Compromís fuerza en las Cortes una votación para pedir celeridad en la variante de Torrellano

El grupo Compromís ha presentado en las Cortes Valencianas una Proposición no de Ley para reclamar la ejecución por vía de urgencia de la variante de Torrellano como única alternativa a la conexión ferroviaria con el Corredor Mediterráneo. El portavoz municipal de Compromís, Rafael Mas, explicó que presentaban esta iniciativa "para que se aclaren porque Barcala a puerta cerrada junto con los empresarios afirma que hay que acelerar el Corredor Mediterráneo, es decir, electrificar las vías por la costa y luego de cara a la galería dice que apuesta por la variante de Torrellano". La proposición no de ley ha sido registrada este jueves en las Cortes Valencianas por las diputadas Aitana Mas y María José Calabuig. Según el edil Mas, el alcalde Barcala "dice una cosa a los vecinos y a los empresarios, otra. Mazón directamente apuesta por acelerar el corredor Mediterráneo por la costa electrificando las vías del tren". Y concluyó que "por tanto, presentamos esta propuesta para que levanten la mano y voten. Nuestra apuesta es que juntos, tanto Ayuntamiento como Generalitat, presionemos al Gobierno para que se olvide de la electrificación de las vías", aseveró.

La iniciativa de Compromís contó con la airada réplica del alcalde, Luis Barcala, que acusó a la formación valencianista de falsear la realidad y de "hablar desde la ignorancia". "Compromís nos tiene ya demasiado acostumbrados a un nivel de ignorancia que es preocupante, cuando está hablando de cosas que son importantes para todos", aseguró. "No se puede hablar desde la ignorancia, pero no se puede hablar aún más desde la desinformación o desde el interés estrictamente partidista" dijo y pidió a Compromís "que por una vez piensen en los alicantinos".

Barcala aseguró que "me quedo pasmado con el nivel de ignorancia con el que se lanzan al ruedo en hablar de los temas. Yo no tengo ningún inconveniente, se lo he ofrecido en distintas ocasiones a Compromís y a otros partidos el sentarnos y se les explican las cosas como son. Ni siquiera por mí, sino por los técnicos municipales o las personas que no son sospechosas en tener un interés en plantear una posición u otra". Sin embargo, Barcala señaló que desde Compromís "eso se rechaza de manera sistemática, porque es más fácil hablar al tun tun y decir lo primero que se le pasa por la cabeza y soltar una ocurrencia. Y así estamos viendo las barbaridades que desde la izquierda radical se están soltando todos los días".

Barcala incidió en que "hablamos del Gobierno de España, de la oposición a nivel autonómico y municipal. Es una falsedad como un camión decir que estamos defendiendo cosas diferentes". El alcalde subrayó que "estamos defendiendo desde el primer minuto la ejecución de la variante de Torrellano. La diferencia entre Compromís y yo es que yo lo plasmo en los documentos, en las alegaciones, en las reivindicaciones que por escrito y registradas presento en todos sitios y yo no tengo la más remota idea de lo que ellos hacen".

La propuesta

La propuesta de Compromís urge al Consell a instar al Estado a solicitar a la secretaria de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Transportes la tramitación urgente del expediente de la variante de Torrellano, de acuerdo con el artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público. La propuesta reclama defender y dar soporte a la variante de Torrellano como alternativa única para la conexión ferroviaria del Puerto de Alicante con el Corredor Mediterráneo, con el aeropuerto y la mejora de las rodalías con el sur de la provincia y Murcia, así como la eliminación de las vías del frente litoral. También se pide rechazar la ejecución provisional por parte de ADIF de la electrificación y la modificación del ancho de vía de la línea del frente litoral. La moción subraya que esa electrificación sería una intervención innecesaria y muy cara. En su lugar se reclama la ejecución urgente de la variante de Torrellano.