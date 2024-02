Una reducción a la mitad del desempleo. Ese es uno de los grandes logros presentados este martes por Cruz Roja, Aguas de Alicante y el Ayuntamiento en su programa conjunto "OLA", que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de aquellas personas que tienen problemas para pagar la factura de la luz y que están becadas por Aguas de Alicante. De las 16 personas que han participado en la última edición programa, 13 se encontraban sin empleo al inicio del mismo, reduciéndose esa cifra a 6 al final de un periodo de seis meses.

El perfil mayoritario de estas personas es el de una mujer migrante con estudios superiores sin homologar y de ingresos cercanos a los 500 euros al mes, si bien en el programa OLA han participado también hombres de distintas edades, como han explicado desde Cruz Roja.

Una de ellas ha sido Merien, beneficiada por esta iniciativa: "Soy una madre de tres hijos y vine hace tres años a España. Mi marido perdió su trabajo con la pandemia. De profesión soy pastelera y trabajé también como camarera de piso y costurera. Tuve oportunidades de trabajar, pero me salió un cáncer de mama. Ahora, hago distintas actividades como madre luchadora que soy. El programa me ha ayudado a la hora de echar currículums, porque he pasado un verano muy duro con la radioterapia".

Una situación similar a la que describe Jéssica, que también ha participado en OLA: "Tengo 44 años y soy hondureña. Llevo nueve años en España. Estuve en otros programas de Cruz Roja y así conocí este. En el programa he obtenido el carnet de manipulación de alimentos y el de carretillera. Además, me han ayudado porque había tenido un impago en el agua, y también me ha ayudado mucho a nivel personal".

Otros casos, como el de Mandela, un joven que ha encontrado trabajo en el programa, también ponen en valor la ayuda recibida: "Tengo 30 años. Llamé por teléfono a Cruz Roja y ahí me informaron de este programa. He obtenido también el título de manipulador de alimentos y el de carretillero. El programa me ha ayudado a nivel físico y mental. En estos meses sin empleo me ayudaron a pagar la factura del agua y de la luz".

Renovación

Un programa que se prorrogará, tras el acuerdo al que han llegado Cruz Roja, Aguas de Alicante y el Ayuntamiento. Remedios Alarcón, presidenta de Cruz Roja Alicante, ha puesto en valor el trabajo de OLA: "Es un programa social dirigido a las personas en situación precaria o en riesgo de vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y condiciones de vida".

Una importancia que también destacan desde Aguas de Alicante, en palabras de Amelia Navarro, directora de Acción Social de Hidraqua: "Se promueve también la inclusión en el mercado para que no tengan que hacer uso de este tipo de ayudas. Fomentamos el empleo estable con las personas que más lo necesitan".

La concejala de Acción Social, Begoña de León, ha explicado que el acuerdo mantendrá las mismas condiciones del ya realizado: "El programa OLA busca la protección de las personas más vulnerables de la ciudad. En nuestra ciudad hay familias en problemas significativos", ha subrayado.