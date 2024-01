Las zonas de bajas emisiones, un sinónimo de mejora para el comercio local en Alicante

Calmar el tráfico, fomentar el transporte público y crear entornos más amables para el peatón son algunas de las cuestiones prioritarias que se recogen la mayoría de proyectos de zonas de bajas emisiones. En Alicante esta ordenanza y las cuestiones que recogerá en su interior son todavía una incógnita y, pese al poco tiempo que resta para que el Ayuntamiento desarrolle obligatoriamente una estrategia que debería cambiar el modelo de movilidad en la ciudad, los detalles aún se escapan al conocimiento de ciudadanos, comerciantes y empresarios.

Son precisamente estos, comerciantes y empresarios, unos de los colectivos que podrían verse más beneficiados por la implementación de estas nuevas políticas de movilidad en Alicante. Así se desprende de un informe desarrollado por Clean Cities, una coalición europea compuesta por más de 70 ONG, que analizó cómo las zonas de bajas emisiones impactaron el comercio en ciudades europeas como Madrid, Estocolmo o Londres.

El estudio reveló que las restricciones de acceso al tráfico rodado supusieron un aumento en el tránsito de peatones de entre un 14% y un 43%, lo que, a su vez, llevó a un aumento en las ventas de los comercios de hasta un 30%. Además, convertir espacios de estacionamiento en áreas para bicicletas también se reveló como un impulso para el comercio local, ya que aquellos que llegan en bicicleta o a pie al centro de las ciudades tienden a gastar más que los que llegan en coche.

Un ejemplo de como las políticas de peatonalización y dinamización comercial pueden hacer cambiar una calle está en la calle San Francisco, más conocida como la calle de las Setas. En ella, los comerciantes de "toda la vida" aseguran que este cambio ayudó a revitalizar una calle que se encontraba en una muy mala situación, favoreciendo el incremento de clientes aunque reprochan al ayuntamiento que la zona necesita más mantenimiento.

"Las calles peatonales y más para una ciudad como Alicante son una maravilla. Desde que se peatonalizó la calle hemos notado una gran mejora, viene mucha más gente, sobre todo por la dinamización de la calle, que fue una gran idea aunque podría haberse hecho mejor", asegura Noelia Nieto, actual responsable de un establecimiento de venta de ropa que lleva abierto desde 1954. "El único problema que vemos es que cuando una cosa funciona bien el mantenimiento suele brillar por su ausencia, aquí por ejemplo nadie viene a limpiar las setas y somos nosotros los que tenemos que estar reclamando que estén en condiciones, si una cosa funciona hay que mantenerla".

Este beneficio repercute a todos los niveles en esta concurrida vía, aunque para algunos aún faltan servicios, como un incremento de paradas de carga y descarga. "Hay cosas de la peatonalización que nos benefician y otras que nos perjudican, por ejemplo, que no lleguen las mercancías y el material es un inconveniente total. Me gusta que pase gente y que la calle esté llena de vida y claro que eso acaba siendo un beneficio en muchos momentos, pero también nos perjudica en otro, en una balanza yo me quedaría como estoy", asegura Fini Ferrándiz.

En una vía a la que hace a penas un año llegó la peatonalización, la calle Bailén, los comerciantes destacan que este cambio ha sido "todo un éxito" que ha cambiado totalmente su forma de vender. "Es una evidencia total que la peatonalización favorece al comercio local. Esta era una calle bastante dura porque a pesar de estar en el centro era prácticamente una vía de servicios. Por aquí pasaban cinco líneas de autobuses, teníamos contenedores de basura por toda la calle y los ruidos y los inconvenientes de las zonas de fiesta. El cambio en un año ha sido tan grande que podemos decir que es un auténtico éxito y podemos constatar que nos ha cambiado por completo", señala Vicente Armengol.

Sin embargo, este comerciante señala que solo con el cierre de las calles al tráfico no es suficiente para completar la transformación de la localidad. "No debemos olvidar que sigue haciendo falta parkings disuasorios, mejorar la frecuencia del transporte público y ampliar y mejorar aparcamientos como el de la Lonja y el del ADDA porque tenemos mucha falta de aparcamiento. Hay que dar solución al vecino y al visitante, hay que peatonalizar con sentido, dando servicio y poniendo facilidades a todos los que componemos la ciudad", indica Armengol.

En la calle Gerona, la única del entorno sin peatonalizar por el momento, hay disparidad de opiniones entre los comerciantes. Algunos se encuentran a punto de cerrar por la falta de consumidores mientras que otros aseguran que el cierre peatonal de las calles de cercanas ha revitalizado sus negocios.

"Desde que se peatonalizó y se cortó el tráfico todo ha sido un desastre. Alicante es una ciudad pequeña en la que no hay donde aparcar, los parkings siempre están llenos y son muy caros, eso nos mata. Además, que hayan quitado la zona azul es algo que nos ha perjudicado mucho, en los últimos ocho años la calle ha pasado a tener varios locales vacíos y esta situación solo ha beneficiado a las cafeterías y a la hostelería", explica la comerciante Graciela Antón.

Sin embargo, en el local de al lado Pablo Giner, responsable de una tienda de fotografía, se mostraba favorable a este tipo de iniciativas. "La peatonalización es una buena iniciativa y a nosotros como comerciantes nos ha venido bien. Entendemos que no se pueden peatonalizar todas las calles porque al final los coches tienen que pasar por algún lado y vemos normal que no se haya cerrado la calle Gerona, pero simplemente tener las calles adyacentes cerradas ha mejorado mucho la zona y ha hecho que nos llegue gente nueva que antes no habría pasado por aquí".

Recomendaciones

En otro estudio, la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) ha dado a conocer los resultados de un trabajo llevado a cabo en 10 ciudades españolas, a través de 27 procesos participativos centrados en movilidad y la implementación de zonas de bajas emisiones. Dentro de las sugerencias del estudio, orientadas al despliegue y ejecución de las ZBE en las ciudades españolas, se incluyen una serie de recomendaciones con un enfoque particular en el tejido comercial, de servicios e industrial local.

En primera instancia, el informe aconseja llevar a cabo una campaña informativa previa para recabar propuestas del sector comercial local antes de la implementación de las ZBE. Este enfoque permitiría a los comerciantes anticipar acciones necesarias y adaptarse a la nueva realidad, acompañado de información sobre prácticas beneficiosas implementadas en otros municipios.

Como segundo punto crucial, se propone fomentar la innovación en el sector comercial. La implantación de una ZBE puede representar un cambio significativo en el comercio local, y se sugiere que estas zonas pueden actuar como catalizadores para impulsar la renovación y modernización del comercio de proximidad.

Finalmente, el estudio resalta la importancia de promover el comercio local y estimular el desarrollo de servicios agrupados. Se aboga por diseñar las ZBE de manera que generen entornos comerciales dinámicos y competitivos, asegurando así la vitalidad y la prosperidad de las áreas comerciales locales.