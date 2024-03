El pago con tarjeta se impone en Alicante

En Alicante, el pago con tarjeta se ha convertido en la tendencia dominante, relegando el dinero en efectivo a un segundo plano. Tanto es así, que si uno pierde la cartera, el principal problema en estos momentos pasaría por renovar la documentación y cancelar las tarjetas bancarias. Poco dinero en metálico se perdería para siempre, al menos, para una gran parte de los alicantinos que han cambiado el sonido de las monedas por el soniquete de los datáfonos. Así lo demuestra el último informe regional del centro de análisis BBVA Research que prueba que, en Alicante, el gasto total con tarjeta presencial ha crecido un 15% en operaciones nacionales y un 20% en transacciones realizadas por extranjeros, especialmente turistas.

Este cambio en los hábitos de pago refleja una tendencia cada vez más dominante hacia la digitalización en el ámbito financiero. Desde las tiendas de conveniencia hasta los restaurantes más exclusivos, el pago con tarjeta se ha vuelto la norma, relegando al dinero en efectivo a un segundo plano. Esta transición no solo ofrece una mayor comodidad para los consumidores, sino que también promueve una mayor transparencia y seguridad en las transacciones comerciales para los propietarios de comercios y restaurantes.

"Los clientes pagan mucho más que nunca con tarjeta. Ahora directamente cuando sales a las mesas a cobrar vas con el datáfono en la mano porque nueve de cada diez clientes ya te pagan exclusivamente con tarjeta. Les da igual la cantidad que sea, muchos pagan hasta un café que vale menos de dos euros con tarjeta y son muy pocos los clientes que vienen con efectivo", asegura Blanca Rodríguez, camarera en un establecimiento de hostelería de Alicante

Si bien el "cash" aún conserva su relevancia en ciertas situaciones, como pequeñas compras o transacciones informales, la creciente popularidad del pago digital marca un cambio en la forma en que se mueve el dinero en la ciudad. "Hay muchos más pagos con tarjeta que hace unos años, sobre todo se nota los fines de semana o por las tardes, que es cuando la gente viene más despreocupada a consumir. Aunque aquí todavía nos quedan clientes fieles que pagan su café en efectivo también vemos cada vez más jóvenes que vienen directamente a pagar con el teléfono móvil", explica Fran Martínez.

El pago ya no solo se limita a la tarjeta, al poder disponer de ella en el móvil las transacciones se simplifican aún más y los hay que ya ni siquiera llevan la cartera encima. "Lo pago todo con el móvil, la tarjeta no la saco de la cartera tampoco, me parece más cómodo pagar así porque llevar dinero en efectivo conlleva más trabajo, el paso extra de ir a sacar dinero al banco es lo que más pesa, por eso con tarjeta y listo", indica Alberto Cutillas.

Pese a esta tendencia al alza, algunos clientes todavía son conservadores y prefieren llevar dinero en efectivo aunque suponga un trámite más largo. "Yo sigo manteniendo el efectivo en mi vida. Prefiero ir a sacar dinero, igual porque soy más mayor, pero le doy más valor al dinero tangible, creo que es una forma mejor de controlar lo que gasto y no me genera trabajo extra, lo tengo normalizado", afirma Ángel Carbonell.

Entre ellos, los turistas, que si bien aumentan sus transacciones con tarjeta la mayoría todavía prefieren el pago en efectivo, según los propietarios de establecimientos. "Los extranjeros todavía suelen pagar más con efectivo que los alicantinos, creo que por el cambio de moneda prefieren hacer el cambio en efectivo y muchos tienen esa costumbre más arraigada en los países de los que vienen, los alicantinos ya no, se han pasado a la tarjeta y si pueden hasta te piden pagar por bizum", comenta Juliana Peack.