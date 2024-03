Cuatro meses sin noticias sobre la apertura de los quioscos municipales de Canalejas y Músico Tordera en Alicante

Los quioscos de Canalejas y Músico Tordera continúan esperando a que el Consistorio decida que es el momento de ofertarlos. Tras las actuaciones de renovación urbana efectuadas en estas instalaciones que finalizaron a mediados del pasado mes de noviembre, ambos quioscos aguardan desde principio de año a que el Ayuntamiento de Alicante apruebe iniciar su procedimiento de licitación para poder abrir al público.

Sobre este trámite el vicealcalde, Manuel Villar, anunciaba la pasada semana su intención de que este martes la Junta de Gobierno iniciara el trámite correspondiente en el establecimiento hostelero ubicado en el parque de Canalejas. Pese a las buenas intenciones, el procedimiento tampoco se inició esta semana. Ante este nuevo atraso el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, aseguraba que están intentando que el procedimiento se realice "lo antes posible", una tramitación en la que también se incluiría la apertura del procedimiento de licitación para el quisco de la plaza Músico Tordera.

El retraso en las actuaciones podría deberse, como explicaba Villar hace una semana, a que el gobierno municipal estaría esperando a que "se muestre interés" por parte de los hosteleros de la localidad para abrir la licitación de los quioscos municipales para que esta "no quede desierta" o se abandone "a medias".

Sin embargo, estas intenciones no habría sido transmitidas todavía a las asociaciones de hosteleros de la ciudad, tal y como apunta la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), Gabriela Córdoba, en declaraciones a este diario. "Como presidenta no estoy informada de esta circunstancia y, de momento, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, no sabemos si se lo han dicho en concreto a algún asociado, pero nosotros como entidad no sabemos nada. Lo suyo sería que el Ayuntamiento nos hiciera saber a las asociaciones que van a abrir este tipo de procedimientos porque si no es complicado que nuestros asociados tengan conocimiento de que existen estas posibilidades", apunta Córdoba.

La presidenta de ARA lamenta que en muchas ocasiones existe una falta de comunicación entre la administración y la asociación que debe resolverse. "Existe una falta de comunicación entre ambos, intentaremos ponernos en contacto con ellos para preguntarles más acerca de estos quioscos y transmitirles que nos gustaría que estas cuestiones nos las hicieran saber porque, en ocasiones, si no eres una empresa grande, es muy difícil que la mayoría de asociados se enteren de que existen estas oportunidades", explica Córdoba.

Una reclamación de los vecinos

Entre los vecinos de ambas zonas, tanto de Canalejas como de la plaza Músico Tordera, la sensación de que las instalaciones no acaban de despegar deja un sentimiento "extraño" entre los residentes que no acaban de comprender que el Consistorio no haya abierto ya los quioscos.

"Me parece fatal que esté cerrado, se ha quedado muy bonito el quiosco y me llama la atención que haya pasado ya tanto tiempo y que todavía no se haya abierto. Todo el esfuerzo que se ha hecho para reformar la plaza y darle otra vida parece que no acaba de estar completo hasta que se abra definitivamente el quiosco que es toda la gracia de la obra", comenta Carmelo Tapiador, vecino del entorno de Músico Tordera.

La mayoría considera que estos recursos podrían ser interesantes para atraer a un público diferente que diera otra vida a la plaza. "Todas estas obras que hacen para fomentar el ocio para las familias siempre atraen a la gente y dejan dinero en la zona, aquí unas mesas para los padres para que tomen un aperitivo con los juegos infantiles al lado para que los niños jueguen sería lo mejor, pero parece que en esta ciudad las cosas se empiezan, pero no se rematan", asegura Margot Rodríguez.

En Canalejas, la sensación entre los que pasean por el parque es similar, todos echan de menos que este servicio esté disponible. "Cada vez parece más difícil que los vecinos tengamos acceso a este tipo de servicios que serían muy interesantes y que nos vendrían muy bien porque le daría más vida al entorno", indica Francisco Romero.

"Que esté cerrado el quiosco me parece una muy mala decisión, si estuviera abierto sería ideal porque así la gente que pasamos por aquí podría usarlo, no tiene mucho sentido que esté cerrado, pero siempre parece que las gestiones del ayuntamiento tienen una lentitud terrible que no se corresponde con las necesidades de los ciudadanos", explica Rosario García.

Por el momento, los vecinos de ambas zonas deberán seguir esperando a que el Consistorio ponga en marcha el procedimiento de licitación los quioscos para poder disfrutar de ellos.