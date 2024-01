El Ayuntamiento de Alicante celebra este martes el pleno ordinario del mes de enero. Una sesión que tiene lugar en una fecha atípica (suele llevarse a cabo el último jueves de cada mes) debido a su coincidencia con Fitur.

El pleno ha dado comienzo guardando los habituales minutos de silencio por las víctimas de violencia machista que, en esta ocasión, ha incluido un homenaje adicional: el recuerdo a Luis Romero, referente del asociacionismo vecinal fallecido la pasada semana.

Tras ello, se ha iniciado el trámite habitual de aprobación del acta del pleno anterior. Un punto que suele llevarse a cabo de forma rutinaria, pero que, en esta ocasión, ha contado con una observación: la del grupo Vox. La formación de ultraderecha ha reclamado que se incluya la transcripción literal del discurso pronunciado por el edil de Compromís Rafa Mas en la sesión anterior: en el mes de diciembre, Mas señaló a Juan Utrera, uno de los concejales de Vox, como autor de diversas expresiones peyorativas dirigidas al colectivo LGTBI, las personas racializadas y las mujeres: «Usted, con un altavoz, dice: moros no, España no es un zoo», aunque finalmente se retractó.

Zona de Bajas Emisiones

La futura Zona de Bajas Emisiones de Alicante, una de las medidas más polémicas de los últimos meses (especialmente tras el acuerdo del PP y Vox para vaciarla de contenido), ha sido el primero de los puntos a debatirse en el pleno.

El edil socialista Raúl Ruiz ha defendido una moción conjunta con Compromís y Esquerra Unida-Podemos para elaborar de manera coordinada la futura normativa. "Permita que la oposición le quite los grilletes que le ha puesto Vox", ha espetado Ruiz al alcalde, Luis Barcala, antes de recordarle que la ordenanza tipo propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que Alicante forma parte, sí incluye esas sanciones que el PP y Vox tratan a toda costa de evitar.

A continuación, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha preguntado al alcalde "¿por qué esconde la Zona de Bajas Emisiones?" cuando debería ser "una gran noticia" anunciada a la ciudadanía. Mas ha recordado las altas temperaturas de los meses tradicionalmente más fríos del año para destacar la importancia de combatir las emisiones contaminantes y ha advertido al equipo de gobierno: "Las mentiras tienen las patas muy cortas: en seis meses tendremos que restringir el acceso de vehículos contaminantes" algo que, según el portavoz de Compromís, no lo asegura él, sino "los técnicos municipales en la memoria que enviaron al ministerio".

En su turno de palabra, el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, ha expuesto que la ZBE es una herramienta para promover la movilidad sostenible y mejorar la calidad del aire. "Si les parece normal las temperaturas que tenemos en pleno mes de enero... seguir negando el cambio climático es de necios". Por ello, propone "democratizar" las medidas a implantar en la ciudad y tomarlas de forma conjunta. Según Copé, "el compromiso del PP con el medio ambiente es estético, al igual que en otros temas como Igualdad". Además, ha apuntado que es necesario complementar la futura ZBE con medidas adicionales como la mejora del transporte público o la instalación de aparcamientos disuasorios en el entorno del centro de la ciudad.

Para la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, la moción planteada por la izquierda le genera "perplejidad", ya que en el debate electoral de INFORMACIÓN, los portavoces del PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos "se mostraron en contra del proyecto de Zona de Bajas Emisiones del Partido Popular". A continuación, Robledillo ha animado a la bancada progresista a que "diga a los vecinos que se les va a prohibir circular con su coche", pese a que el borrador inicial excluía de las restricciones los vehículos de vecinos empadronados en las zonas afectadas.

Por su parte, Manuel Villar ha insistido en que "no va a haber sanciones", algo que ya anunció el alcalde en campaña electoral. "Es algo tan simple como que vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer". El vicealcalde ha repetido "por activa y por pasiva que Alicante no tiene un problema de contaminación" y ha pedido rigor a la oposición por hablar de una "posible prevaricación" en el supuesto de que el Ayuntamiento no aplicase restricciones ni sanciones en la futura Zona de Bajas Emisiones. El edil popular, en un perfil mucho más político y menos institucional del que acostumbra a exhibir en los plenos, ha recordado a la oposición que "han perdido dos concejales y ahora son once" y ha advertido: "esto no es un círculo asambleario de los que ustedes acostumbran". En su turno de réplica, Villar ha cargado contra Mas por hablar de la corrupción del PP: "No sea usted tan barriobajero".

Finalmente, la moción ha sido rechazada con los votos en contra del Partido Popular y Vox, frente al apoyo de los grupos de izquierda.

Seguimiento del Plan General

Tras el debate de la Zona de Bajas Emisiones, la concejala de Compromís, Sara Llobell, ha defendido una nueva moción. En esta ocasión, la propuesta perseguía crear una comisión para el seguimiento de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (que data de 1987).

