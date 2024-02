La comunidad china quiere celebrar su Año Nuevo en Alicante. El año del Dragón, que guarda un significado especial en este país asiático, dará comienzo este 10 de febrero, aunque Alicante no llevará a cabo ninguna fiesta reseñable, como sí sucedió en Elche hace dos semanas. Allí, la Asociación Cultural Bosi organizó una fiesta con el apoyo del gobierno ilicitano, mientras que en Alicante las celebraciones serán privadas, como indican desde la Asociación Intercultural Alacant-Xina.

El dragón es un animal "mítico y poderoso" y sus años se relacionan con "abundancia de lluvia" según la tradición china, como explica Luo Jin, "Annabelle", encargada de Eventos Culturales de la Asociación Intercultural Alacant-Xina. Este sábado, la comunidad china despide definitivamente al año del Conejo y da la bienvenida a su año 4722, marcado por el Dragón, uno de los animales más respetados por estar asociado con la fuerza, la valentía, la sabiduría y el éxito.

Además, la comunidad china acostumbra a decorar las casas de rojo y a limpiar en profundidad, con el objetivo de eliminar la "mala suerte" del año que da fin, explican desde la asociación cultural. Las familias acostumbran a reunirse para comer y cenar y, en algunas ciudades, se celebran desfiles y espectáculos pirotécnicos, como sucedió en Elche hace dos fines de semana.

Cientos de personas acudieron a esta celebración por el año del Dragón en Elche, que contó con el apoyo de la embajada china y también con el soporte del Ayuntamiento de Elche y la Generalitat. Un evento cuanto menos particular que pretendía, por un lado, dar a conocer unas costumbres muy propias del país asiático, y por otro, lanzar un mensaje de unidad para aclarar que cada vez hay mayor inclusión de la población china. En Alicante no se organiza ninguna celebración similar aunque la Asociación Intercultural Alacant-Xina ha señalado que han mantenido reuniones con el Ayuntamiento para realizar colaboraciones en el futuro. Puesto este medio en contacto con el gobierno local, no se ha pronunciado al respecto.

Entre quienes viven y trabajan en la ciudad hay testimonios diversos. Algunos aseguran que mantendrán abiertos sus negocios al caer en sábado, mientras que otros locales, sobre todo restaurantes, tienen colgados carteles en los que indican su cierre con motivo de esta celebración.

Fu Wang trabaja en una tienda ubicada en la calle San Vicente: "Algunos organizan una cena o algo, pero nosotros no. La mayoría acudió a los actos que se organizaron en Elche, lo que pasa es que yo no tuve tiempo porque estaba trabajando. La asociación de Elche organiza cada semana una reunión. Hay negocios que cierran, pero nosotros estaremos abiertos", ha explicado.

Otros residentes, sin embargo, señalan que celebrarán de manera privada: "Este viernes se celebra solo con las familias y ya está. Algunos sí que lo van a celebrar. Aquí la gente no tiene ganas de esto, no es como en mi país. En Valencia, Madrid o Barcelona se hace una decoración. Aquí solo en Elche, pero se hace en pocos sitios. Nosotros lo haremos con familiares y celebraremos bailando", ha subrayado Yao Chun, que trabaja en una tienda en Calderón de la Barca.

Una idea que comparte Bean Lin, que trabaja en la avenida de la Estación: "Hemos quedado en un restaurante para cenar juntas varias familias. En ciudades grandes como Nueva York, al haber un Chinatown, ahí sí que se hacen fiestas importantes, pero aquí en España no. Nos juntamos varias familias y ya está", y ha añadido que no cierran el negocio: "Es fiesta en China, pero aquí no. Si coincide con domingo, sí se cierra. En los restaurantes suele haber más trabajadores chinos que quieren también estar con su familia y ahí sí se cierra, pero si es una tienda como la nuestra, solemos trabajar solo nosotros".

La Asociación Intercultural Alacant-Xina ha añadido que su celebración se realizará el próximo 24 de enero en un restaurante de Alicante, en la que estarán presentes diferentes familias de origen chino instaladas en la ciudad.