Franco promueve el pacto en el PSPV: candidatura única con Diana Morant como lideresa

Ángel Franco, que se mueve como pocos en estos procesos internos en las filas socialistas que buscan nuevos liderazgos y el reparto de cuotas de poder entre familias, todavía mantiene la esperanza de que los candidatos, al menos los dos con más papeletas de suceder a Ximo Puig, alcancen un acuerdo antes de que la maquinaria empiece a rodar definitivamente con la recogida de avales, cuyo pistoletazo de salida arranca este miércoles.

Así lo asegura su entorno, después de que el ilicitano Alejandro Soler, preguntado por Franco en la entrevista concedida a INFORMACIÓN este domingo, admitiera que tiene «sintonía» con el exsenador alicantino y se aventurase incluso a mantener que «sin duda la mayoría de la agrupación de Alicante —controlada por Franco desde hace más de dos décadas— está formando parte» de su proyecto en este proceso de primarias en el que hay tres candidatos, tras presentarse tanto Soler (el pasado viernes), como Carlos Fernández Bielsa y también Diana Morant, ayer en su Gandia natal. En ese acto, el exsenador estuvo presente. Llegar tarde no le impidió ocupar un lugar preferente. No estuvo, alegó enfermedad, en la puesta de largo de Soler del viernes en Elche.

Aunque Franco prefiere mantenerse siempre alejado de los micrófonos, sobre todo en procesos internos, a nadie se le escapa su influencia en estos tipos de procesos. De hecho, el millar de fichas que controla en la provincia (bastante más de la mitad en la agrupación de la capital alicantina), de las aproximadamente 18.000 con las que cuenta la segunda federación socialista con más militantes, son objeto de deseo por el que pugnan tanto Morant como Soler. Por ahora, el entorno del exsenador asegura que Franco está ocupado en promover un acuerdo de última hora en favor de una candidatura única en el proceso de sucesión de Puig. «Hay que buscar la unidad porque el rival es Carlos Mazón y hay que dar confianza al electorado. No se puede dar la imagen de Pepito Grillo en el PSPV», repite el entorno de Franco.

El exsenador, según quienes le conocen bien, lleva días trabajando en intentar convencer a Alejandro Soler para que dé un paso al lado y así haya una candidatura única en este proceso de renovación en el PSPV, tal y como han intentado —sin éxito, al menos por ahora— desde Ferraz. El horizonte no lo fía muy lejano, eso sí: el miércoles, este 31 de enero, fecha en la que arranca oficialmente la recogida de avales de los precandidatos para poder convertirse definitivamente en candidatos a secretario general del PSPV. Franco considera que es una fecha clave. Aseguran desde el círculo más próximo al veterano socialista que el más interesado es Alejandro Soler, porque sería el que tendría más que perder si no logra ganar el pulso a Morant. «Debería ser el más interesado en llegar a un acuerdo. A Alejandro hay que darle capacidad de influencia en el partido, porque es un valor por su experiencia. Es un clásico y eso siempre suma», añaden desde el entorno del exsenador alicantino, quien rechaza frontalmente la opción de la bicefalia. «Eso no funciona», dice a quienes le preguntan durante estos días ante la alternativa que promueve Alejandro Soler para quedarse con los mandos del partido y posponer para otro proceso futuro la elección del presumiblemente rival de Mazón en 2027 por hacerse con la Generalitat.

Franco, por otro lado, asegura estos días que la provincia de Alicante debe recuperar más peso en el PSPV tras años en la sombra. Aunque, añade, que Morant también podría darle a la provincia su lugar en los cuadros de mando del partido.

Mientras que de Soler afirma que es un «clásico», en tono positivo, de la formación del puño y la rosa tras años en salas de máquinas de la organización en diferentes niveles (de la federal a la local), de Morant pone en valor su perfil más joven, vinculado además por su cartera ministerial con la innovación. También, Franco lleva días sosteniendo que ser titular del Gobierno de España y secretaria general del PSPV tendría sus pros y sus contras, pero añadiendo a la vez que se puede «compaginar sin problemas».

No es lo que piensa, eso sí, la candidatura de Soler, que apunta como inconveniente que Morant tenga que pasar buena parte de su tiempo en Madrid por su agenda como ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. «Hurta tiempo», llegó a señalar ayer el aspirante ilicitano al entregar los papeles para participar oficialmente en el proceso interno del PSPV. Ahí también dijo, abriendo la puerta al pacto que persigue Franco, tener «sintonía clara» con sus presumibles rivales en la batalla por el control del partido. «El pacto siempre es posible, vamos a mantener abiertas las vías de diálogo», agregó Soler. El tiempo, y el reloj corre a buen ritmo en un proceso que si no hay pacto de por medio se enfrentará a las urnas (en primera votación, y quién sabe si última) el 25 de febrero, confirmará si finalmente hay consenso interno o si la militancia, principalmente repartida en familias poco resquebrajables, elige al sustituto de Puig al frente del PSPV.