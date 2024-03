La familia desahuciada en enero deja el hostal en Alicante: los padres en la calle y las menores con unos amigos

La familia desahuciada con dos menores abandona definitivamente el hostal cedido por el gobierno municipal. Este lunes, después de más de mes y medio alojados en estas instalaciones, la Isabel, su marido y sus dos hijas adolescentes han pasado su última mañana en esta pensión en la que, durante los últimos 21 días han permanecido sin que el Ayuntamiento se hiciera cargo del coste de su estancia, como sí hicieron durante las primeras dos semanas de su estancia.

Ahora, Isabel López y su marido se quedan en la calle, junto a sus pertenecías, mientras que sus hijas pasarán unos días con unos amigos de la familia. De esta forma, las dos menores permanecen bajo techo, evitando así pasar a disposición de servicios sociales, como denunciaba la familia la pasada semana Isabel López en el Pleno municipal. "A mí a no se les ha ayudado, no hay ningún seguimiento a mi familia. La única solución que me dan es que entregue a mis hijas a los servicios sociales", asegura López.

La familia, que debía abandonar las instalaciones antes de las 12 horas de este lunes, habría llegado a un acuerdo la pasada semana con los responsables del establecimiento para dejar la pensión sin más repercusiones. Sin embargo, a las 11.30 horas, cuando se encontraban bajando sus pertenecías al coche Isabel habría sido increpada por uno de los trabajadores del hostal que habría intentado apresurar su marcha.

"Hablamos con los propietarios del hostal la pasada semana y quedamos en que nos íbamos a ir este lunes a las 12 horas, pero a las 11.30 horas han llegado diciéndonos que nos teníamos que marchar ya", relata Isabel López. "Han intentado meterse en la habitación para sacar ellos nuestras pertenencias y cuando he intentado interponerme para que no pudieran acceder me han dado un empujón y han intentado alcanzar mis maletas y retirarlas a la fuerza", explica López.

Tras el episodio, Isabel López se puso en contacto con la Policía Nacional que acudía las instalaciones pasadas las 12 horas. Los agentes tomaron declaración tanto a Isabel como al responsable del establecimiento y se marcharon recomendando a Isabel que interpusiera una denuncia en comisaría para denunciar los hechos. Sin embargo, López ha preferido no interponer ninguna medida y se ha marcha junto a su marido del recinto.

Ambos progenitores pasarán la noche en la calle, a falta de alternativa habitacional, y están a la espera de mantener una nueva reunión con Cáritas, entidad con la que mantuvieron un primer encuentro la pasada semana. "Hasta que nos hagamos con una tienda de campaña estaremos en la calle, habíamos pensado que podríamos ir al centro de acogida para personas sin hogar de Alicante, pero hay que tener una orden de servicios sociales, que nosotros no tenemos, así que haremos lo que podamos", asegura López.

Desde Cáritas, los responsables han reconocido que la pasada semana se atendió a la familia desde una entidad parroquial y que se les dio una respuesta de emergencia apoyándoles con un aporte alimentario. La organización señala que esta semana tendrán la segunda reunión con los padres y que existe una gran preocupación por las adolescentes. Fuentes de Cáritas Alicante reconocen que, como entidad, no disponen de recursos habitacionales y que es la administración la que debe dar una respuesta a esta situación desarrollando la nueva Ley de Vivienda.

En el mismo sentido se ha pronunciado Cruz Roja. La entidad asegura que no tiene conocimiento acerca de si esta familia ha acudido a solicitar ayuda a sus instalaciones y aseguran que el organismo puede proporcionar ayuda de entrega de alimentos, ropa, ayuda para farmacia o para material escolar, y en necesidades básicas, pagar la luz y el agua, aunque no dispondrían de recurso habitacional, derivando estos casos a la administración.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Alicante, su portavoz Susana García, ha anunciado que por parte de la entidad se van a emprender acciones para continuar luchando porque se den una solución habitacional a esta familia y las demás que se encuentran en esta situación. "No vamos a parar hasta que haya una respuesta a una situación que el Ayuntamiento de Alicante es el único responsable de que haya llegado a este punto. Nuestra intención esta semana es solicitar por registro una reunión con Presidencia en València, como el Consistorio lo ha delegado en la Generalitat igual debemos ir a hablar con ellos para conseguir que nos escuchen o entender qué está ocurriendo. Ahora lo único cierto es que hay dos padres que van a dormir en la calle y que las niñas están bajo techo", indica García.

Barcala reconoce la falta de vivienda social

Durante la última década, se han construido en Alicante menos de treinta viviendas anuales de Protección Oficial: "Llevamos diez años sin construir, como mucho alguna promoción anecdótica", lamentaba Jesualdo Ros, de la patronal de promotores inmobiliarios. Además, mientras los precios del alquiler siguen disparados, tampoco hay viviendas sociales disponibles, ni del Ayuntamiento ni de la Generalitat. De hecho, el vicealcalde, Manuel Villar, reconoció que más de 90 familias vulnerables se encuentran actualmente a la espera de un alojamiento social en Alicante. Por todo ello, tras su reunión con la consellera Nuria Montes este lunes, el alcalde, Luis Barcala, ha reconocido la necesidad de construir suelo para la promoción de vivienda social. Algo en lo que, según el dirigente, el Ayuntamiento alicantino ya se encuentra trabajando con la Generalitat.

En este sentido, el PSOE ha recriminado a Barcala que sus políticas en materia de vivienda "no tienen ninguna credibilidad ni aportan soluciones", ya que los presupuestos municipales "no recogen ni un euro de inversión para promover vivienda pública". La portavoz de los socialistas, Ana Barceló, ha pedido al gobierno local que ponga el foco "en la construcción de vivienda social y de alquiler asequible" porque "es una urgencia", dado que existen "miles de familias que no tienen acceso a un recurso habitacional".