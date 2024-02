Los farmacéuticos de la provincia de Alicante, y del resto de la Comunidad Valenciana, no han cobrado aún la nómina de diciembre, pues reciben el pago a un mes vencido, lo que les imposibilita por ahora hacer frente a las facturas de proveedores, que se llevan en torno al 70 % del dinero, y al abono de los salarios a los trabajadores. Consultada la Conselleria de Sanidad, fuentes de este departamento señalan que las boticas "van a cobrar de forma inminente".

La cantidad que falta por abonar es 1,3 millones de euros y desde el Consell han confirmado al sector de que a lo largo del día de hoy o mañana se completará el pago.

Entre las oficinas de farmacia, más de 800 en la provincia, hay preocupación e incertidumbre por el hecho de que la Conselleria de Sanidad no haya ingresado las cantidades facturadas dentro del límite que expiró ayer a las 14 horas. "Parece que es por culpa del programa informático pero lo que supone a una farmacia no cobrar el 80 % de su facturación a mes vencido es un palo muy gordo dado que de ahí se pagan nóminas y proveedores", explica un boticario a este periódico.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante está intentando que la Dirección General de Farmacia les dé información certera sobre la previsión de pago exacta de la factura de diciembre de 2023. Una situación que se atribuye a problemas informáticos, no de solvencia ni de liquidez.

El presidente de la entidad, Andrés García Mongars, ha explicado que "no sabemos qué ocurre. Tenemos una relación muy fluida, constante, permanente (con Sanidad) y la situación es inesperada".

Tramitación

"Nos comunican desde la Dirección General de Farmacia que se está tramitando pero en el banco no aparece nada", añade. "Parece un tema de régimen económico. La cuestión es que no está el dinero. Las farmacias son una cadena de suministro. Tenemos automáticamente pagos a distribuidores que suministran el medicamento, que tienen que saber la fecha en que cobrarán para no cortar suministros por impago y el banco también necesita esa información por los saldos descubiertos. Para las farmacias es un problema porque genera un efecto dominó".

El representante colegial señala que los pagos van programados, y que los sistemas de cobro y pago de suministros van encadenados. "Automáticamente va todo en plazo. Necesitas la información para anticiparte a situaciones de devoluciones de tus obligaciones de pago".

La mayor parte del dinero pendiente de ingreso es para pagar a proveedores y nóminas. "Lo que genera confusión es la incertidumbre, una cadena tiene que estar prevista y esto no lo sabemos", ha abundado García Mongars.

Por este motivo, el Colegio Oficial va a solicitar al Consejo Autonómico de entidades colegiales la remisión de una queja formal al conseller de Sanidad sobre esta situación.