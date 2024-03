Montes recuerda al Gobierno que la ampliación del aeropuerto de Málaga sí fue prioritaria

Nueva reacción a la respuesta parlamentaria del Gobierno en la que se asegura que no ve necesaria la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche ni a corto ni a medio plazo. La consellera de Turismo, Nuria Montes, que desde el Consell ha venido reivindicando esta infraestructura, ha criticado esta respuesta y recordado que, en el caso del aeropuerto de Málaga, sí que se consideró urgente la inversión cuando la terminal.

Montes ha mostrado este jueves su desconcierto tras conocer que el Gobierno central no contempla activar a lo largo de esta legislatura un Plan Director en el aeropuerto de Alicante-Elche que permita su crecimiento y la puesta en marcha de una segunda pista.

De esta forma, y al conocer que el Gobierno central asegura que "los estudios realizados indican que a corto/medio plazo no es necesario disponer de una segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche", la consellera ha mostrado su perplejidad y ha incidido en que el Ejecutivo central “da muestra de no tener ni idea de que la planificación aeroportuaria debe realizarse precisamente en ese corto/medio plazo, puesto que no son obras que tardan poco tiempo en llevarse a cabo”.

En este sentido, Montes ha hecho alusión a un aeropuerto similar, como es el de Málaga, que “ya inauguró su segunda pista con 13 millones de pasajeros, mientras que el aeropuerto de Alicante ha sobrepasado los 16 millones este último año, quedando de manifiesto que sí es una necesidad, no urgente para mañana, pero sí para poder mantener su crecimiento en los próximos años”, además de la adecuación de la terminal.

La responsable de la política turística del Consell ha apuntado que Málaga "ha podido ampliar de 37 a 65 operaciones a la hora, y ya ha superado los 20 millones de pasajeros". Por eso, ha hecho hincapié en que “esta decisión del Gobierno de España, que contradice además lo que manifestó la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, nos refleja que no hay ningún plan ni estrategia y que, de nuevo, la provincia de Alicante queda relegada a la cola de la inversión pese a ser una de las potencias turísticas españolas”.