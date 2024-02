Las fiestas de Hogueras no resultan atractivas a las pirotecnias. Al menos, no con las condiciones actuales que ofrece el Ayuntamiento de Alicante para el disparo de mascletás, que no han logrado seducir a suficientes empresas como para llenar siquiera los siete días del certamen. Un problema que el gobierno local trató de suplir haciendo que una de las mercantiles "repitiera" en la plaza de los Luceros: Tamarit. Sin embargo, los valencianos anuncian ahora que renunciarán por motivos económicos al doble disparo, que el gobierno de Barcala anunció sin comunicárselo oficialmente.

A pesar de que, en 2023, el Ayuntamiento aumentó el presupuesto designado al concurso de mascletás a 8.500 euros por disparo para hacerlo coincidir con el de las Fallas, València ha vuelto a incrementar el importe que paga por participar en sus fiestas y este año abonará 10.000 euros por mascletà. Una diferencia que ha vuelto a situar al certamen de las Hogueras en una posición de inferioridad con respecto a la ciudad vecina. Así serán las mascletás y la Palmera de las Hogueras 2024 en Alicante Esta "brecha" entre los presupuestos, unida al aumento del coste de los materiales experimentado en la gran mayoría de sectores durante los últimos meses, ha generado que la oferta del Ayuntamiento alicantino no baste para completar el calendario de mascletás durante las Hogueras: solo se presentaron seis empresas a los siete días del certamen, entre el 18 y el 24 de junio. Para tratar de solventarlo, la Corporación acordó que una de las mercantiles (Pirotecnia Tamarit) repetiría en dos jornadas, la del martes 18 y la del sábado 22, y lanzó un comunicado con la programación oficial de los disparos y el reparto de fechas entre los distintos participantes. Esta decisión "improvisada" todavía no había sido comunicada este viernes a la compañía afectada, por lo que Tamarit había decidido no pronunciarse sobre la decisión, a la espera de que fuese oficial. Sin embargo, al conocer que el calendario ya había sido trasladado por el Ayuntamiento a los medios de comunicación, los responsables de la empresa valenciana señalaron que habían estudiado la situación, decantándose por no realizar los dos disparos. Según la pirotecnia, los motivos para disparar en Alicante son "mayormente emocionales", debido a que fue la primera gran plaza donde prepararon un espectáculo pirotécnico, pero las Hogueras "no resultan rentables" a los profesionales, por lo que participar en dos jornadas diferentes supondría una doble pérdida económica. "No es suficiente" La opinión de Tamarit sobre los fondos destinados por el gobierno local a los disparos la comparten varios de sus compañeros de profesión. José Manuel Crespo, de Pirotecnia Valenciana, cree que hay dos factores fundamentales para que el concurso alicantino pierda fuelle: el precio y la competencia, después de que el Ayuntamiento fijase un premio de 1.000 euros para el ganador, lo que obliga a "juzgar" cada mascletà. Los pirotécnicos ven insuficiente el precio que se paga por las mascletás en Alicante Según Crespo, los costes de dar un espectáculo "que merezca la pena" rondan los 15.000 euros, por lo que los 8.500 que paga el Ayuntamiento de Alicante "no se quedan cortos, se quedan cortísimos". La compañía, que sí ha participado recientemente en el ciclo de "Pólvora tot l'any" (donde los requisitos son más laxos y el coste, menor) afirma que ha descartado participar en las últimas ediciones del certamen de Hogueras porque "cuando valoras lo que cuesta, no te compensa". Aunque no solo Crespo ha declinado formar parte de los disparos de la semana grande alicantina. La única empresa especializada de la ciudad, Hermanos Sirvent, y la conocida pirotécnica Reyes Martí tampoco han presentado ninguna oferta para este 2024, después de haber criticado en varias ocasiones el importe del concurso.