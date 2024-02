Un réquiem contra la amortización de una plaza de profesor que la Banda Sinfónica Municipal de Alicante espera que no sea premonitorio. Los músicos de la entidad cultura, junto con los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, se han concentrado este viernes frente al Ayuntamiento de Alicante para mostrar su rechazo contra la aprobación inicial de la amortización de una plaza de profesor superior de la Banda de Música, incluida en los presupuestos municipales para 2024 aprobados por el gobierno de Barcala, que supondría la eliminación de un puesto de trombón bajo, una plaza única en la banda que supondría una pérdida irreparable en la calidad musical que ofrece la entidad municipal

"El réquiem es nuestra forma de mostrar que si no se cuida la banda municipal puede llegar un momento en el que la banda muera", explica el subdirector de la entidad, Pedro Lara. "En una tierra donde la música está tan arraigada, donde la cultura musical y las bandas son una seña de identidad de la Comunidad Valenciana creemos que una banda de estas características, que está en la élite y que cuenta con los mejores instrumentistas de la ciudad, es algo que tenemos cuidar porque somos los custodios del repertorio musical y las partituras en el cajón no suenan si no tenemos en la ciudad una agrupación profesional que vele por hacer música de calidad", explica Lara.

El subdirector de la banda municipal ha recordado que entre 2016 y 2018 ya se movilizaron para luchar contra la amortización de varias plazas que se hizo entonces y que dejó a la banda con diez efectivos menos. "Hay que recordarle al Ayuntamiento que tenemos un acuerdo al que se llegó en el Pleno del 25 de enero de 2018 en el cual se comprometieron a recuperar la plantilla que tenía la banda en el año 2010, de 54 músicos y que todavía no se ha cumplido. Además, si se lleva a cabo esta amortización no está cumpliendo con el compromiso que alcanzaron con nosotros, se están dando pasos atrás", recuerda Pedro Lara.

"En este acuerdo se abordaba la creación de una comisión municipal para abordar el tema del reglamento interno de la banda en el que se contemplaran cuestiones relevantes para nosotros como son el tema de horarios o de plantilla, ya que al ser u trabajo peculiar sería conveniente que estuviera reglado", señala Lara. "Además, en este Pleno se aprobó la concesión de la medalla de la ciudad a la banda, cosa que no se ha realizado", indica el director.

Ante esta situación, las tres formaciones sindicales convocantes han denunciado que de darse cumplimiento a lo expresado anteriormente, el número total de plazas se reduciría a 51, lo que, según los sindicatos, dejaría al servicio "en una situación absolutamente precaria, impidiendo la prestación del servicio de calidad que una ciudad como Alicante merece".

Para el subdirector de la banda municipal esta situación es también un inconveniente en su organización y una merma para la calidad musical que reciben las personas que acuden a disfrutar de su música. "Nosotros como banda seguimos haciendo nuestra programación a pesar de los obstáculos que ponen en nuestro camino y eso muchas veces confunde porque como ven que nos vamos apañando piensan que no necesitamos más músicos, pero no es así. El Ayuntamiento tiene que ver que somos una banda profesional y que tenemos que hacer una programación acorde al nivel que tenemos. Con estas circunstancias no estamos dando un servicio adecuado para una banda de nuestras características", asegura Pedro Lara.

Ante esta situación, los sindicatos han presentado una reclamación conjunta a la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Alicante y de la plantilla de personal para el ejercicio de 2024. De no dar marcha atrás a esta situación, la banda municipal y los sindicatos han anunciado que realizarán otra concentración el próximo jueves 29 de febrero a las 13.00 horas en la misma ubicación y coincidiendo con el día que se celebra el Pleno ordinario del mes de febrero.

A esta convocatoria se han único los representantes de los grupos municipales de Compromís y de Esquerra Unida-Podemos en el Consistorio, que han salido a mostrar su apoyo a los músicos de la banda municipal.

El portavoz del grupo municipal de Compromís , Rafa Mas, ha asegurado que "la banda es el referente aspiracional para miles de personas de nuestra ciudad y que si desapareciera, desaparecería en gran parte la esperanza de un futuro profesional para muchas de ellas, además de los empleos públicos directos e indirectos que genera". Para Más prueba de ello es el alumnado del conservatorio de música de Alicante que realiza sus prácticas en la Banda. "Por ello, exigimos al gobierno municipal de Luis Barcala que respete la cultura e historia musical de nuestra ciudad y garantice su futuro recuperando la plantilla mínima que necesita", asegura el portavoz.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, ha expresado su "más firme apoyo a la continuidad con unas condiciones dignas a la banda y también a las reivindicaciones de sus trabajadores, por lo que vamos a intentar que todas las fuerzas políticas se comprometan a recuperar la plantilla mínima requerida para garantizar la profesionalidad de la Banda. Nuestra banda debe seguir siendo referente profesional del sector, con una calidad reconocida dentro y fuera de nuestra tierra. Y para eso se necesitan recursos suficientes: humanos y materiales que lo garanticen,” ha concluido Copé.