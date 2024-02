La plataforma Salvem L'Ideal ha levantado la voz contra el incumplimiento del deber de conservación del emblemático Cine Ideal por parte del grupo Baraka. La noticia de que finalmente el espacio no acogerá las instalaciones de un centro Thyssen, que no ha contado con el respaldo de la Diputación de Alicante, no ha pillado por sorpresa a la plataforma que ha aprovechado para denunciar de paso las "excusas" por las cuales la Generalitat no habría "ejercido el derecho de retracto cuando tuvo la oportunidad".

Todo ello devuelve a la Baraka, la mercantil propietaria del espacio, a la casilla de salida: deberá proponer un nuevo uso después de descartar la construcción de un hotel de lujo y ahora también la sede del museo. Sin embargo, lo que realmente inquieta a la plataforma es el estado de "abandono" en el que aseguran en un comunicado que se encuentra este Patrimonio Cultural de la ciudad de Alicante. Salvem l'Ideal ha denunciado la dejadez en la que se encuentra el espacio en el que "deberían haberse ejecutado hace tiempo las obras de limpieza y conservación de la fachada, y también hay una orden de reparación para los daños en la cubierta además de la eliminación árbol que creció en la cornisa y que sigue creciendo", indican desde la plataforma. La plataforma ha recordado que ya en junio del año 2021 puso una reclamación al Ayuntamiento de Alicante en sobre la obligación de los propietarios de "mantener en buen estado de conservación el bien, que es Patrimonio Cultural". Desde Salvem l'Ideal señalan que el Consistorio alicantino sí que habría iniciado los correspondientes procedimientos para llevar a cabo la ejecución de las obras de conservación del inmueble pero que habría si el propietario del mismo, Trinitario Casanova, el que habría "eludido sus obligaciones", según denuncia la entidad. Además la plataforma ha criticado que no comprenden por qué no se ha cerrado de una vez por todas "el proceso de obtención de la licencia urbanística de hotel, que lleva abierto de manera irregular ya 4 años y 2 meses, y que debería haberse dado por finalizado ya que incumple con la protección del inmueble", explican. Y es que en un primer momento, los planes de la nueva propiedad pasaban por construir un alojamiento turístico de alto nivel. La plataforma Salvem l’Ideal aclara que su posición se mantiene y que continúan convencidos de que el único destino para el Cine Ideal es el de ser "un edificio donde esté representada la cultura de base". “El Cine Ideal cumplirá 100 años en 2025 y no habría mejor regalo, para el inmueble y para la ciudad de Alicante, que el de resucitarlo", aclaran desde la plataforma. La Diputación rechaza convertir el antiguo cine Ideal de Alicante en un centro Thyssen Rechazo al proyecto La pasada semana la Diputación de Alicante rechazaba definitivamente el proyecto para convertir el inmueble en un centro Thyssen por su elevado coste, lo que devuelve a Baraka, la mercantil propietaria, a la casilla de salida: deberá proponer un nuevo uso después de descartar la construcción de un hotel de lujo y ahora también la sede del museo. En un primer momento, los planes de la nueva propiedad pasaban por construir un alojamiento turístico de alto nivel. Un proyecto que contaba con un difícil encaje técnico dada la protección especial del edificio, que obligaba a mantener tanto los huecos de la fachada (impidiendo abrir nuevas ventanas) como la volumetría interior de los palcos y la zona de la pantalla. En octubre de 2022, en torno a un año después de adquirir el inmueble, la empresa de Trinitario Casanova se puso en contacto con la Diputación para hacerle llegar una segunda idea. En este caso, una propuesta cultural basada en acoger el Centro de Innovación Cultural «Carmen Thyssen», un espacio de tecnología avanzada que contaría con 50 obras propias de reconocidos autores y recibiría exposiciones temporales de cuadros de la baronesa. Baraka explicaba cuando desveló su proyecto que, en total, contaría con una inversión de 25 millones, donde se incluiría el coste de la compra del edificio -que se ejecutó a principios de 2022-, la rehabilitación -que ya se solicitó a Urbanismo para albergar un hotel de cuatro estrellas- y la puesta en marcha del centro cultural. «Suponemos que no habría problemas urbanísticos porque tanto el Ayuntamiento como la Generalitat siempre han querido dar un uso cultural al inmueble», aseguraban hace unos meses desde la empresa. Tiempo después, ya a principio de 2023, los responsables de la mercantil comenzaron a impacientarse. «Habiendo transcurrido varios meses desde la propuesta y respondiendo a todas las aclaraciones solicitadas, la empresa espera que no más tarde del 15 de febrero nos manifiesten de forma expresa su decisión al respecto, ya que consideramos que las obras de acondicionamiento del edificio deben de empezar de forma inmediata para el uso cultural que se ha propuesto, coincidiendo con la peatonalización del entorno y así crear un espacio lúdico y agradable para los alicantinos», señalaban entonces desde la compañía murciana. Sin embargo, según ha podido saber INFORMACIÓN, los técnicos del organismo provincial han descartado la idea de forma definitiva. El motivo, según fuentes de la Diputación, ha sido principalmente el alto coste del proyecto planteado por Baraka: la institución que dirige el popular Toni Pérez tendría que haber asumido un gasto de dos millones anuales durante un plazo, según reclamaban los propietarios, de dos décadas. Un montante total de en torno a veinte millones de euros que, para los funcionarios, dada la situación actual del mercado, se ajusta más con la compra de un inmueble similar que con el arrendamiento. Sin acuerdo Tras años de presión social para que las distintas administraciones se hicieran con el inmueble y lo destinaran a un uso público, la compra del antiguo cine Ideal se incluyó en los presupuestos participativos de la Generalitat (en tiempos del Botànic) con un presupuesto total para su compra y rehabilitación de 5,5 millones de euros. Un importe que distaba mucho del precio de venta que exigían los anteriores propietarios de seis millones únicamente para la adquisición del edificio, remodelación aparte. Finalmente, en julio de 2022, la Junta de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural Valenciano, acordó que el Consell debía «atender al valor real del edificio marcado por los técnicos expertos para tal finalidad», por lo que no era «viable» adquirir un inmueble por un importe superior al real, ya que los fondos económicos públicos no debían entrar «en el plano especulativo».