San Blas se ha convertido en otro lugar de moda para las autocaravanas en Alicante. Ni los encantos naturales de las playas de Urbanova, ni las impagables vistas de la ciudad desde la zona de la Cantera, en el antiguo Tiro de Pichón, en la que decenas de "roulottes" se han instalado estos días ante la falta de un aparcamiento municipal habilitado en la ciudad, han impedido que aquellas personas que viajan estos días recorriendo la provincia elijan una nueva ubicación más próxima al centro, en concreto, en el barrio de San Blas.

Así, el descampado "ferial" situado en la avenida Doctor Rico, junto al colegio San Fernando, en la que cada año se instala también la Hoguera Polígono San Blas y que muchas personas utilizan diariamente como aparcamiento para acudir al trabajo o a comprar en los mercados locales, se ha convertido en un foco de atracción para aquellas personas que circulan junto a su "casa rodante" en busca de nuevos lugares que visitar. Este pasado mes de enero se ha dejado notar una mayor afluencia de estos vehículos sobre todo en fin de semana cuando visitantes llegados de Reino Unido, Alemania o Francia, entre otros lugares, han hecho su particular desembarco de jueves a domingo en este barrio alicantino.

Entre los motivos que llevan a estos visitantes a elegir esta curiosa ubicación, sin un aparente atractivo visual como podría darse en primera línea de playa, se encuentra su proximidad con el centro de la ciudad. Tan solo quince minutos andando, o poco más, separan este aparcamiento de lugares como la Plaza de los Luceros, el Casco Antiguo o la playa de El Postiguet, además del entorno comercial de Maisonnave. Además, la cercanía de este espacio con la estación de trenes de Alicante permite a los visitantes que llegan en autocaravana a la ciudad visitar lugares de interés cercanos sin tener que desplazarse ni buscar un nuevo aparcamiento en ciudades próximas a las que se puede llegar de forma sencilla.

"La mayoría llega los jueves y se queda hasta el domingo para aprovechar el fin de semana", explica Sebastián Delgado, unas de las personas que tienen su autocaravana aparcada en este recinto de la localidad. "Por lo que me han comentado lo hacen porque se encuentran de ruta por la provincia y, tras unos días en la playa, algunos quieren conocer mejor la ciudad. Aparcan aquí porque es un espacio grande, en el que caben las autocaravanas sin problemas y desde el que se puede llegar andando al centro sin mucho esfuerzo, está todo al lado", asegura Delgado.

Sin embargo, no es el caso de todos los que están ubicados en esta zona. Sebastián es vecino de la ciudad, tiene un piso en San Gabriel, pero aprovecha que este aparcamiento para dejar ahí su autocaravana en los momentos en los que no la utiliza. "Así puedo visitarla y venir cuando quiera, aquí vengo con mis amigos algunos días y estamos tranquilos disfrutando del sol y de la zona. Los fines de semana hay mucho ambiente porque llegan muchas caravanas de extranjeros que se sitúan aquí porque lo que buscan es estar cerca del centro. Además, es un sitio muy tranquilo, por aquí no pasa mucho la policía y es muy segura. Dejar aquí la autocaravana es sinónimo de poder disfrutar tranquilamente, siempre hay espacio para aparcar y no molestas a nadie", explica Sebastián Delgado.

En su mayoría son autocaravanas el tipo de vehículo que más abunda en la zona, aunque también había algún remolque y alguna furgoneta cámper. Destaca esta semana la llegada de más de un remolque, y es que el circo también se ha instalado en este aparcamiento en el que es habitual que haya espectáculos culturales. "Venimos desde hace varios años y es una zona en la que siempre estamos bien y no solemos tener problema. Somos muchos los que venimos con este circo y, aunque tenemos que llevar cuidado con el material porque siempre hay gente que intenta entrar, esta es una zona poco conflictiva y confiamos en que este año será igual", indica Enrique Alonso, trabajador del circo.

Un espacio que emerge como nueva "área cámper" improvisada, mientras el Ayuntamiento de Alicante sigue sin decidir la ubicación para trasladar el aparcamiento de autocaravanas que hasta 2021 se ubicaba en Playa de San Juan, el único que disponía de esos servicios en el término municipal. Un solar en Urbanova era entonces uno de los posibles destinos para este aparcamiento, pero casi cuatro años después, Alicante sigue sin este espacio especializado.

Desde que el bipartito desmantelara el área para autocaravanas ubicada en Playa de San Juan para acoger las instalaciones del Circo del Sol, Alicante está falta de áreas para estos vehículos. El Ayuntamiento asegura que "sigue trabajando con los vecinos de Urbanova para localizar la ubicación idónea de la futura área cámper, como ya hiciera para el emplazamiento del mercadillo". Unos trabajos que se dilatan ya más de un año y medio en el tiempo, ya que las reclamaciones de los vecinos que demoraron la decisión del Ayuntamiento se produjeron en junio de 2022. Mientras, los cámpines de los municipios de L'Alacantí rozan el lleno técnico, como señalan desde algunos de estos negocios, como el Camping Bon Sol, ubicado en El Campello.

Sin espacio

Cuatro años después de una apertura que llegó tarde, la primera área de pernocta para autocaravanas en tránsito de la ciudad de Alicante, situada en la avenida Costa Blanca de San Juan, echó el cierre en noviembre de 2021. El ejecutivo de Luis Barcala decidió no renovar el servicio en ese espacio con el objetivo de facilitar el cambio de ubicación del espectáculo del Circo del Sol.

Desde entonces, el término municipal de Alicante no cuenta con área de pernocta para autocaravanas en tránsito. Un espacio que la Asociación de Campings considera necesario ante la falta de infraestructura. Ante la ausencia de ese aparcamiento municipal, los caravanistas, muchos nacionales, pero la mayoría extranjeros, no tienen más remedio que aparcar en zonas donde no tienen permitido acampar, tal y como se reseña en los carteles de la zona. Es decir, pueden aparcar como un vehículo convencional, pero no pueden desplegar toldos ni sacar mesas o sillas al terreno como habitúan a realizar en otros espacios habilitados.

Hasta que el Ayuntamiento decida dónde ubicar el aparcamiento, la realidad es que la ciudad de Alicante se ha quedado sin aparcamiento reglado para las autocaravanas, un sector que mueve a miles de personas, sobre todo fuera de la temporada alta del turismo convencional.

En junio de 2022, los vecinos de Urbanova rechazaron que un solar del barrio, ubicado junto al Centro Social Comunitario, se convirtiera en el área para autocaravanas que estaba ubicada en Playa de San Juan. Así lo comunicaron entonces a través de un escrito registrado en el Ayuntamiento. Los residentes explicaron su rechazo en el escrito alegando que la decisión fue "tomada unilateralmente por las concejalías correspondientes sin consultar, informar previamente ni tener en consideración la opinión de la asociación de vecinos de Urbanova".