¿Adiós a Pere Baenas, el artista más premiado de Hogueras en el siglo XXI en Alicante?

Queridos amigos y seguidores,

Después de 25 años consecutivos plantando en la sección especial, máxima categoría de las fallas y 36 desde que empecé con mi taller, he tomado la meditada decisión de parar en esta apasionante labor. Ha sido un viaje increíble, lleno de creatividad, trabajo arduo y momentos inolvidables. Desde mis primeros pasos en este mundo hasta hoy, he dedicado mi corazón y mi alma a dar vida a fallas que reflejan nuestra cultura, historia y tradiciones.

Sin embargo, hay varios motivos detrás de esta decisión que me gustaría compartir y aclarar con ustedes. En primer lugar, el oficio se ha vuelto cada vez más insostenible. Las demandas logísticas, financieras y emocionales han alcanzado un punto en el que necesito tomar un paso atrás para evaluar y reajustar mi enfoque.

Además, he llegado a la conclusión de que es crucial dedicar más tiempo a mi familia. A lo largo de estos años, han sido un apoyo incondicional y siento la necesidad de devolver un poco de ese tiempo y energía que me han brindado.

Por otro lado, me he dado cuenta de que en otros ámbitos artísticos se valora más nuestra labor. He tenido la oportunidad de explorar diferentes formas de expresión artística y he encontrado un mayor reconocimiento fuera del mundo de las fallas. Esta experiencia me ha llevado a reflexionar sobre mi trayectoria y a considerar nuevas oportunidades fuera de este ámbito.

Por último, la autopresión de la competición ha sido abrumadora. Mantener el nivel durante tantos años consecutivos ha sido un desafío constante, y cada vez se vuelve más pesado. Necesito parar para liberarme de esta carga y volver a conectar con mi pasión por el arte.

Quiero expresar mi profunda gratitud a todos los que han apoyado mi trabajo a lo largo de estos años: mi familia, en especial a mi mujer e hijos.

Por otro lado, a cada uno de los miembros de mi equipo que me han acompañado desde mis inicios así también como a los miembros de las comisiones que apostaron por nuestro taller, los patrocinadores y, por supuesto, a cada persona que ha admirado nuestras fallas y ha compartido su entusiasmo con nosotros.

Aunque esta decisión representa un cambio, estoy emocionado por lo que el futuro me tiene reservado. Estoy seguro de que este tiempo de reflexión será el impulso que necesito para seguir creciendo como artista y pensar en proyectos aún más emocionantes y creativos nunca vistos hasta el momento.

Me despido de la Sección Especial con la tranquilidad de haber logrado hitos como:

-Ser el primer valenciano en plantar en la sección especial de Alicante en el año 2002 ganando el Primer Premio, abriendo así un camino para mis compañeros.

-Ser el único artista que ha plantado en el Ayuntamiento de valencia, Sección Especial tanto de Valencia como Alicante todo en el mismo año(2007)

-Ser el primer artista galardonado con el primer premio de la Sección Especial en Valencia y Alicante en el año 2014, repitiendo este hito en el 2018.

En mi mente solo queda conseguir el primer premio de la Sección Especial de Valencia y Alicante plantando a su vez la falla de mis sueños, el Ayuntamiento de Valencia, la cual veía desde pequeño en la televisión.

Gracias por ser parte de este viaje increíble. Nos vemos pronto con nuevas sorpresas y emocionantes proyectos.

¡Un abrazo a todos!