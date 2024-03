Sueños de una joven cantautora

Con la música se olvida de casi todo. Canta y toca la guitarra. Compone canciones. Acaba de publicar su primer sencillo, «Sal afuera», en la plataforma Spotify. Estudia canto desde niña, aprendió los acordes del instrumento de las seis cuerdas durante el confinamiento por la pandemia. Ha actuado en espacios de las fiestas de Hogueras, en su colegio, en actos navideños, en certámenes y cantó «La Saeta», del poeta Antonio Machado, con la música y la voz de Joan Manuel Serrat, en un aniversario de la Semana Santa. Le encantaría interpretar a Nala en «El rey león». Y doblar a las princesas en películas de Disney. Ilusiones y pasiones de una joven cantautora que ya tiene nuevos trabajos en el cajón. Quiere vivir y soñar con los ojos abiertos.

Inés Domínguez Parodi (Alicante, 2005) siempre ha sentido pasión por la música. A los siete años se apuntó a la academia de canto Vocal Factory, que dirige Claudia Gómez. Y ahí sigue. También asistió durante un año a clases de piano. No le gustaron demasiado las teclas. Sus primeras salidas a un estrado fueron en la hoguera Florida-Portazgo, en el barrio de su familia, de los abuelos: canciones, bailes y teatro. Todo cambió cuando escuchó la canción I Have Nothing (No tengo nada), de Whitney Houston. Tiene una hermana cuatro años menor, Mara, que también promete. Sus padres, Álex y Alicia, que están unidos por vecindad y amor desde muy jóvenes, siempre han apoyado sus ilusiones y deseos personales y artísticos.

Todo comenzó cuando Inés tenía 9 años. El colegio Salesianos, donde estudiaba, celebró un concierto en honor a Santa Cecilia, la patrona de los músicos. «Aunque suelen actuar solo los alumnos matriculados en el conservatorio, el profesor me ofreció participar». Lo hizo encantada. Fue su opera prima ante el público. Desde cantar en su colegio y en la hoguera familiar, a protagonizar decenas de eventos como el musical Cortylandia y los premios Miguel Hernández de la Diputación Provincial a componer y cantar el villancico municipal de la Navidad en Alicante, así como interpretar el himno del Hércules Club de Fútbol en uno de los actos de celebración del centenario de la entidad. Hace unos días, la cantautora participó en el 80 aniversario de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante. Fue en el Teatro Principal de Alicante. Interpretó «La Saeta», del poeta Antonio Machado, con música de Joan Manuel Serrat. Inés estuvo acompañada por las voces del Coro Josefinas. Todos salieron contentos del coliseo.

Durante el tiempo de aislamiento por la pandemia del coronavirus, Inés empezó a trastear con una guitarra. Consiguió los acordes en un espacio de internet y se hizo con la armonía y los tiempos de los sonidos de las cuerdas en poco tiempo. Hace sólo unos días publicó su primer sencillo, «Sal afuera», en la plataforma Spotify. Antes, tras una actuación en el festival de fin de curso de la academia de canto, un productor musical le ofreció grabar una canción. La chica le enseñó la letra y las notas y acabó con su guitarra y su voz en unos estudios silenciosos llenos de aparatos. «Cuántas veces has cerrado puertas, preocupado por el qué dirán…», dice una de las estrofas.

En un viaje de fin de curso de bachilleres por Italia, Inés tropezó con un artista callejero que tocaba al piano «Bohemian Rhapsody», uno de los grandes temas de la banda británica Queen: «Afuera está amaneciendo, pero por dentro, en la oscuridad, estoy sufriendo por ser libre», reza uno de sus temas. Ocurrió en la Piazza del Popolo, en Roma. No lo dudó y se puso a cantar delante de un micrófono cableado a un humilde altavoz. «Fue muy especial; la plaza se llenó de gente y yo estaba flipando por cantar en Italia». Sus compañeros de trayecto estudiantil se sorprendieron por la improvisada actuación de Inés.

Aprovecha el tiempo para componer. Le gusta más crear música que escribir las letras. Sabe compaginar su actividad artística con clases del idioma inglés y su trabajo en el colegio Salesianos como monitora de comedor y teatro de escolares de primero y segundo de primaria. Está preparándose para el examen para obtener el carné de conducir. Los chiquillos y las niñas que atiende todas las tardes disfrutan del talento y de la vocación de Inés: le piden a diario que cante canciones de Disney entre plato y plato; Inés está encantada. Es su primer curso universitario. Se matriculó en la disciplina de Nutrición, pero ya piensa en cambiar de carrera: apuesta por Magisterio. Tiene novio; el muchacho estudia Biología.

La joven cantante tiene más temas listos para que suenen, para que se escuchen. Sueña con algún día llenar el aforo de una plaza de toros, por ejemplo, como actriz de espectáculos musicales, para interpretar a Nala en «El rey león», en Madrid. Y doblar películas de Disney «siendo la voz de una de sus princesas». Sigue componiendo melodías y letras y participando en eventos musicales de aquí de algo más lejos. Le gustan todos los géneros musicales, los viejos y los más recientes, que versiona a su manera. Consciente de que abrirse un hueco en el sector es complicado, sus sueños están relacionados con la música, que le permite desconectar del día a día: «Me encanta utilizarla para mis ratos de descanso y también para aprender de ella». Sus mayores sueños están relacionados con la música, con su estilo de vida. Sus referentes son Ana Torroja, Bon Jovi, Michael Jackson, Whitney Houston y Rosana («A imposible le sobran dos letras»), entre otros. También forma parte del Coro de la Universidad de Alicante.

Se muestra decidida y convencida: «Cuando hago música me olvido un poco de todo y sólo me centro en cantar o tocar. Es de las cosas que más me gustan en el mundo, porque es donde mejor me pueden conocer».

Sueños de una joven cantautora alicantina que no cesa en su empeño por la música. Es hija de una profesora de francés buena y de un excelente fotoperiodista. «Quieren que sea feliz, pero también insisten en que estudie, eso lo primero», asegura Inés Domínguez Parodi, cantautora y parece que, además, posible maestra de Enseñanza Primaria.