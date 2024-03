Barcala admite que no ha notificado al ministerio su rechazo a la cesión de La Británica en su estado actual

"La Británica sí, pero no así". Podría ser el nuevo lema del Ayuntamiento de Alicante respecto a la cesión de La Británica. Sin embargo, es una proclama que parece que quedó para explicar en el Pleno municipal celebrado el pasado jueves a propuesta de Compromís, ya que, según ha asegurado el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, a preguntas de este medio, todavía no se habría enviado "una respuesta formal y por escrito" al Ministerio de Hacienda, que espera desde hace casi 600 días una respuesta por parte del Consistorio acerca de la cesión.

"Cuando se nos traslada —por parte del Gobierno central a través de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda— el visto bueno a la cesión de La Británica les hicimos llegar, en forma de respuesta no oficial, que regular su situación registral no era nuestro papel y que no podíamos asumir ni aceptar una cesión en estas condiciones, esto tiene que estar regulado en el registro", ha indicado el alcalde, sin concretar qué tipo de respuesta. "Entendemos que esta situación debe resolverse entre administraciones, nos sorprendió mucho. Es como si el Ayuntamiento quisiera comprar un edificio y los propietarios no lo tuvieran registrado correctamente", explica Barcala.

Esta petición a la que se refiere Barcala en sus declaraciones hace referencia al último escrito que la Delegación de Economía y Hacienda envío al Ayuntamiento de Alicante en el que se aceptaba la cesión, pero a su vez se solicitaba al ejecutivo municipal que "asumiera la obligación de llevar a cabo la inscripción de la segregación de la parcela rústica cedida". Posteriormente, según se dejó constancia, se tendría que proceder a "la regularización registral y catastral de la parcela cedida, ejerciendo la correspondiente acción declarativa en vía civil ante los tribunales a fin de hacer constar registralmente la plena titularidad del Estado, en virtud de usucapión o por abandono de la reiterada cuota del 1,011%, y después la del Ayuntamiento de Alicante como consecuencia de la cesión".

Este es, precisamente, el trámite que el alcalde rechaza asumir, aunque no haya transmitido esa posición en casi dos años al Gobierno central más allá de una respuesta "informal". "Lo que se habría comunicado al Gobierno es que nosotros queremos La Británica, pero la queremos en condiciones. Lo que no queremos es que nos trasladen un problema, queremos unas instalaciones para convertirlas en un icono único en el mundo con todas las actividades que allí se puedan desarrollar", apunta Barcala, quien añade: "Ahora mismo lo que nos da la impresión es que nos quieren pasar un problema y creo que lo que tenemos que requerir al Gobierno de España, y en este caso al Ministerio de Hacienda, es que la situación se regularice registralmente. No pueden decirnos —agrega— que lo hagamos nosotros y nosotros no podemos aceptar estas instalaciones así, esto no es una operación comercial, es una administración pública, y tenemos que aclarar cuál es su situación".

En el pleno también se sembraron dudas por parte del equipo de Gobierno acerca del estado real de "descontaminación" que presentaban las instalaciones industriales, un argumento que el alcalde ha seguido esgrimiendo para justificar el "limbo" en el que se encuentra la cesión. "El informe de la Universidad de Alicante ya ponía de manifiesto que había gas radón en el interior de las instalaciones que la inhabilitan para cualquier uso. El Ayuntamiento no puede proceder a la descontaminación de la zona porque es responsabilidad del propio Gobierno de España. Con los brazos abiertos recibiremos una Británica, pero necesitamos que esté en condiciones", aclara Barcala.

Compromís buscará nuevos apoyos

Fue el grupo municipal de Compromís el que planteó la cuestión en el Pleno acerca de si el Ayuntamiento de Alicante tenía una fecha prevista para remitir al Gobierno la documentación exigida para lograr la cesión definitiva de la titularidad de La Británica y sobre la fecha en la que se prevé hacer efectiva la cesión. Frente a la respuesta emitida por el gobierno municipal, el portavoz del grupo municipal de Compromís, Rafa Mas, ha anunciado que solicitarán al Gobierno de España información para conocer en qué estado real se encuentra la cesión de estas instalaciones.

