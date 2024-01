Entre el público que acude cada mes a presenciar las sesiones del pleno de Alicante había en el día de ayer una mirada especialmente atenta a la sesión: la de Isabel. Esta alicantina fue desahuciada de su hogar hace solo unos días junto a su marido y sus dos hijas menores de edad. Ahora reside temporalmente en un hostal sufragado por el Ayuntamiento de Alicante, pero no deja de buscar una solución habitacional para su familia.

Isabel acudió ayer a la sesión en busca de una respuesta que, al menos en un primer momento, no encontró. El PSOE planteó una pregunta al equipo de gobierno para conocer qué solución se había previsto para esta familia alicantina. «Por favor, pedimos que nos den una respuesta», suplicó Isabel desde los asientos reservados al público. Sin embargo, la concejala de Bienestar Social, Begoña León, rechazó la petición. «Para poder contestar adecuadamente, lo aplazo al próximo pleno, aunque con ella ya he hablado», señaló.

La fría respuesta generó indignación en la bancada de la oposición y provocó que la afectada no pudiera evitar romper a llorar. Un panorama que elevó la crispación en el pleno, al que una decena de integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca había acudido a respaldar a la mujer.

Finalmente, en otro momento de la sesión, Isabel volvió a interrumpir el debate para pedir una respuesta, ya que le quedaban apenas unas horas para quedarse en la calle: «Necesito que me den una respuesta». Una petición a la que el alcalde respondió comprometiéndose a recibirla personalmente tras la celebración del pleno.

En ese encuentro, en el que estaban presentes tanto la mujer desahuciada como Luis Barcala y Begoña León, los representantes del gobierno local trataron de dar un mensaje de tranquilidad a Isabel: «Me han dicho que no me preocupe, que del hostal no me van a echar, pero que tenga paciencia porque estas cosas llevan su tiempo y requieren de unos trámites administrativos».

Mientras se concreta esa solución habitacional en la que se encuentra trabajando el gobierno de Barcala, Isabel, su marido y sus dos hijas menores (de 13 y 17 años) se alojan en una habitación común de apenas 20 metros en la que también hacen uso compartido del cuarto de baño con otros huéspedes. «Yo no pido que me den más que a nadie, estoy haciendo todo lo posible por trabajar y progresar laboralmente, pero no quiero perder a mis hijas. En Servicios Sociales me dijeron que si dormían una sola noche fuera me las quitarían», lamentaba ayer la mujer tras el encuentro con el alcalde.