Una idea que no ha sido bien vista por el edil de Vox, Óscar Castillo porque "generaría más trabajo" y "retrasaría aún más el proceso". En su intervención, hasta en diez ocasiones ha recordado Castillo a la bancada de la izquierda que se encuentra en la oposición y no el gobierno. Algo que no ha dejado pasar por el alto la edil del PSOE Trini Amorós: "Parece que quienes no han entendido a las urnas son ustedes, les recuerdo que Vox también está en la oposición". Una afirmación que ha provocado gestos de asentimiento y resignación en las filas de la formación de ultraderecha. "En efecto, estamos en la oposición, pero al menos pintamos algo más que ustedes", ha respondido Castillo.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez ha valorado "el interés" de la oposición en el proceso y ha destacado que "los aportes que podéis hacer son de gran importancia" así como que su partido quiere iniciar "un amplio proceso de participación ciudadana". Pese a ello, Gómez cree "crucial" un equilibrio que les permita avanzar y se ha mostrado "disponible para responder cualquier pregunta", aunque ha rechazado la participación de los ediles de la oposición en los trámites de redacción del futuro PGOU.

Rafael Rodríguez Albert, hijo predilecto

De manera urgente, se ha introducido en el pleno una propuesta que, como rara vez ocurre, ha sido aprobada por unanimidad. El nombramiento del compositor Rafael Rodríguez Albert como hijo predilecto de Alicante.

Para Nayma Beldjilali, concejala de Cultura, la decisión se toma "en virtud de sus méritos artísticos, sociales y culturales" además de por su contribución al patrimonio cultural de Alicante y de España".

¿Qué hay del Rico Pérez?

El edil socialista y exfutbolista del Hércules, Eduardo Rodríguez, ha planteado una pregunta al alcalde Luis Barcala sobre si el Ayuntamiento va a exigir al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ponga en marcha el plan previsto para el estadio José Rico Pérez denominado por el anterior gobierno autonómico como "Rico Pérez Arena".

Por su parte, el concejal de Hacienda y Deportes, Toni Gallego, ha recordado que el estadio es propiedad del Instituto Valenciano de Finanzas desde 2017, periodo en el que se han invertido únicamente 300.000 euros, algo que considera "insuficiente" y que ha tildado de ser "lo mínimo para que no se caiga". Además, ha recordado la existencia de procesos judiciales abiertos en relación al estadio, por lo que no sería adecuado iniciar la tramitación en la situación jurídica actual.

San Gabriel, fuera del contrato de socorrismo

En el turno de preguntas, la concejala de Turismo, Ana Poquet, ha respondido a una cuestión planteada por el edil de Esquerra Unida-Podemos Manolo Copé en el pleno anterior sobre si se el Ayuntamiento ha previsto incluir la playa de San Gabriel en el contrato para el servicio de asistencia y salvamento.

En este sentido, Poquet ha reconocido que el arenal no se incluye entre los del ámbito del contrato debido a que la licitación ya se había iniciado cuando el TSJ emitió la última sentencia en relación a la playa, aunque ha asegurado que "el equipo de gobierno hará todo lo posible para dotar a San Gabriel de los equipamientos y servicios propios de una playa urbana".

El PP aplaza un mes la respuesta sobre una familia desahuciada

Entre el público del pleno celebrado este martes se encontraba la madre de la familia que fue desahuciada de su casa en Alicante hace escasos días.

Sobre su situación, el PSOE ha planteado una pregunta a la concejala de Bienestar Social, Begoña León, para conocer qué solución habitacional va a ofrecer el Ayuntamiento a los miembros de esta familia que, tras una semana en un alojamiento sufragado por el gobierno local, terminará en la calle.

Sin embargo, pese a que miembros de la plataforma STOP Desahucios presentes en el Salón Azul acompañando a la afectada han reclamado al equipo de gobierno una respuesta inmediata, Begoña León ha decidido posponerla treinta días, algo que le permite el Reglamento Orgánico del Pleno: "Para poder contestar adecuadamente, lo aplazo al próximo pleno, aunque con ella ya he hablado".

Sentencia de Zonas Verdes

Manolo Copé también ha planteado una pregunta sobre por qué el Ayuntamiento ha preferido indemnizar a la empresa excluida del contrato de Zonas Verdes en vez de acatar la sentencia del Tribunal Supremo y reiniciar el proceso de adjudicación del que excluyó a la empresa Geamur por "baja temeraria".

Al respecto, el vicealcalde, Manuel Villar, ha insistido en que "hicimos lo que hicimos a conciencia y lo volveríamos a hacer porque los informes técnicos decían que la oferta a la baja no iba a permitir prestar un serviio en condiciones".

Ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche

Tras un receso, la sesión ha continuado con una propuesta en la que el Partido Popular y Vox (socios habituales en las votaciones plenarias) han sumado un aliado inesperado: el PSOE.

En este caso, los populares proponían reclamar la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche, con una segunda pista. Una obra que tanto Compromís como Esquerra Unida-Podemos han rechazado pero que los socialistan han visto con buenos ojos dadas las cifras de visitantes que registra la terminal alicantina.

