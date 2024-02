Los "hippies" estudian acciones legales contra su marcha de la Explanada

Los "hippies" se resisten a marcharse definitivamente de la Explanada de Alicante. Tras la decisión adoptada por la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento que ha determinado esta semana que el próximo 31 de octubre será el último día en que podrán instalarse en este emblemático paseo, ubicado a la altura del parque de Canalejas, los comerciantes de la zona han anunciado una serie de medidas con las que buscan una solución a su marcha.

El presidente de la asociación de comerciantes de la Explanada, Wilton Damus, ha señalado que aunque su primera opción es encontrar una solución dialogada a la ausencia de ubicación que tendrán a partir del mes de noviembre de este año, también aclara han dejado el asunto en manos de sus abogados por si estos creen conveniente adoptar acciones legales ante el rechazo de los últimos recursos que interpusieron contra las decisiones del Ayuntamiento. El último en ser rechazado por el Consistorio ha sido el recurso de reposición que presentó uno de los comerciantes de la zona, del que ya han recibido respuesta, contra la resolución del expediente en el que se adoptaba la decisión de poner fin al mercado en esta ubicación.

"Tenemos un tiempo para poder presentar alegaciones y estamos esperando a que nuestros abogados estudien la resolución y vean qué opciones tenemos. Nos toca defender nuestro trabajo porque tenemos el derecho de hacerlo, pero lo ideal es no llegar a judicializar esta situación", explica Wilton Damus. "La contestación a nuestro recurso nos ha llegado esta semana y, aunque estamos viendo todas las opciones siempre hemos abogado por llegar a un consenso a través del diálogo con el Ayuntamiento sobre la nueva ubicación".

Por otra parte, se encuentran a la espera de recibir el informe sobre el recurso presentado contra la sesión plenaria del 30 de marzo, en la que se acordó el traslado, y sobre el que también estudiarán interponer medidas legales si fuera necesario. "El martes en el pleno se votó que el equipo de gobierno no aceptaba las alegaciones que presentamos sobre la suspensión del pleno de marzo e imagino que en los próximos días nos enviarán la respuesta motivada de por qué no la aceptan. La enviaremos a nuestro equipo legal para que la estudie y, si es necesario, que tome alguna decisión al respecto", apunta el presidente de los comerciantes.

Sin embargo, los comerciantes aseguran que su primera opción no es poner la situación en manos de los tribunales, sino que su intención es buscar consenso con el Ayuntamiento de Alicante para encontrar una nueva ubicación. Damus ha señalado que la semana que viene, después digerir el "jarro de agua fría" que ha supuesto para ellos la salida del mercado de artesanía del icónico paseo a partir de octubre, solicitarán una nueva reunión con la responsable de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, para tratar de abordar el asunto desde el diálogo.

"No nos ha parecido muy bien lo que ha pasado esta semana, nosotros en esto siempre hemos confiado en las cosas que se iban a hacer que nos iban diciendo desde el Ayuntamiento y ahora nos encontramos con que este tema ha cambiado compleméntente", señala Damus. "Si se niega el acuerdo al que llegamos con Manolo Jiménez, anterior concejal de Ocupación de Vía Pública, no podemos rebatirlo, pero él hizo estas declaraciones en el Consejo de Comercio y eso no pueden negarlo", apunta el presidente de los comerciantes.

En total, los comerciantes se habrían reunido ya en dos ocasiones con la nueva responsable de Ocupación de Vía Pública, una el día 30 de octubre y otra el 16 de noviembre de 2023. "En el primer encuentro la concejala nos dijo que no teníamos sitio y en la segunda que no tenían nada todavía, y después nos llegó la notificación de la finalización del mercado. Lo que más nos ha dolido es que en este escrito en ningún momento se habla de la continuidad del mercado, han empezado por el final: acabar con el mercado", asegura Damus.

En total, treinta y un puestos dedicados a la venta de productos artesanales deberán encontrar una nueva ubicación, aunque hasta el momento el Ayuntamiento no ha especificado cuál será. "Este no es solo nuestro problema, es también el de los 60 trabajadores que hay en el mercado. Si no nos dicen pronto donde será la nueva ubicación será tarde para hacer las gestiones del cambio y saber si nuestros negocios tendrán continuidad", destaca el presidente de los comerciantes.

Desde el año pasado, están encima de la mesa la zona de Doctor Gadea u otro emplazamiento en los alrededores de la Explanada. Pese a ello, la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento ha determinado este martes que el próximo 31 de octubre será el último día en que podrán instalarse en este emblemático paseo, ubicado a la altura del parque de Canalejas.

La suspensión del mercadillo en esta área se fundamenta en la necesidad de recuperar este espacio emblemático, según el Ayuntamiento. Se busca lograr un paseo más amplio, abierto al uso general de la ciudadanía y conectado visualmente con la fachada marítima, como se refleja en el acuerdo aprobado en el pleno. La motivación del acuerdo destaca la importancia de recuperar la imagen del paseo más emblemático de la ciudad y menciona las intervenciones de remodelación realizadas para proporcionar al conjunto una homogeneidad urbanística desde la plaza del Mar hasta la de Canalejas.