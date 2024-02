"El alcohol no tiene por qué ser un problema pero es una realidad que está presente entre los adolescentes"

La psicóloga Rocío Ramos-Paúl, conocida por su participación en el programa televisivo “Supernanny”, fue la encargada de impartir una charla informativa para prevenir el consumo de alcohol en menores en Alicante. Esta iniciativa, promovida por Espirituosos España, forma parte de las actividades de la Red “Menores ni una Gota”, que ofrece consejo para que padres y educadores puedan abordar, desde una perspectiva educativa y preventiva, la problemática del consumo de alcohol en menores de entre 12 y 18 años.

¿Qué tipo de trabajo realiza con las familias?

Sobre todo, trabajo con las familias temas tan necesarios a la hora de prevención como la comunicación, la necesidad de ser responsables en su comportamiento o cómo negociar con el menor, entre otras muchas cosas. La idea es proporcionar a los padres herramientas para que, cuando llegue el momento del consumo, o cuando empecemos a ver que puede existir esa proximidad, nos pongamos alerta para conseguir hablar con ellos sobre alcohol y servirles de ayuda.

Abordarlo antes de que sea una problema puede ser la solución..

El alcohol no tiene por qué ser un problema pero lo que sucede es que es una realidad que está presente en el mundo de los adolescentes. Entonces, la idea es cómo afrontarlo porque prohibir no es la solución. Necesitamos establecer algún vínculo de comunicación donde podamos seguir siendo referentes para nuestros hijos. Esto implica que no podemos sentar a nuestro hijo y preguntarle directamente sobre su relación con el alcohol, porque entonces nos convertimos en fiscales y el menor pensará: «pues ya no me abro».

¿Cómo se llega a este punto?

Esto no es llegar, sentarte y hablar del alcohol, sino que tú como padre tienes que hacer un esfuerzo para hablar y tu hijo también. Lo ideal es llegar al punto en el que mi hijo me pregunte, se preocupe por el tema o me diga: «mamá, he estado bebiendo» o «papá, ¿qué puedo hacer si me pasa algo cuando bebo?». Tampoco podemos pensar en la no ingesta de alcohol cuando en el grupo se está consumiendo.

El esfuerzo es clave...

Y además, puede hacerse en cualquier momento del desarrollo. Es un esfuerzo que suelo decir que si lo has hecho antes, fenomenal, porque ya lo tienes ganado, aunque con los adolescentes nadie te asegura el éxito. Como padre debes entender qué actitud tener, comprender que tu hijo ahora es distinto, que ya no es pequeño, que está en otro momento vital. Los padres tienen que poder hablar con ellos, pero de adulto a adulto.

¿A partir de qué edad es bueno empezar a hablar de alcohol?

El alcohol está presente, es una realidad y va apareciendo en diferentes circunstancias donde tú vas hablando en función de la edad que tiene tu hijo y adaptas el lenguaje, esa es la mejor forma de hablar de ello. Es verdad que luego llega la adolescencia y que ahí hay unas características propias del menor que igual no quiere hablar contigo, entonces eres tú el que tienes que abrir ese camino desde la relación que estableces con él y darle la oportunidad de que pueda hablar contigo de esto y te deje aportar.

¿Qué estrategias recomienda a los padres?

En las charlas ofrecemos muchas técnicas y formas de trabajar pero para aplicarlas primero, uno tiene que descubrir qué relación tiene con su hijo, y si es capaz de estar con él sin discutir, ya pueden establecer otras formas de comunicación. Dentro de estas, además de darle a mi hijo pautas para enfrentarse al grupo cuando se consume alcohol, debemos tener en cuenta que en estas edades el autocontrol se está desarrollando. Esto implica tomar conciencia de que a mi hijo le resulta difícil decir que no y que necesita aprender herramientas para poder hacerlo.

¿Cómo puede saber un padre que su hijo tiene un problema con el alcohol?

Tanto en niños como en adolescentes, el cambio de comportamiento es lo que debe llamarnos la atención. Esto ocurre no solo con alcohol sino también con cualquier dificultad que presenten los menores. Cambios de amigos o cambios de ritmos de sueño son los que nos indican que algo está pasando. No tiene por qué ser el alcohol, pero sí que pueden ser cualquier otra cosa, claro.

Habla de técnicas de negociación, ¿cuáles son las más importantes?

La negociación no es tanto una técnica como la forma de comunicarte con tu hijo adolescente. A estas edades ya no les vales solo el sí o el no como respuesta, tienes que comunicarles algo más y, sobre todo, tienes que ceder. Si mi hijo adolescente quiere salir hasta tarde, tal vez tenga que cumplir con el horario de estudio durante la semana y entonces se le puede permitir. Este tipo de «contratos» es lo que impide que los adolescentes estén en conflicto permanente.