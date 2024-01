La larga lucha de Alicante contra los depósitos

Hay una conexión indiscutible entre los depósitos de combustible y la fachada litoral de Alicante. Desde la transformación de «La Británica» en 1875 de una instalación metalúrgica en una refinería hasta el actual proyecto de macrodepósitos de combustible, el puerto de Alicante siempre ha sido el objeto de deseo para algunas compañías que han visto en su ubicación una oportunidad estratégica desde la que ampliar su volumen de negocio.

Algunas firmas, como Campsa —luego convertida en Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)— lo consiguieron durante más de treinta años, pero tras su cierre, desmantelamiento y traslado hasta Bacarot, en 1999, otras mercantiles han querido repetir ese mismo objetivo —una en 1989, otra en 2006 y la más reciente desde 2013— aunque todos los intentos, de momento, han caído en saco roto.

Parte de ese desenlace en la ciudad de Alicante se ha atribuido al activismo vecinal, que ya en los años 90 propició el primer -y último- «gran acuerdo» para poner fin a estos depósitos en el frente litoral. Fue precisamente el 6 de marzo de 1995 cuando Joan Lerma, entonces presidente de la Generalitat; Juan Manuel Eguiagaray, ministro de Industria; Ángel Luna, alcalde de Alicante; Ángel Cuesta, presidente de la Autoridad Portuaria; y Juan Sancho Rof, presidente de CLH, firmaron un acuerdo «por la paz» para trasladar estos depósitos desde el puerto de Alicante hasta la partida de Bacarot.

Un acuerdo que debía garantizar que estos almacenes serían los últimos que se instalarían en el puerto de Alicante pero que, pese a la insistencia a los movimientos sociales y vecinales de la localidad, todavía no han conseguido que ninguna autoridad regule normativamente la instalación de este tipo de depósitos en el litoral alicantino. Una reclamación que, casi treinta años más tarde, continúa más viva que nunca.

La última «amenaza» sobre el puerto cayó sobre este espacio hace más de un lustro y con ella, la mercantil interesada, pretendía —y aún pretende-— instalar, en una primera fase, seis macrodepósitos de combustible en el muelle 19 del puerto de Alicante. Ahora, la tramitación se encuentra paralizada a expensas de lo que decida el Tribunal Superior Justicia pero, mientras tanto, la lucha vecinal en la ciudad contra esta instalación sigue viva. Una tradición combativa que no decae con los años entre los alicantinos, sobre todo entre aquellos que residen en la zona sur.

En 1965, Campsa inició su presencia en el puerto de Alicante con treinta depósitos que resguardaban gasoil, gasolina y queroseno. Con el tiempo, el paisaje cambió: la ciudad creció hacia la zona de los depósitos, y la empresa, adaptándose, retiró varios de esos tanques.

En 1995, unos pocos contenían gasolina, y la relevancia de estos depósitos empezó a disminuir debido al creciente protagonismo del puerto de Cartagena en el sector de los hidrocarburos. Sin embargo, el 6 de marzo de 1995, tras enfrentamientos legales y una presión vecinal creciente, Lerma, Eguiagaray, Luna y Cuesta, junto a Juan Sancho Rof, presidente de CLH, firmaron un acuerdo para trasladar los depósitos hasta Bacarot.

Entre las cláusulas, figuraba el compromiso de las administraciones de no volver a permitir la construcción de una instalación de las mismas características, y, en marzo de 1995, la ciudad se comprometió a ceder terrenos para la construcción de una nueva estación de bombeo.

El acuerdo impuso a CLH —que surgió de la antigua Campsa— asumir a priori el costo de la operación, incluyendo la compra del solar propiedad de la Generalitat por 120 millones de pesetas, la construcción de nuevos tanques y el desmantelamiento de los existentes. Una actuación que, eso sí, contó con respaldo clave de fondos europeos para el desarrollo regional que proporcionaron una ayuda económica de 1.900 millones de pesetas a la empresa.

En un acto simbólico, en diciembre de 1995, el socialista Ángel Luna desmanteló seis tanques fuera de servicio. El traslado, una antigua demanda de los residentes por motivos de seguridad, marcó la transformación del paisaje portuario. En octubre de 1999, los nuevos depósitos de CLH iniciaron operaciones, concluyendo así un capítulo significativo en la historia industrial de Alicante.

Diez años antes, la ciudad arrancó 1989 amenazada por una noticia que removió los cimientos sociales: la multinacional francesa de hidrocarburos Total quería instalar siete tanques de combustible de 10.000 metros cúbicos y 19 metros de altura en la fachada marítima de Alicante. Ese proyecto nunca se ejecutó por el enorme rechazo que suscitó.

La odisea del biodiésel

Entre 2006 y 2010, Alicante fue testigo de otra encrucijada, esta vez marcada por el intento de Eurogrupo Bethann de establecer una planta de biodiésel en el puerto. Desde la aprobación inicial en 2006 hasta que fue tumbado en los juzgados en 2008, el intento de instaurar una nueva instalación de combustible desató tensiones y protestas en la ciudad.

