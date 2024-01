El enero más cálido de la historia eleva la contaminación del aire en la provincia de Alicante

El mes de enero más cálido de la historia ha empeorado los índices de contaminación del aire en la provincia de Alicante. La situación anticiclónica en la que apenas ha llovido, ni ha corrido aire ha facilitado la acumulación de partículas contaminantes en la atmósfera, donde el aire se ha quedado estancado en la superficie. Aunque los valores de concentración de ozono que está registrando la provincia no están dentro de los parámetros de riesgo, sí que se mueven en parámetros por encima de los 50 ppb (partículas por billón), donde sí puede haber algún riesgo leve. En caso de que se agravara y pasara a niveles más elevados, se deberían poner medidas para limitar la estancia en la calle y limitar la exposición a la contaminación sobre todo a personas de riesgo con problemas respiratorios, aunque cada vez hay más estudios que los vinculan con daños cardiovasculares, depresión y diabetes. Otro de los efectos del cambio climático y el calentamiento global que va más allá del calor en invierno.

Esto ha provocado que en municipios como en Torrevieja, las mediciones de los índices de la calidad del aire hayan tenido valores desfavorables con riesgo para la salud, tanto por la acumulación de partículas contaminantes, como de ozono, aunque este lunes ya se habían normalizado los valores y algunos expertos consultados por este diario señalaron que no podía descartarse algún tipo de error en la medición, puesto que esos valores se tendrían que haber reflejado en otras poblaciones vecinas y el medidor no está en una zona con alta densidad de tráfico. A lo largo del mes, los medidores de la Conselleria de Medio Ambiente han detectado varios picos altos y en el fin de semana se llegaron valores de hasta 85 y este lunes habían bajado a 67,5, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. En la ciudad de Alicante, se alcanzaron los 67,6 ppb en Rabassa, mientras que en el Pla se llegó a 74,5. En la capital de la provincia, se han registrado unos índices moderadamente elevados por la acumulación de gases generados por el tráfico, de 4,7, según las mismas fuentes. En otras poblaciones, los valores medidos son los siguientes: Elche, 66; Benidorm, 80; Elda, 64,6; Villena, 62,3; Alcoy, 55,1.

Calidad del aire

Según la metodología de la EPA (Agencia Americana de Protección del Medio Ambiente), el municipio con peores índices de calidad del aire este lunes fue Elda, con un valor de 49; seguida de Alicante con 41; Torrevieja, 39; Orihuela, 38; Benidorm,36; Pinoso, 30 y Alcoy, 27. Este índice se calcula haciendo un promedio de todos los agentes contaminantes. Por encima de 51, se consideraría regular.

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha destacado que a lo largo de este enero se han registrado tres picos cálidos muy destacados, sobre todo a mitad de mes y a lo largo de la semana y de los que no había precedentes en fecha tan temprana desde, al menos, 1950. Con el mes ya dando sus últimos coletazos, todo apunta a que este anómalo enero en la Comunidad Valenciana termine con temperaturas 2,8 grados a lo que suele habitual durante esta época del año.

El director de Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, aseguró a este diario que por lo menos estos días primaverales van a continuar a lo largo de toda esta semana, aunque con las temperaturas algo menores que la semana pasada.

Sin lluvia

Olcina, aseguró que «en estas condiciones se va perdiendo calidad del aire porque no se renueva. Y las brisas, ahora en invierno, son menos activas». Para esta semana, siguen sin estar previstas las precipitaciones y persiste la situación de sequía. Según esta previsión, bajarían 2-3º C las máximas; y las mínimas serán algo más frescas, descendiendo a entre 6 y 8º C en la costa y 1 y 3º C en el interior, dijo Olcina.

Por su parte, también desde la Universidad de Alicante, la doctora en Ciencias Químicas Adoración Carratalá, que suele hacer estudios sobre la calidad del aire en Alicante, señaló a este diario que en estas situaciones de anticiclón, «el calor específicamente no es el que afecta a la contaminación». Con un tiempo estable, donde no hay viento, un anticiclón «es como poner la tapadera a una olla. Los contaminantes se concentran en la atmósfera», aseguró. En este sentido explicó que «es algo que pasa también en días fríos. Se trata de situaciones de inversión térmica en la que se concentran los contaminantes».

Como consecuencia del anticiclón, Carratalá explicó que suben los óxidos de nitrógeno, fundamentalmente los gases procedentes de la contaminación del tráfico. «Por la mañana, al amanecer es la hora a la que más se concentran. La capa de mezcla tiene el espesor mínimo y conforme se calienta el día, va aumentando la espesura de la atmósfera y se produce una dilución de los contaminantes. Pero como el aire no cambia, va subiendo y subiendo», explicó Estos efectos ambientales ya pueden ser notados por personas sensibles. «Generalmente, este tipo de situaciones no suelen durar muchos días. Pero si no hay aire puede agravarse más, sobre todo en las grandes ciudades», aseguró, precisando que la provincia de Alicante en general no tiene los índices de contaminación que otras grandes ciudades. «La estación en El Pla a primera hora de la mañana puede llegar a medir entre 40 y 50, pero luego en el promedio alcanzaría 20», para explicar que muchas veces los valores de contaminación suben a determinadas horas.

Ozono

En cambio, en cuanto a la contaminación por ozono consideró que había poco riesgo en estas épocas del año, por «son pocas las horas de sol y no está tan correlacionado». «Las situaciones más problemáticas se dan cuando hay más horas de sol. Están más tiempo actuando. No es el que sube en estas situaciones. Son los que suben por el tráfico», dijo.

Otro factor de contaminación es el aire que procede del Sáhara y que también podría empeorar el aire, pero por el momento sólo está afectando estos días a Canarias, incidió. La ausencia de vientos hace poco posible que esas corrientes saharianas puedan llegar hasta la provincia estos días.

El meteorólogo Lluis Francés consideró que «hay un montón de partículas minúsculas concentradas en el ambiente que a lo larga sí que podrían causar un daño y afectan al ser humano. Sin embargo, consideró que esta masa contaminante «puede ir escampando en los próximos días. Hay una afección marítima que genera vientos de levante y que podría disiparla.

Entre los problemas de salud por la exposición a niveles elevados de contaminación, está la dificultad para respirar; tos; dolores de cabeza; irritación de los ojos; la nariz y la garganta; un aumento del riesgo de enfermedades cardíacas y respiratorias; e incluso un aumento del riesgo de muerte prematura.