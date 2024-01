«El que canta, sus males espanta; o gallo que no canta, algo tiene en la garganta. El refranero español, que es historia y es memoria, lo refleja. La gente disfruta cantando, aunque lo hagan mal. Si encima lo hacen bien, como nosotros, mucho mejor». Del poder curativo de la música para el alma sabe, y mucho, el psiquiatra alicantino Francisco Mas, uno de los tres médicos que integra las voces del grupo Albaladre, junto al dermatólogo Manuel Asín y el pediatra Antonio Redondo.

Mas es el presidente del grupo, y realiza las gestiones para buscar actuaciones: ahora está inmerso en conversaciones con las autoridades locales para poder actuar el próximo verano en la plaza del Ayuntamiento de Alicante con motivo del 25 aniversario de la fundación de Albaladre, que se cumplió en 2023. Es uno de fundadores de un grupo que en 2006 actuó en Teherán (Irán).

Empezó trabajando como ATS y pinchaba por las casas (era practicante cuando no había ni jeringuillas desechables) pero acabó siendo psiquiatra. Afirma que la música y la medicina tienen mucha relación, y que hay bastantes grupos musicales de médicos (cita uno en Murcia con el que han tocado que se llama Ritmo Rancio). «En psiquiatría la salida de la música es fundamental porque es una profesión un poco complicada».

El dermatólogo Manuel Asín es otra de las voces de Albaladre, una agrupación músico-vocal con una amplia trayectoria en la escena artística española, cuyos componentes tienen edades entre los 16 años del pianista y guitarrista Manuel Rivas junior; y los 76 años. Su repertorio abarca la inmensa versatilidad de los géneros musicales españoles y latinos.

A lo largo de su trayectoria han grabado una decena de discos con colaboraciones en los CDs o bien en conciertos en vivo de estrellas como Mario Benedetti, Daniel Viglietti, Caco Senante y Pablo Milanés, así como con Tito Duarte Olga Cerpa, Ascensión Padilla, Odalis Correa o Lorenzo Tartabull. Como «Cantando a la cruz del sur», «Homenaje a la vida», «Canciones de andar lejos», «Mi Cuba», «Noche de boleros» o «Mañana de Carnaval».

Médico igual a humanista

«El médico que no es humanista no es ni médico, y no lo digo yo. Lo decía Marañón», señala Asín, quien recalca que ante todo un médico ha de tener humanidad. Asiste a los ensayos y conciertos desde hace unos 15 años por salud psicológica, como va al gimnasio por la física; y aunque hay varios colegas de bata blanca, «no hablamos de medicina, aquí venimos a cantar y a reírnos. Y tampoco hablamos de política, aunque haya gente con muchas ideas en el grupo».

«Albaladre trata de llevar felicidad allá donde actuamos y en estos tiempos que estamos viviendo, donde nos están quitando la felicidad a arañazos, es bueno que intentemos ser un poco más felices todos, y nuestra música y complicidad con el público, nuestra forma de hacer, aporta felicidad allá donde vamos», afirma Asín, director de un laboratorio de dermocosmética.

Festival Alma Mediterránea

La próxima actuación de Albaladre tendrá lugar el sábado 10 de febrero a las 19.30 horas en el Teatro Principal de Alicante, en el V Festival Alma Mediterránea, junto al grupo CAMtares. Entre el repertorio que llevarán, «Mi gran noche», de Raphael; y «Quisiera ser», del Dúo Dinámico, entre otras.

Entre las voces está también la de Antonio Redondo, un pediatra tenor que señala que intentan cantar y tocar con calidad y sobre todo pasarlo bien, «y cuando es así, el público se tira encima de nosotros. Soy médico y buscamos salud a través de la música, y música a través del estado de salud, y eso nos sirve a todos, los que nos están viendo y los que estamos delante actuando».

Junto a Mas, fundaron Albaladre Manuel Rivas (director musical), Pablo Miró y Cosme Gosálbez. «Existe un denominador común, que es la música y la amistad, así se creó este grupo. Ha habido proyectos de personas que se han bajado del barco, otras se han subido pero ha ido navegando a través de los años, que es lo interesante esté quien esté dentro», explica el último.

Miró, solista tenor, recordó que empezaron cantando en la Universidad, en la tuna. «Yo también hice mis pinitos en la ópera y la zarzuela. Estoy en este grupo que es mi vida y lo que hace que tenga una ilusión fuera del día a día». Albaladre es internacional. Cuenta con una violionista cubana, Gretchen García, y con un arreglista cubano, Armando García, así como con un percusionista venezolano y otro suizo, Alejandro Duque y Michel Kun.

La Diputación Provincial patrocina algunos de los conciertos de Albaladre.