Finalmente, con los votos del PP, Vox y el PSOE, el Ayuntamiento de Alicante instará al Gobierno de España "a la expansión mediante la construcción de la segunda pista de despegue/aterrizaje para hacer frente a la demanda real de vuelos".

Silencio sobre los macrodepósitos

Tampoco ha querido posicionarse el Partido Popular sobre la intención de instalar macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante, junto a los barrios del sur de la ciudad.

La portavoz de los socialistas, Ana Barceló, ha preguntado al PP alicantino si va a exigir al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "que no se ponga de perfil" y rechace de manera clara la instalación de esta infraestructura que considera peligrosa "como ya hizo cuando era concejal de este Ayuntamiento".

Al igual que con la otra pregunta socialista sobre la familia desahuciada, el gobierno local ha declinado responder este martes y lo hará en el próximo pleno.

"No tienen vergüenza"

El momento más bronco del pleno de Alicante se ha producido cuando, irónicamente, no se hablaba de la ciudad. En una declaración institucional del Partido Popular para defender "los gobiernos constitucionalistas" el debate se ha centrado en los pactos alcanzados por el PSOE en el Ejecutivo central, así como en territorios como Navarra, llegando a comparar la amnistía a los condenados por el proceso independentista con el terrorismo de ETA.

Tras las intervenciones, donde las distintas formaciones han hecho girar sus discursos en torno al "y tú más", ha tomado la palabra el alcalde alicantino, que ha elevado el tono de sus (hasta ese momento escasas) intervenciones después de que Rafa Mas le acusara de "pintar poco" en su partido y de que el presidente Mazón "prefiere a Pablo Ruz", alcalde de Elche.

Barcala ha asegurado que le parece "indecente" justificar el terrorismo aunque ha asegurado no sentirse sorprendido dado que el PSOE "ha perdido toda vergüenza moral" pero, ahora también, "toda vergüenza política".

Al margen de la propuesta, aprobada gracias al apoyo del PP y Vox, también ha salido adelante, con la misma votación, otra declaración institucional de los populares para "manifestar el rechazo de la discriminación en inversiones en infraestructuras del Gobierno hacia Alicante".

¿Quién se preocupa de los mayores?

Otra de las medidas más debatidas de esta parte de la sesión, en la que se debaten las declaraciones institucionales, ha sido la defendida por el socialista Emilio Ruiz para elaborar un plan municipal de atención a las personas en situación de soledad no deseada.

Tras la intervención del concejal del PSOE, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, le ha acusado de "copiar" la iniciativa a su grupo municipal, pese a lo cual ha anunciado su voto en contra.

Desde Compromís, igualmente, recuerdan que la coalición valencianista ya planteó un plan de choque contra la soledad en Alicante enfocado en la tercera edad.

En la votación, la propupesta ha sido rechazada con el voto en contra de los populares y Vox.

Sin control para el precio de los alquileres

Tras ello, Compromís ha defendido una iniciativa para reclamar a la Generalitat Valenciana que regule el precio de los alquileres en la ciudad de Alicante, la localidad española donde más ha crecido el precio medio en los últimos años, según el portal web Idealista.

Una propuesta respaldada por Esquerra Unida-Podemos, que ha recordado también el rechazo de los populares a una tasa turística de un euro por persona y noche, así como por los socialistas, que han criticado también la oficina "antiokupas" pactada por el PP y Vox.

En cambio, la formación de ultraderecha ha rechazado que Alicante se considere ciudad tensionada y el concejal Óscar Castillo ha asegurado que "el control de precios solo conlleva un mercado negro brutal".

En este punto, la mujer desahuciada recientemente ha tratado de intervenir en la sesión: "Necesito que me den una respuesta". Una petición a la que el alcalde ha respondido declinando la participación de la afectada pero comprometiéndose a recibirla personalmente tras la sesión.

Tras la promesa del alcalde, la propuesta ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox.

Polémica por el aborto

Tampoco ha habido acuerdo en el pleno de Alicante sobre la situación del aborto en la ciudad. La concejala de Compromís Sara Llobell planteaba la necesidad de instar a la Conselleria de Sanidad a reforzar los centros sanitarios públicos para asegurar "la igualdad y la calidad asistencial de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo" así como para "ofrecer información y asesoraiento sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro".

La edil popular Cristina Cutanda ha centrado el debate sin embargo en el caso sobre los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Mónica Oltra a una menor tutelada, antes de rechazar la iniciativa junto a los concejales de Vox.

Urgencia para la Policía pero no para el puerto

Casi al final de la sesión, PP y Vox han acordado debatir de forma urgente la concesión de una calle a la Policía Nacional, por su 200 aniversario, propuesta que ha salido adelante con el apoyo de ambas formaciones.

Sin embargo, otra iniciativa de Compromís para debatir sobre la instalación de los macrodepósitos en el puerto no ha podido llegar a discutirse dado a que ni los populares ni la ultraderecha la han considerado urgente.