recogía el informe de la Abogacía de la Generalitat, fechado en mayo de 2021, pero del que no se dio traslado a las partes hasta septiembre de 2023, tras el cambio de color político al frente del Consell.

La plataforma, por otro lado, agrega en su comunicado «el descarado intento de fraccionamiento del proyecto en tres fases para evitar los controles ambientales exigibles», considerando que «la ley 21/2013 de evaluación ambiental establece en su disposición transitoria primera, punto 3, que incluso contando con una evaluación ambiental favorable [que no es el caso, puesto que en ningún momento se ha llegado a tramitar ni a resolver], al haber transcurrido más de seis años sin que se haya ejecutado el proyecto, la tramitación inicial pierde sus efectos y ha de aplicarse obligatoriamente la legislación ambiental vigente en la actualidad (ley 21/2013)».

Para la plataforma, desde donde insisten que el puerto de Alicante es urbano, resulta «inconcebible por sentido común que una instalación de estas características, que supondría el almacenamiento y tránsito de hasta 900.000 toneladas de combustible [en todas tres posibles fases] y por tanto con un altísimo potencial contaminante, no necesite de una declaración de impacto ambiental que con total seguridad sería desfavorable». Según insiste la asociación, «el proyecto supone tanto el tránsito por la bahía de alicante de grandes petroleros como la operación de ‘bunkering’ (trasvase de combustible de barco a barco), con el riesgo de emisiones y vertidos».

Por último, lamentan haber pedido «reiteradas reuniones con carácter de urgencia» con el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez; al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, sin haber «tenido respuesta por parte de ninguno».

Por su parte, la asociación de vecinos Parque del Mar de la ciudad de Alicante han pedido, a través de otro comunicado, que se «deniegue la licencia al proyecto de instalación de macrodepósitos de combustible en el puerto urbano de Alicante, tanto de la primera fase como de las siguientes fases solicitadas», amparándose en «circunstancias de ámbito de seguridad o medioambiental que pudieran afectar a una instalación de tal magnitud».