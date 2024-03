La hostelería alicantina rechaza el adelanto en el cierre de restaurantes propuesto por Yolanda Díaz

Cierre en banda de la hostelería de Alicante contra la propuesta de limitación de horarios del sector. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentaba este lunes una propuesta para adelantar la hora de cierre de los restaurantes al no considerar "razonable" que en España haya locales abiertos hasta pasada la una de la madrugada. Díaz defendía en una intervención en el Congreso la restricción de los horarios de la hostelería y aseguraba que considera una "locura" pretender seguir ampliando los horarios de este sector mostrándose partidaria de adelantar la hora de cierre de estos establecimientos.

Una propuesta que no ha tenido una buena acogida entre los representantes del sector de la hostelería de Alicante, que han tachado este anuncio de ir "en contra" de las costumbres locales. "Esto no tiene ni pies ni cabeza" apunta Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA). "Querer cambiar nuestro modo de vida en lo que a la restauración se refiere es jugar con nuestra economía, aquí estamos acostumbrados a cenar tarde, sobre todo en vacaciones de verano que no puedes decirle a los clientes que vayan a cenar a las 20 horas porque todavía hace demasiado calor, no tiene sentido", ha apuntado.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha) que consideran que esta es una medida "que no va a sentar bien" al sector. El presidente de honor de Apeha, Miguel García, ha asegurado que, más que beneficiar, este tipo de políticas "van a hacer que salgamos todos perjudicados porque nuestra cultura consiste en comer y cenar bien, pero tarde, porque somos así y es algo en lo que somos muy diferentes a los europeos". Además, ha añadido que "esta es una característica que siempre destacan los extranjeros que nos visitan y a los que les gusta venir a la provincia porque pueden cenar sin preocupaciones a las 23 horas o cuando quieran, es alegría y una costumbre arraigada que en hostelería vemos como lo más natural".

El anuncio tampoco ha sido "plato de buen gusto" para los clientes que ven como esta medida puede acabar con costumbres arraigadas. "Este anuncio es una tontería, a la una de la mañana ningún restaurante está dando cenas en un restaurante, lo que necesita la hostelería son clientes responsables que sepan cuando tienen que irse y son precisamente los extranjeros los que más disfrutan con los horarios que tenemos en alicante porque les permiten disfrutar", afirma Beatriz Cabrera.

"Mientras no molesten a los vecinos de la calle que viven encima de bares y restaurantes que los hosteleros cierren cuando quieran porque son sus negocios, aunque los jóvenes tienen que ser más conscientes e igual ir a cenar un poco antes", añade Elena Ruiz.

Como sus clientes, las personas que trabajan en hostelería en la ciudad, consideran que la medida tampoco tiene recorrido en la ciudad. "Mientras los trabajadores tengan un contrato en condiciones, se les paguen las horas que trabajan y tengan todo conforme a la ley no vemos problema en la hora de cierre. En la hostelería ya existe el estatuto de los trabajadores y los convenios colectivos, todo está regulado y nos sorprende el desconocimiento de la vicepresidenta, igual debería revisar primero los convenios y luego decidir cuando tenemos que cerrar", destaca Elena Ruiz, responsable de un local de restauración en Alicante.

Otros no solo lo ven como un problema de convenio laboral, sino como una política que puede afectar seriamente a los ingresos de sus negocios. "Sería una pérdida económica y más en verano, no podemos cerrar antes de las 23 horas si la gente no puede salir de casa hasta las 21 horas por el calor que hace. Si fuera por temporada no sería lo mismo, porque el trabajo en invierno es diferente, pero las noches de verano es cuando los negocios salimos adelante, sin eso la economía se pierde", concreta Andrea Enrique, camarera en un restaurante de la ciudad.

Aunque, como todo, siempre hay clientes que ven la medida como una oportunidad. "Me parece fenomenal todo lo que sea ir hacia tener un horario más europeo, no tenemos que hacer tanto caso a personas como la presidenta de la Comunidad de Madrid, tenemos que regular para, poco a poco, ir acercándonos poco a poco a los países de nuestro entorno en todos los sentidos", indica Antonio Payares.

Mesas llenas por la noche en las terrazas de la Explanada de Alicante en verano, en una imagen de archivo. / PILAR CORTÉS

Mejoras laborales

Mientras los responsables de la patronal hostelera de Alicante critican la propuesta de la ministra Yolanda Díaz de adelantar el cierre de los locales de restauración, los sindicatos de la provincia ven con buenos ojos las intenciones anunciadas por la líder de Sumar.

El secretario general de CC OO en l'Alacantí-Les Marines, Paco García, ha señalado que no se puede "seguir negando la realidad" y que es necesario "hacer ajustes" en los horarios para permitir que los trabajadores de la hostelería cuenten con una mejor conciliación. "Poner algo de racionalidad en estos horarios es algo de lo que se debería poder hablar sin caer en la confrontación política, pero si queremos seguir siendo singulares en este sentido los trabajadores seguirán malviviendo con unos horarios que hacen incompatibles tener un empleo y un proyecto de vida, tenemos que dignificar estos empleos para tener un sector más fuerte", asegura García.

En el mismo sentido, la secretaria de UGT L'Alacantí-La Marina, Yolanda Díaz, ha indicado que lo que debe asegurarse en estos sentidos es que se cumplan los convenios colectivos. "El Gobierno tiene un pensamiento, pero lo que debe hacer ahora es activar el diálogo social para atajar esta situación, lo que no se puede es ser tajante diciendo que es una locura que los locales de restauración cierren a la una, hay que hablarlo con los agentes sociales y ver en qué situación se encuentran los trabajadores y cómo se puede mejorar", destaca Díaz.

Reacciones políticas

El anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno ha tenido diferentes lecturas a nivel político tanto en la provincia como la ciudad de Alicante, en función del bando político.

El presidente provincial del PP, Toni Pérez, asegura que este anuncio es "otra intención más de atacar nuestra industria turística y al sector hostelero". "Es una ocurrencia que no puede nacer del diálogo con el sector ni con la industria del turismo, los argumentos utilizados corresponden a otro modelo de vida y a otra forma de entender las cosas. Son, precisamente, los habitantes de otras latitudes los que admiran nuestra forma de vivir", indica Pérez.

Desde el PSOE, ante el silencio de la dirección provincial, su portavoz municipal en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, señala que no le preocupa tanto "el horario de cierre" como que "existan condiciones dignas para las trabajadoras y trabajadores, y que se cumpla con las normas de convivencia y urbanidad".

Por su parte, Alberto Ibànyez, diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, apunta que es un debate "que no puede quedarse en la anécdota" porque es "la raíz de muchas problemáticas". Los horarios nocturnos comportan un riesgo de salud mental para todas estas personas, así como una retribución distinta que no se da en la mayoría de las ciudades en todo el Estado. Disfrute y ocio sí, pero respetando los derechos laborales y el derecho al descanso", explica Ibànyez.

Xavier Lóper, asesor de Sumar en el Congreso, aclara que esta propuesta, más allá de la polémica, se fundamenta en "el control horario del trabajo" porque se "están realizando muchas más horas en hostelería de las contempladas por los contratos". "Hablamos también del reconocimiento del incremento de los salarios a partir de las 22 horas y de que el adelanto en el cierre de la hostelería va de la mano con la transformación del modelo turístico que queremos conseguir", destaca López.