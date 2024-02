La jornada de huelga convocada en Renfe para este viernes por el sindicato Comisiones Obreras ha obligado a cancelar ocho de los cuarenta trayectos de Alta Velocidad entre Alicante y Madrid, cuatro trayectos en cada sentido. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, son quince los viajes cancelados con la capital. Fuentes de Renfe indicaron que todos los afectados ya han sido informados y que se les ha ofrecido la posibilidad de viajar en otro tren, siempre que sea posible, en el horario más cercano al adquirido. En el momento en que se cancelaron los trenes, se bloqueó la venta de los billetes.

El Ministerio de Transportes ha publicado los servicios mínimos para estos paros. Una cobertura que se ha establecido para los trenes de cercanías en el 75 % en las horas punta y el 50 % el resto de la jornada. Para la media distancia, los servicios mínimos son del 65 %; mientras que para larga distancia y Alta Velocidad son del 73 %. En el caso de mercancías, se han establecido en un 25 %.

En resolución publicada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha determinado los servicios mínimos de carácter obligatorio para asegurar la prestación de los servicios esenciales de transporte ferroviario de viajeros y mercancías ante la jornada de huelga del 9 de febrero convocada por la organización sindical CC. OO. en el Grupo Renfe.

Servicios Mínimos

Según la Resolución del Ministerio, los servicios mínimos esenciales para Renfe deberían ser los siguientes:

Cercanías: 75% en hora punta (de 06.00 a 09.00, de 13.30 a 15.30 y de 18.30 a 20.30)

50% el resto de la jornada

Media Distancia: 65%

AVE – Larga Distancia: 73%

Mercancías: 25%

Para Rodalies de Catalunya, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha establecido servicios esenciales del 66% en hora punta (06.00 a 09.30 y de 17.00 a 20.30 horas) y del 33% durante el resto de la jornada.

Medidas de postventa

Para los viajeros de AVE/Larga Distancia y Media Distancia cuyo tren no esté incluido en los servicios esenciales, Renfe ha establecido las siguientes medidas de postventa:

- Se les ofrecerá, siempre que sea posible, viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido.

- Si no desean realizar viaje, podrán anular o cambiar para otra fecha su billete sin ningún coste. Las operaciones de anulación o cambio se pueden realizar en todos los canales de venta de Renfe.

Comisiones Obreras

El sindicato CC OO, que ha convocado la huelga, reivindica la aplicación de la jornada de 35 horas a la plantilla de la empresa.

Durante las concentraciones celebradas esta semana se ha reivindicado, desde el Sector Ferroviario de CCOO el cumplimiento de lo acordado en las empresas públicas. La jornada de huelga, de 24 horas, se ha convocado también por la eliminación de las categorías de ingreso en el Grupo Renfe.

La secretaria general del Sector Ferroviario de CC OO, Pepa Páez, Páez señaló que la jornada de huelga viene provocada por dos aspectos diferenciados. “En cuanto a la jornada laboral de Adif hay un informe negativo del Ministerio de Transportes diciendo que no es viable, y en el caso de la eliminación de las categorías de ingreso de Renfe, no hay un informe negativo, lo que pasa es que todavía necesitamos la aprobación de Función Pública, y parece que esta situación es un poco más positiva, aunque todavía no está confirmada”.

Mientras, desde CCOO se ha hecho un llamamiento a secundar esta próxima jornada de huelga.