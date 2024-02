El anuncio de que Alicante no contará ni con multas ni restricciones al tráfico en su nueva Zona de Bajas Emisiones llega al Congreso de los Diputados. El diputado por Alicante, Txema Guijarro, en representación del grupo parlamentario de Sumar, ha presentado una solicitud ante el Congreso de los Diputados para tener acceso a los informes en los que se apoya Barcala para no emitir sanciones dentro de la futura Zona de Bajas Emisiones de Alicante. El objetivo de esta solicitud es obtener acceso a los informes técnicos, jurídicos y medioambientales elaborados por el Ayuntamiento de Alicante relacionados con el cumplimiento de las restricciones de tráfico o que justifiquen su no incorporación a la norma.

La petición se basa en la necesidad de claridad sobre la posición del consistorio en cumplimiento con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Real Decreto 1052/2022 y la Ley de Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Guijarro, respaldado por el artículo 7 del reglamento parlamentario, busca específicamente los informes que expliquen qué ha sucedido con las sanciones previstas por el gobierno de Barcala para el cumplimiento de las restricciones de tráfico en la Zona de Bajas Emisiones y los documentos que justifiquen la no incorporación de estas restricciones a la normativa. Precisamente, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado reiteradamente en los últimos meses que el gobierno local no aplicará "multas ni restricciones al tráfico" en la futura Zona de Bajas Emisiones. Sin embargo, recientes revelaciones sugieren discrepancias entre las afirmaciones públicas y la realidad documentada. Sin embargo, las intenciones del equipo de gobierno no siempre fueron esas o, al menos, no se lo trasladaron así a Europa. En la memoria sobre la Zona de Bajas Emisiones que envió el Ayuntamiento a Bruselas para justificar la recepción de 15 millones de euros para obras de reurbanización y calmado del tráfico, se detallan diversas medidas que sí contemplan limitaciones de acceso, especialmente a los vehículos más contaminantes. El documento, firmado por dos concejales del Partido Popular y media decena de jefes de Servicio en septiembre de 2021, parte del preámbulo de que las Zonas de Bajas Emisiones son «espacios en los que el acceso a determinados vehículos está restringido» debido a sus niveles de contaminación. Para su aplicación, el texto define dos grandes áreas: un anillo exterior de 750 hectáreas que se define por la Gran Vía y un segundo anillo interior de 56 hectáreas en torno al Centro Tradicional y el Casco Antiguo. En estas zonas, según los informes, «la limitación se realizará de forma progresiva» y afectará especialmente a los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, mientras que en el espacio interior «la limitación será más exigente». Otro de los puntos fundamentales del proyecto, de acuerdo con lo expuesto por los técnicos, es «la conversión de los vehículos que atraviesan la ciudad y particularmente el Centro por vehículos de tracción eléctrica». Un aspecto que el alcalde también ha negado reiteradamente que vaya a producirse, incluso en un vídeo publicado en campaña electoral. Estas restricciones, claramente delimitadas en la memoria, se empezarían a poner en marcha en 2024, comenzando por las que corresponden al anillo exterior, y su objetivo es «mejorar la salud de los ciudadanos» y reducir el nivel de dióxido de carbono en el aire de la ciudad en decenas de miles de toneladas anuales. Una contaminación, según ha afirmado Villar esta semana, «no es un problema en la ciudad de Alicante». La implantación de la ZBE, de acuerdo con el calendario de actuaciones, implantaría «distintas limitaciones de acceso, siendo más restrictiva en las zonas donde se ha detectado esa necesidad, como el Centro Tradicional y el Casco Histórico». Para su puesta en marcha, el documento contempla la elaboración de «listas blancas» para todos los residentes registrados y personas autorizadas y «listas negras» con aquellos vehículos sin distintivo ambiental. Además, estaba previsto conceder permisos provisionales siempre que se tramiten por anticipado. En total, 43 páginas de memoria que han quedado en «papel mojado» después de que el PP y Vox hayan acordado dar luz verde al presupuesto para el año 2024 a cambio de no aplicar ninguna sanción ni restricción en la futura ZBE. Ahora, los populares aluden a nuevos informes que, según su portavoz Mari Carmen de España, aseguran que «no se dan las condiciones» para que sea necesario contemplar un procedimiento sancionador.