Uno de cada cinco pacientes acude al médico de Familia con ansiedad por el estrés laboral

Las consultas al médico de Familia por ansiedad o depresión así como por estrés laboral y trastornos adaptativos se han multiplicado por cuatro en solo cinco años. El aluvión de personas en esta situación es tal que uno de cada cinco pacientes que recibe el médico de Atención Primaria acude con problemas de salud mental y malestar relacionado con su trabajo, que en muchas ocasiones se traduce en una baja médica.

Esto es solo la punta del iceberg. Porque solo la mitad de los pacientes que padece depresión son diagnosticados en la consulta de Atención Primaria por la complejidad del proceso y la falta de tiempo que tienen los facultativos, es decir, que los pacientes que llegan la consulta del médico con problemas psicológicos podrían ser realidad el doble.

Así se refleja en el «Manual de manejo de la depresión en el ámbito de la crisis sanitaria», promovido por Servier, grupo global médico farmacéutico, con el objetivo de ofrecer a los profesionales sanitarios una guía para mejorar el manejo de la depresión en un entorno de crisis a consecuencia de la pandemia.

Manual

Según explica el doctor José Ángel Alcalá, psiquiatra en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y uno de los nueve coordinadores del manual, entre los retos principales de la Atención Primaria está precisamente aumentar la detección de casos de depresión. El obstáculo es que tienen entre cuatro y siete minutos para atender a cada paciente, lo que puede limitar las opciones de exploración de las emociones desde el punto de vista clínico, ya que el diagnóstico de la depresión depende de la información que los pacientes ofrecen a los médicos durante la consulta.

Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar explican que en general la gente tiene peor salud mental ahora y que llegan pacientes con problemas en el ámbito laboral que no encuentran suficiente respuesta en los sindicatos o en el sistema, y la única manera de resolverlo es dándoles una baja médica. El consumo de psicofármacos que toman personas con crisis personales, laborales o económicas a las que no encuentran solución se ha disparado desde la pandemia.

Pandemia

La doctora Luz Vázquez, coordinadora del grupo de trabajo de salud mental de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, señala que a raíz de la pandemia hay un incremento en las consultas de Atención Primaria de casos de patología mental, desde trastornos adaptativos a cuadros de ansiedad y depresión.

La patología mental ha aumentado pero el consumo de psicofármacos ha crecido más «y eso es porque se están medicalizando situaciones de la vida que son mundanas y que se deberían tener otros recursos para resolverlas». Algo que está sucediendo pero que los médicos no pueden medir científicamente: la Organización Mundial de la Salud alerta de que en Europa una de cada siete personas tiene un trastorno mental definido, «pero no hay datos tan exactos de estos malestares de los que estamos hablando».

Psicofármacos

El mayor consumo de psicofármacos es tal que supera a la prevalencia de estas enfermedades. «Independientemente de que tengamos gente consumiendo psicofármacos, que es un número bastante alto, sobre todo benzodiazepinas, esto no ha ido correlacionado con el aumento de la depresión, la ansiedad y los trastornos adaptativos. Es mucho mayor», señala la doctora.

«Estos son espectros que están definidos con una serie de criterios clínicos pero si hay un paciente que no se puede englobar en una categoría diagnóstica a menudo se acaba medicalizando por un malestar mundano. Se están tratando situaciones en las que no se debería de llegar a dar un fármaco por eso. Muchos de estos casos se podrían resolver si hubiera estructuras sociales mucho más potentes que las que tenemos ahora que consiguieran solucionar cosas como mejoras en los derechos sociales, de acceso a la vivienda o subida del salario mínimo. Estos malestares estarían solventados, y no haría falta que una persona recurriera a un fármaco, porque además el problema de fondo no lo soluciona».

Un médico atiende a una paciente en un centro de salud de Alicante / Héctor Fuentes

"Las cosas han cambiado mucho. En general la gente tiene peor salud mental ahora que hace unos años. Y sobre todo cuentan problemas laborales porque las condiciones en el trabajo, aunque se estén haciendo mejoras con leyes, siguen siendo un problema muy importante y llegan pacientes con problemas en el ámbito laboral que nosotros como profesionales no podemos resolver porque esas personas no están enfermas. El único recurso que existe para que estas personas puedan estar un poco protegidas para evitar una pérdida de trabajo e inclusive un acoso laboral es mediante una baja médica y esto es un hecho que resulta muy llamativo». Es una de las principales problemáticas que los facultativos de Familia están percibiendo en los últimos tiempos.

Ausencia

De hecho, el porcentaje de ocupados que se ausentaron del trabajo por estar de baja se ha duplicado en una década pasando, del 2 % en 2013, al 4,1 % en 2023, según un estudio socioeconómico de la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). La tasa de absentismo por incapacidad temporal está en el 4 %.

El pasado mayo de 2023 fue, según datos del Ministerio de Seguridad Social, el mes que más bajas laborales por problemas de salud mental se han registrado en España. «Es un dato que nos tiene que alertar bastante y el perfil de población es gente joven, entre 40 y 45 años es donde está la edad, y sobre todo de género femenino», señala la doctora.

Desde el punto de vista médico, «necesitarían un sindicato pero al final recurren al sistema sanitario porque muchas veces la respuesta que ofrecen a estas personas no es suficiente. Esto acaba generando una serie de malestares relacionados con el mundo laboral complejos de abordar en una consulta y nos lo estamos encontrando todos. No sabemos qué hacer con estos casos salvo acompañarlos porque en el fondo no es una enfermedad pero sí una serie de malestares que se deberían responder de otra manera».

Sin embargo no hay protocolos que garanticen que las personas en esta situación van a estar protegidas dentro de ese ambiente, «entonces al final se recurre a una baja médica y es bastante complejo de abordar por nuestra parte».