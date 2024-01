Sin turistas no hay ventas. La venta de ropa de abrigo en los comercios de Alicante se encuentra paralizada y todo se debe a un motivo: el intenso calor que durante este mes de enero se ha dejado notar en la ciudad. Por ello, los únicos que se atreven estos días a pensar en comprarse un chaquetón, una bufanda o un jersey abrigado son aquellos que en sus países de origen sufren temperaturas mucho más bajas como los turistas extranjeros o aquellos llegados del norte de España.

Mientras los alicantinos optan estos días por prendas más ligeras, como camisas finas, de manga corta o con tejidos de algodón que eviten que el clima cálido les haga pasar más calor del necesario. Esta "nueva tendencia" llega también al calzado, las botas altas apenas tienen tirón entre los ciudadanos que prefieren las deportivas y los botines al calzado más abrigado y típico de esta época del año.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de la calle Gerona de Alicante, Evi Khalighy, ha destacado la situación debido al intenso calor no favorece en nada las ventas de los comerciantes de la zona. "No se vende nada de abrigo, está todo parado. Con este tiempo, la gente de Alicante no muestra interés en prendas más pesadas. Tenemos rebajas, pero aun así, no hay demanda. Las cosas ligeras, como vestidos, tienen cierto movimiento, especialmente debido a eventos como bodas, pero la ropa de abrigo está fuera de la ecuación debido a la temperatura", ha indicado Khalighy.

Sin embargo, el turismo, ha vuelto a actuar como salvavidas para los comerciantes de ropa de abrigo. Vitorio Cataldo, un comerciante local, ha señalado que hasta su local "vienen visitantes de Alemania, Suecia, Italia, Reino Unido y del norte de España, donde también hace frío. Los abrigos que permiten quitar el forro de dentro se venden mucho más estos días porque se adaptan a las necesidades climáticas, pero, aunque sí que vendimos algunos chaquetones de lana en plena ola de calor, la gente de Alicante no está comprando estas prendas, a menos que se vayan de vacaciones a lugares más fríos", explica Cataldo.

"Nos ha salvado la venta de abrigos a extranjeros y personas del norte, pero la gente local apenas muestra interés", asegura María José Batalló, dependienta en un comercio local. La situación de calor actual no es normal. En septiembre, cuando hacía 40 grados, vendíamos más prendas de abrigo porque la gente se preparaba por si llegaba el frío y el posible invierno. Pero ahora, con la sensación de que el frío no regresará, las ventas son mínimas", lamenta Batalló.

Este fenómeno se vive de la misma forma en las zapaterías de la ciudad, donde las botas altas y abrigadas se quedan en las estanterías esperando a los clientes extranjeros. "Aquí se está vendiendo gracias a la gente de fuera, mucho extranjero. La gente compra, pero opta por zapatillas o botines para evitar el calor. Las botas altas tienen poca salida, y en algunos casos, hemos vendido más en agosto que en diciembre", señala la comerciante Consuelo Vargas

La situación climática atípica ha afectado no solo a las ventas sino también a las estrategias comerciales, como las rebajas de invierno. Lola Godina, comerciante del centro tradicional de Alicante, ha explicado que ya "no hay rebajas que motiven a los clientes, ni siquiera el calor o el frío. Las rebajas han muerto, porque hay descuentos todo el año. La ropa de invierno se ha vendido bien en los últimos 15 años, pero las rebajas ya no atraen a los clientes. Las tiendas están llenas de ropa, y no es el clima, es la repetición constante de las mismas campañas", expone Godina.

Alicante así vive una dualidad estacional donde el turismo extranjero es el principal impulsor de las ventas de ropa de abrigo, mientras que los alicantinos locales desestiman la necesidad de prendas más cálidas en medio de un enero anormalmente caluroso. Una situación climática atípica que ha acabo por transformar no solo las preferencias de vestimenta de los habitantes locales, sino también las estrategias comerciales en la ciudad.