El Ayuntamiento de Alicante reduce la subvención a los Belenistas un 17 %

El Ayuntamiento de Alicante ha reducido la subvención a la Asociación de Belenistas. De 18.000 euros a 15.000, un 16,7 % menos, según han apuntado desde la propia entidad, encargada del montaje de los Nacimientos en la ciudad. Un cambio que ha "sorprendido" en la asociación, en un dinero que utilizan para comprar figuras y material u organizar los actos que llevan a cabo a lo largo del año.

"Nos han bajado. Hubo un periodo que empezó con Echávarri en el que nos fulminaron el presupuesto y ha costado 6 ó 7 años que nos subieran a 18.000 euros, pero ayer tuvimos una entrevista con la concejala de Fiestas [Cristina Cutanda] y nos dijo que este año serían 15.000 euros", ha apuntado Alejandro Cánovas, presidente de la asociación.

Lo que sí contempla el presupuesto municipal del próximo año es una partida de unos 125.000 euros para la redacción del proyecto de un Museo de Belenes. Una aportación de la que los Belenistas confían rescatar los 3.000 de recorte que han sufrido este año: "Hemos intentado saber para qué es esa partida y nadie nos sabe contestar: ni la oposición ni la concejala de Fiestas. Nos falta preguntarle a la Concejalía de Cultura. A ver si hay algún 'repizco' por ahí y se puede paliar la cosa", ha considerado Cánovas.

La subvención municipal a los Belenistas es uno de los ingresos "clave" de esta entidad. Un dinero que financia la adquisición de figuras o los materiales que se emplean en el montaje de los Nacimientos: "Por ejemplo, tendremos que recortar en la compra de figuras o en ciertos materiales que se utilizan en los Belenes. También en otros actos. Pero bueno, intentaremos seguir con nuestra actividad", señala el presidente.

No es la primera vez que la Asociación de Belenistas muestran su disconformidad con el gobierno municipal. El pasado octubre lamentaban las dificultades para acceder al almacén donde se guardaban los belenes, en Las Cigarreras, al que pudieron acceder apenas unos días antes de iniciar el montaje de los Nacimientos municipales. En esta ocasión, Cánovas asegura no querer entrar en polémicas, pero remarca que la noticia les ha pillado por sorpresa: "Estamos agradecidos a los esfuerzos del Ayuntamiento, pero estas cosas nos sorprenden. Si dicen que el presupuesto es ese, pues es ese. No queremos entrar en disquisiciones ni en suposiciones", subraya.