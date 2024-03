El Gobierno reabre el Tajo tres días antes de la reunión para negociar el nuevo reparto de los caudales

El agua del trasvase Tajo-Segura vuelve a la provincia de Alicante. El Gobierno ha vuelto a reanudar el servicio que llevaba interrumpido desde comienzos de febrero por obras de mantenimiento. Es el tercer corte el suministro que se produce desde octubre, por lo que quedan cerca de 60 hectómetros cúbicos pendientes de enviar por los meses en los que ha estado interrumpido el acueducto y a los que se suman otros 27 más aprobados la semana pasada por el trasvase de febrero. Los recursos irán destinados a Alicante, Murcia y Almería. El lunes se restableció el trasvase, a tres días de la reunión en el Ministerio de Transición Ecológica en la que se deben aprobar las nuevas reglas de explotación del trasvase. Una revisión que urge la Comunidad de Castilla-La Mancha porque tiene la pretensión de aumentar hasta las 160.000 hectáreas la superficie destinada al regadío.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha marcado posiciones ante esta reunión que está convocada el jueves en el Ministerio. "Si hay rigor, todo saldrá bien. Si hay ideología y prejuicio, todo saldrá mal", aseguró. A pesar de que en esa reunión el Ministerio ha avisado que no se van a revisar los caudales ecológicos, el jefe del Consell destacó que "me alegro por el paso que hemos dado adelante", ya que "le ha costado mucho a un gobierno de la Generalitat tener una mesa de diálogo, para hablar con rigor y con diálogo", algo que antes no había podido ser capaz de hacer, en alusión al Botànic de Ximo Puig. Mazón destacó que "ahora tenemos que aprovechar la oportunidad para trabajar con rigor. Sin demagogia, sin ideología, haciendo caso a quien sabe". Mazón subrayó que "éste es un asunto estratégico y fundamental, no sólo para la Comunidad Valenciana, que está en una situación agónica, sino para toda España. Así que vamos con la mejor de las voluntades, con la mejor capacidad de encontrar un acuerdo".

El agua del trasvase llega cuando es inminente que se publique en el Boletín Oficial del Estado el decreto por el que se declara la situación de sequía extraordinaria en la cuenca del Segura y que se espera desde el pasado fin de semana. Este martes se ha hecho público el informe semanal del estado de los embalses en las cuencas del Segura y del Júcar y las cifras reflejan que el volumen de agua se mantiene en ambas zonas.

Embalses

Las lluvias de la semana pasada han permitido que se mantenga y hasta haya una ligera mejoría en los pantanos. El incremento de agua entre las dos cuencas apenas ha llegado al uno por ciento, 0,39 % en el Júcar y 0,26 % el Segura, aumentando once y tres hectómetros cúbicos respectivamente. El Júcar está al 49,82 % de su capacidad y el Segura al 18,86 %. Aunque se trata de incrementos moderados, desde el otoño la cuenca del Segura había venido registrando un continuo descenso de reservas. La Confederación todavía está recabando los últimos informes de estado de las reservas para hacer la declaración de sequía extraordinaria y que va a suponer la puesta en marcha de los pozos del Sinclinal de Calasparra.

En el Júcar, el pantano del Amadorio se mantiene en tres hectómetros cúbicos de agua; en Guadalest, cinco; y siete en Beniarrés. Por su parte, en el Segura, a pesar de la mejoría de la cuenca, el embalse de La Pedrera en Orihuela sigue registrando pérdidas y tiene un hectómetro cúbico menos esta semana y un total de cincuenta embalsados.

La cuenca del Tajo se mantiene en buenos niveles, al 71,50 %, y con los embalses de Entrepeñas y Buendía que acumulan un total de 834 hectómetros cúbicos de agua embalsados. A esas cantidades hay que detraer las cantidades pendientes en enviar del trasvase Tajo Segura. Tras las lluvias y la nieve caída la semana pasada en otros puntos de la geografía española, las reservas crecen en prácticamente todas las cuencas.