Todo comenzó en octubre de 2005 cuando la empresa presentó la solicitud para instalarse en el puerto. La aprobación por parte de la Conselleria de Territorio en julio de 2006 y el permiso otorgado por el Puerto en octubre de ese año con 22 votos a favor y 3 en contra parecían allanar el camino para la construcción de la fábrica de biocombustible.

El objetivo de la compañía implicaba la instalación de once depósitos de combustible en el muelle 19. La justificación entonces se centró en la estrategia de seguridad, sosteniendo que Alicante debía ser autosuficiente en materia de combustible para evitar riesgos en el suministro por carretera.

Sin embargo, la propuesta encontró fuerte oposición desde distintos sectores sociales. Asociaciones de vecinos como La Prosperidad de San Gabriel y La Voz de la Florida y Babel expresaron su rechazo, anticipando protestas que se unirían al descontento general.

A pesar de las tensiones y el descontento ciudadano, el Puerto otorgó la concesión para la construcción de la instalación en octubre de 2006. Esta decisión desencadenó una serie de movimientos sociales en contra, llevando a la formación de una plataforma que buscaba impedir la instalación de la planta y que a día de hoy continua activa: Plataforma por un Puerto Sostenible.

El entonces alcalde, Luis Díaz Alperi (PP), respaldó la planta de gasóleo argumentando sus beneficios positivos para la ciudad y asegurando que «que el biodiésel ayudaba «a combatir del cambio climático».

Finalmente, la planta de combustible fue llevada a los tribunales por partidos de la oposición y asociaciones de vecinos y, en septiembre de 2008, la juez responsable del caso dictaminó en contra de la planta, considerándola una actividad peligrosa. La sentencia indicó que la planta no podía obtener licencia por silencio administrativo y que no se justificó la necesidad de exceder la altura máxima permitida en el Plan Especial del Puerto de Alicante.

La resolución judicial fue recibida con reacciones dispares. Alperi acabó expresando su satisfacción por la decisión, mientras que la Plataforma en Defensa del Puerto celebró el fallo como un triunfo. La empresa, por su parte, emitió un comunicado señalando «falta de objetividad en el tratamiento del tema».

Un nuevo intento

Sin embargo, la polémica por los proyectos vinculados al combustible en la fachada litoral no iba a frenarse ahí. Desde hace más de un lustro, la ciudad de Alicante se ha visto alterada en una nueva disputa en torno a los macrodepósitos de combustible. En concreto, en lo referente al proyecto presentado por la empresa XC Business 90 SL, que propuso la construcción una veintena de macrodepósitos de combustible en el muelle 19 del puerto de Alicante. En un proyecto cuya tramitación se remonta a 2013, ha generado fuertes resistencias por parte de la Generalitat Valenciana durante la etapa del Botànic, por todos los grupos en el Ayuntamiento de Alicante y también por diversas asociaciones vecinales. La promotora habría estructurado el proyecto inicialmente en dos fases. La primera, paralizada en los tribunales por el choque entre el Ayuntamiento y la empresa promotora, contempla la construcción de seis macrodepósitos con una capacidad total de 112.500 metros cúbicos. La segunda fase, para cuya solicitud de licencia la empresa ha empezado los trámites recientemente, añadiría otros doce depósitos más, elevando la capacidad de la planta 600.000 metros cúbicos más. También existe una tercera fase prevista por la promotora, con dos estructuras más.

A pesar del visto bueno de la Autoridad Portuaria, la iniciativa se ha enfrentado a un rechazo generalizado entre entidades sociales y partidos políticos. En 2022, la promotora recurrió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras una sentencia desfavorable del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Alicante, que falló a favor de los intereses del Ayuntamiento de Alicante, avalando la denegación de la licencia urbanística por silencio administrativo.

Impacto ambiental

Un punto crítico en el conflicto ha sido la interpretación de la necesidad de una declaración de impacto ambiental por parte del proyecto. La Abogacía de la Generalitat emitió un informe en mayo de 2021, que no se dio a conocer a las partes hasta septiembre de 2023. Este documento no vinculante reforzaría la tesis de la empresa de que la declaración de impacto ambiental no es necesaria para la primera fase del proyecto.

Ese trámite, la supuesta necesidad de un informe de evaluación de impacto ambiental, ha sido clave para que el proyecto haya acabado en los tribunales. De hecho, las partes lleva casi dos años a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia autonómico (TSJ).

Por su parte, el Tribunal Constitucional acabó dando la razón al Gobierno de España que defendía el libre ejercicio de sus competencias estatales respecto de la determinación de la zona de servicio, anulando en mayo de 2023 la normativa que promovió el Botànic que intentaba impedir los macrodepósitos en el puerto al vetar instalaciones para el movimiento de mercancías peligrosas a menos de 1.000 metros de viviendas.

En este nuevo mandato político, iniciado tras las elecciones de 2023, las reticencias de quienes gobiernan parecen amortiguarse. De hecho, el jefe del Consell, Carlos Mazón, preguntado esta semana por el controvertido proyecto en su ciudad natal, se limitó a asegurar que, si se tramita, habría que garantizar la seguridad vecinal y a su vez la actividad económica del puerto, evitando mostrar su rechazo manifiesto a la iniciativa.