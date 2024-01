El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto se celebra de forma habitual en el Ayuntamiento de Alicante cada 27 de enero, conmemorando la fecha de la liberación en 1945 del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. Una jornada que, a priori, debería haber sido de conmemoración y solemne recuerdo para las víctimas del holocausto ha terminado empañándose por la polémica generada en torno a una camiseta: la del portavoz de Esquerra Unida - Podemos, Manolo Copé, con simbología de apoyo al pueblo palestino.

En el evento han participado los portavoces de la Corporación municipal, colaborando en la lectura del manifiesto, así como el rabino Eliyahu Bar-Gueva en representación de la comunidad judía en Alicante, quien ha recordado que “el exterminio también afectó a discapacitados, mestizos y gitanos junto a los judíos, es decir, a personas por ser lo que eran”.

Pese a que el memorial se ha llevado a cabo sin incidentes, el momento más tenso de la celebración ha tenido lugar a la hora de formar la tradicional "foto de familia", en la que no ha podido participar el portavoz de Esquerra Unida, Manolo Copé, por llevar una camiseta con la bandera de Palestina.

Cuando Copé se ha acercado a la zona del Salón Azul donde se estaba organizando la instantánea, el vicealcalde, Manuel Villar, (en sustitución del alcalde Luis Barcala, que no estaba presenta) le ha indicado que, a petición de los representantes de la comunidad judía, no podía sumarse al resto de concejales de la Corporación.

Una decisión que ha sorprendido tanto al líder de EU-Podemos como a su homólogo de Compromís, Rafa Mas, quien también ha discutido con Villar a escasos metros del resto de participantes del acto. "Si tú quieres, sí" ha señalado el vicealcalde al de Compromís, "pero son ellos los que no quieren", ha explicado a Copé. Los argumentos de Villar, sin embargo, no han convencido al concejal de EU-Podemos, quien ha replicado al edil popular con un fragmento del discurso que él mismo acababa de leer: "Has dicho que nos respetemos entre todos".

Finalmente, ninguno de los ediles de EU-Podemos ni de Compromís han participado en el posado, en señal de protesta por una decisión que, para Rafa Mas, no ha sido de los colectivos judíos, sino del vicealcalde Villar.

Falta de participación

Aunque esta no ha sido la única reivindicación de la oposición en el acto de este lunes. Los concejales de ambas formaciones también han denunciado que, al contrario que en ediciones anteriores, se ha impedido la participación de otros colectivos igualmente perseguidos durante el holocausto, como el pueblo gitano o la comunidad LGTBI.

En este sentido, Rafa Mas ha criticado que el evento, impulsado "cuando gobernábamos desde la concejalía de Memoria Democrática" ha sido "desvirtuado", ya que, este año "el PP no ha permitido que los afectados por el holocausto intervinieran, ni tampoco los partidos políticos como en años anteriores".

Quienes sí han formado parte de la foto oficial han sido los concejales del grupo Vox. En este sentido, Copé ha lamentado que la comunidad judía de Alicante "vete" su presencia por llevar una camiseta en apoyo al pueblo palestino, pero "le parece bien la presencia de Vox, que niega el holocausto".

Por ello, cree que "el teniente de alcalde debería haber presionado para que todos los portavoces municipales pudiéramos haber estado" y asegura que, a él, "no hay muerto que no me duela, ni los seis millones de judíos, ni las víctimas del colectivo LGTBI, o las víctimas comunistas..." Así como los "más de 30.000 palestinos que han sido asesinados por el genocidio del gobierno de Israel".

En esta misma línea se ha pronunciado el líder de Compromís, Rafa Mas, quien considera que "el PP prefiere hacerse una foto con Vox, partido que apoya a grupos nazis en Europa e incluso cuenta en su grupo municipal con un excandidato de un partido neonazi, antes que apoyarse con las fuerzas progresistas que defendemos los Derechos Humanos y que en su día promovimos este acto".