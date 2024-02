Sanidad saca adelante el decreto de selección de la bolsa de personal temporal

La Conselleria de Sanidad ha aprobado en mesa sectorial el proyecto de decreto que regula la selección del personal temporal estatutario de los grupos A1 y A2 para desempeñar su labor en las instituciones sanitarias, una nueva normativa que priorizará "la alta cualificación del personal, su formación académica y la experiencia profesional", según ha informado el departamento.

Este proyecto de decreto ha contado el apoyo de CSIF, CESMCV-SAE y SATSE, que han votado a favor. Asimismo, los sindicatos UGT e Intersindical Salud se han abstenido y únicamente CCOO se ha mostrado en contra al considerar que "se abre la puerta a la contratación a dedo".

En este sentido, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha mostrado su satisfacción por "el amplio respaldo recibido a una medida que prioriza, sobre otros aspectos, la cualificación de los profesionales, siempre pensando en el objetivo fundamental de mejorar la salud de los ciudadanos".

Mejor cualificados

Por ello, el proyecto de decreto incluye nuevas medidas para facilitar el acceso de los profesionales mejor cualificados y formados para desempeñar y fidelizar su labor. "Nuestro objetivo es contar con los mejores profesionales para ofrecer una atención sanitaria de calidad y crear un sistema que avance hacia la excelencia y, para ello, es necesario contar con los profesionales mejor preparados en cada área asistencial", ha destacado.

Con esta nueva normativa se da cumplimiento al compromiso adquirido por el conseller de Sanidad el pasado mes de diciembre de 2023 con las organizaciones sindicales, que tenía por finalidad la modificación de la normativa reguladora de las listas de empleo temporal, para posibilitar la contratación de las necesidades de profesionales de forma "más ágil y adaptada" a las peculiaridades de las instituciones sanitarias.

Selección en Enfermería

En concreto, el proyecto de decreto regula la selección del personal estatutario temporal de instituciones sanitarias de los grupos A1 y A2. Además, como novedad, incluye en la categoría de Enfermería un procedimiento de selección específico en determinadas áreas asistenciales que requieren de una experiencia concreta y una formación previa como son el área de quirófano, pacientes críticos, hemodiálisis, hemodinámica e intervencionismo.

De esta manera, habrá un proceso de selección al que podrá optar el personal de enfermería que esté especializado en alguna de estas áreas. En todo caso, hasta la puesta en marcha de este procedimiento el acceso a la bolsa de empleo será el que rige hasta la fecha. Además, en caso de necesidad se podrá ampliar el número de áreas asistenciales específicas. Sanidad pondrá en marcha cursos formativos para ofrecer una formación especializada al personal de Enfermería.

Plazas específicas

Del mismo modo, los departamentos de salud podrán desarrollar procesos selectivos para plazas consideradas con características específicas. El objetivo es seleccionar a aquellos profesionales que, además de cumplir con los requisitos generales y específicos de su categoría, aporten un valor añadido o cuenten con aquellas aptitudes y conocimientos necesarios para el puesto que se oferta.

Es el caso de plazas que, debido a los últimos avances tecnológicos y técnicas novedosas, requieren de profesionales que cuentan con la formación adecuada para desempeñar esa labor. Por ello, además de la valoración del personal mediante baremación se podrá solicitar una prueba práctica.

Avances tecnológicos

Asimismo, en el caso del grupo A1 y determinados puestos, principalmente relacionados con los avances tecnológicos, podrán llevarse a cabo también procesos selectivos específicos que prioricen a aquellos profesionales más cualificados. Especialmente, se trata de perfiles profesionales relacionados con áreas como la genética, robotización, 3D, biotecnología, big data, entre otras.

Finalmente, otro de los aspectos que regula el nuevo decreto son aquellas situaciones de ausencia de personal de una manera sobrevenida, de manera que el departamento de salud pueda cubrir con inmediatez ese puesto para un período de tres a un máximo de cinco días con el fin de garantizar la asistencia sanitaria.

Arbitrario

Por contra, CCOO solicita su retirada o advierte de que impugnará esta norma ya que "facilita que se pueda contratar a personal fuera de bolsa y con un proceso de selección subjetivo y arbitrario" con lo que "se abre la puerta a poder contratar a dedo". Así, señala que al dar libertad a las gerencias para contratar mediante una comisión de valoración "se menosprecia la carrera de cada persona y se salta impunemente los principios de acceso al empleo público de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Asimismo, critica que deroga los artículos de la orden de baremos y bolsa que prevén la cobertura de los puestos de características específicas con criterios "objetivos y transparentes" y ve asimismo "negativo" que la nueva norma no identifica las plazas declaradas específicas o con necesidades extra como formación o experiencia, lo que contribuye a "legalizar el nepotismo" en la selección de las personas candidatas. "Esta norma conlleva la contratación a dedo, no va a servir para contratar a los mejores aspirantes, sino a los más afines y, por tanto, no mejorará la gestión de los contratos ni la atención a la población", advierte.

Por su parte, CSIF, que ha apoyado el decreto, ha exigido la "máxima transparencia y seguridad jurídica" y ha destacado sus aportaciones, como la presencia sindical en la comisión de valoración, la extensión a otras categorías o un seguimiento de las contrataciones