Mas culpa de esta situación de parón a la falta de "ganas de trabajar" de Barcala y a que "no le importa el patrimonio, ni la cultura". "Queda el último trámite administrativo para que el Estado nos ceda a la ciudad de Alicante la antigua refinería de La Británica para uso cultural. Lo que pasa es que el señor Barcala no quiere trabajar, no le importa el patrimonio, no le importa la cultura, no le importa la historia. Prefiere potenciar un turismo barato, de borrachera, de tardeo, antes que potenciar el enorme patrimonio que está abandonado de la ciudad de Alicante", señala Mas.

"Por lo tanto, desde Compromís vamos a pedir el Gobierno de España conocer nuevamente en qué estado real está la cesión de La Británica, cuál es el supuesto proyecto que presentó Adrián Santos Pérez en la legislatura anterior para su recuperación y porque nos dijeron que habían presentado un proyecto. Si Barcala no lo quiere, vamos a pedir ayuda a la Diputación, a la Generalitat e incluso al Gobierno de España de Pedro Sánchez para que el Ministerio de Cultura lo recupere para ciudadanía", indica el portavoz de Compromís.

Documentación pendiente

Según la documentación oficial del Ministerio de Hacienda, al que pertenece la Dirección General de Patrimonio, antecedentes registrales de la parcela sobre la que se asienta La Británica se remontan a 1864, cuando era propiedad de veinte titulares. Entonces, 19 de ellos vendieron sus respectivas partes (hasta que fueron adjudicadas a El León SA), salvo la veinteava, que no vendió. Aquella decisión ha dificultado todos los procesos posteriores, incluida la tramitación de la cesión al Ayuntamiento.

La finca, tras agruparse a otras cuatro del entorno, se vendió por expropiación a Campsa en 1929, salvo la parte de la propietaria que no se desprendió de su terreno en su momento. La parcela original se segregó en 1979, incorporándose a Patrimonio del Estado. Ya en 1992, se adscribió al Puerto de Alicante. Parte de ese suelo fue expropiado posteriormente por la Generalitat para la implantación del TRAM. En ninguno de esos trámites se supo de los propietarios de aquella parte de la parcela que no se vendió a mediados del siglo XIX, por lo que se dio por hecho el abandono de la cuota.

Con todo, el trámite ahora pendiente de ejecutarse arrancó a mediados de 2017, con el tripartito al frente del Ayuntamiento de Alicante. Entonces se oficializó la petición de cesión por parte del Ayuntamiento de Alicante. También la pidió la Diputación de Alicante, aunque sin presentar la documentación requerida. Posteriormente, se requirió al Ayuntamiento más documentación relativa a los artículos 145 a 151 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, relativo a la cesión gratuita de bienes o derechos.

Durante los siguientes meses, se solicitó nueva información, hasta que en noviembre de 2018 se "interrumpieron" las comunicaciones entre ambas administraciones, que se retomaron a principios de 2021. No fue hasta mediados de julio de 2022 cuando el Ayuntamiento finalizó, a través de la Concejalía de Urbanismo, el anteproyecto para la musealización de La Británica. Este documento técnico se consideraba clave para lograr que el Ministerio de Hacienda cediera el uso del complejo industrial situado junto a la avenida Villajoyosa, en la Cantera. Entonces, el bipartito de PP y Ciudadanos pretendía poner en valor el antiguo complejo industrial, para dar a conocer su historia tanto a los alicantinos como a los turistas.

La iniciativa prevista entonces dividió el proyecto, sobre 10.700 metros cuadrados, en tres fases (recintos exteriores e interiores y la integración paisajística y urbana), con un periodo de ejecución que rondaría los dos o tres años. El presupuesto estimado para el conjunto del proyecto superaría los 14 millones, que el Ayuntamiento pretendía cofinanciar con fondos europeos. Desde entonces, no ha habido novedades.