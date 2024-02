Alicante registra máximas cercanas a los 28 grados pero mañana llega el mal tiempo

Último día primaveral de la anómala climatología de este mes febrero en la provincia de Alicante. Hoy será el segundo día más cálido de este invierno. Según las previsiones de la Agencia Española de Climatología, para este jueves se están registrando máximas que han llegado hasta los 27,8 grados, pero a partir del viernes llegará el mal tiempo. Las playas presentan escenas más propias de los meses de verano que de pleno invierno y la ropa de abrigo se ha seguido quedando colgada en la percha.

Aunque el descenso de los termómetros no va a ser radical. Las temperaturas bajarán de forma generalizada hasta situarse en valores próximos a lo normal de final de febrero. "Desde el viernes y prácticamente durante todo el fin de semana, el fenómeno más destacable será el viento, que soplará del noroeste moderado, ocasionalmente fuerte y con posibles rachas muy fuertes en zonas del interior", señala la Aemet, que destacó que "el viento fuerte dará lugar a un ambiente desapacible durante el fin de semana".

A mediodía de este jueves, la ciudad de Alicante está registrando las máximas temperaturas en toda la Comunidad Valenciana, con 25.5 grados, según las mediciones de la Aemet. Y la previsión es que las temperaturas vayan en ascenso a lo largo de toda la tarde. Este jueves está teniendo lugar el octavo anómalo pico cálido del invierno 2023-2024. "Solo entre el 11 y 13 de enero hizo algo de frío", señaló la Aemet que ha destacado que "el 16, 17, 18, 24, 25 y 26 de enero fueron récord de días cálidos en el promedio de nuestro territorio de cada fecha correspondiente". El otro pico cálido se registró de 12 de diciembre, que fue el día más caluroso de este invierno. Son ocho picos cálidos a lo largo de la estación invernal, que ha sido la más cálida desde el año 1950.

Según los datos de los distintos observatorios de la Aemet en la provincia, a estas horas, en Benidorm, la máxima ha llegado a 24,1 grados; Alcoy, 22,5; Pinoso 22,3; Elche 27,6: Xábia, 23,8; Novelda, 25,4; Orihuela, 24,5; Pego, 24,1; Rojales, 25; y Villena, 21,9.

Charla sobre el cambio climático

El comportamiento del clima es una de las cuestiones que más preocupa. Hay datos sobre el crecimiento de la temperatura del planeta, tanto de mares y océanos como del aire, a causa de los gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles. Situación que encadena consecuencias en cascada. Cambio climático que no solo incluye causas naturales sino también la acción del hombre. Es por eso que este asunto centra la nueva cita del Foro Espacio Séneca esta tarde a las 19 horas, con el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina, quien charlará con el periodista Daniel Terol.

“El ser humano tiene en su mano evitar el calentamiento progresivo evitando esas emisiones, pero no lo está haciendo”, afirma el científico, que acercará al público los factores que influyen en el calentamiento global. “Además de la acción del hombre, hay factores naturales que podrían agudizar la intensidad del cambio climático o podrían mitigarlo”, describe. “Por eso me gusta hablar de todo esto como una hipótesis de cambio climático; para mí sigue siendo una hipótesis de investigación, porque hay aspectos confirmados, pero hay incertidumbres que no tenemos del todo controladas”, apunta el investigador.

“La fase climática que iniciamos a finales del siglo XIX ya era de calentamiento, pero a ese comportamiento natural le hemos añadido unos gases que están incentivando el calor y eso puede retroalimentar todo el proceso”, explica. Por ejemplo, en los glaciares, si se produce un deshielo rápido habrá menos superficie blanca y, por tanto, un menor ‘efecto albedo’ con el que repelen la irradiación solar. La acción natural se incrementaría.

Sin embargo, aquí hay una pequeña incertidumbre que a veces los modelos climáticos no consideran y es prever cómo va a funcionar el sol. “El sol es nuestra gran maquinaria climática que mueve la vida en la Tierra; pasa por fases y hay unas más activas que otras”, explica el científico, que advierte de la escasa predictibilidad de ese comportamiento. “No se puede hacer un pronóstico; esa es la incertidumbre que se nos presenta en los modelos climáticos”, explica el experto. “Podría darse un calentamiento todavía mayor a no ser que entráramos en una fase del sol mínimamente activo, que atenuaría el calentamiento antrópico”.