Amenazas a médicos alicantinos: "Te voy a matar, no sabes quién soy yo" o "Estás muerto, me he quedado con tu nombre"

"Estás muerto, me he quedado con tu nombre" fue la amenaza que profirió un paciente de Alicante a un médico con el que tenía una discrepancia sobre las pruebas médicas que solicitaba para su persona. Otro ejemplo es la amenaza que recibió una médica latinoamericana del familiar de otro enfermo: "Panchita, si te vuelvo a ver, te doy una paliza. Te voy a matar, no sabes quién soy yo". Estos son solo dos ejemplos de agresiones verbales recibidas por facultativos de la provincia y que han sido puestas en conocimiento de los servicios jurídicos del Colegio Oficial de Médicos, además de seguir curso judicial pues en ambos casos los autores han sido condenados por un delito de amenazas.

Esta institución recibió 19 denuncias por agresiones a médicos en el ejercicio de sus funciones en 2023, cifra idéntica a la del año anterior, con la particularidad del descenso de los ataques, dos casos frente a los cinco registrados en 2022; y el aumento significativo de las amenazas y coacciones contra los médicos en su entorno laboral, 13 respecto a las 10 denunciadas del año anterior. Agresiones verbales a las que hay que sumar las cuatro notificaciones registradas por insultos y vejaciones.

Episodios violentos

En el caso de las agresiones físicas, el 100% de los episodios violentos fueron contra hombres, aunque este año ha salido la sentencia de la agresión que sufrió una doctora en una ambulancia por parte de un menor con una intoxicación etílica en 2022. Durante el traslado la agarró por el pelo, la zarandeó y golpeó. La sentencia condena al autor por un delito de lesiones leves, según explican desde el Colegio de Médicos, donde enfatizan que el perfil de paciente menor agresor se está introduciendo.

En el caso de las médicas, en 2023 fueron las víctimas de las agresiones verbales en un 68% de las notificaciones registradas en el Colegio de Médicos, sobre todo profesionales de 46 a 65 años. Algunos profesionales presentan denuncia en el juzgado, otros no, de ahí que los datos sobre agresiones de Policía y entidad colegial no coincidan.

La mayoría de las agresiones contra profesionales médicos del año pasado en la provincia de Alicante se produjeron en el sistema público, 18 episodios violentos. Los centros de salud y las urgencias de Atención Primaria fueron el escenario del 79% de las agresiones registradas por el Colegio en 2023. En cuanto a los motivos, destacan las discrepancias con la atención médica recibida, no recetar lo propuesto por el paciente y el tiempo de espera.

Órdenes de alejamiento

El secretario general del Colegio de Médicos de Alicante, el doctor José Manuel Peris, lanza un mensaje de sensibilización a la sociedad para erradicar estas situaciones que provocan en los médicos una "amargura y una desolación absoluta. La relación médico-paciente se rompe y muchos compañeros sufren el síndrome de "burnout" o estrés postraumático".

"Estas situaciones provocan en el médico amargura y una desolación absoluta. La relación médico-paciente se rompe y muchos compañeros sufren el síndrome de 'burnout' o estrés postraumático". Doctor José Manuel Peris — Secretario general del Colegio de Médicos de Alicante

El número de agresiones registradas por el colegio "no refleja la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Son muchas más pero todavía no se denuncian en su totalidad, por miedo a posibles represalias, por vergüenza de lo sucedido, o por cansancio ante la cantidad de trámites que conllevan, la lentitud de la Justicia y también, las condenas irrisorias en las que la mayoría de los casos terminan las denuncias. Necesitamos penas más contundentes, que sean ejemplarizantes y disuasorias y que animen a los profesionales médicos a denunciar más estos episodios violentos, una ley específica que recoja las agresiones al personal sanitario". Así reivindica que se promuevan las denuncias insitu.

El secretario general del Colegio de Médicos de Alicante también ha destacado "los avances alcanzados hasta ahora, como por ejemplo, el aumento de las órdenes de alejamiento en las sentencias contra los agresores, lo que significa una gran victoria para los médicos". Todavía queda camino por recorrer en la lucha contra las agresiones a los facultativos, sobre todo en un aspecto concreto, las amenazas y coacciones que soportan a diario muchos médicos en los centros de salud repartidos por toda la provincia. En todos los casos la relación médico-paciente se rompe y este ha de cambiar de centro de salud.

Denunciar siempre

En este sentido, el doctor se dirige directamente a los facultativos: ”es necesario denunciar cualquier agresión, también las verbales, por supuesto las amenazas y coacciones pero también los insultos y vejaciones porque nunca deben ser una opción y eso tiene que quedar claro a los agresores. Los médicos no las merecemos, tolerancia cero contra cualquier tipo de agresión. Es la única forma de frenarlas. Es vital denunciar, ante la Policía y en el Colegio Oficial porque silenciar las agresiones es una forma de consentirlas".

En general, Peris considera que la pandemia ha pasado factura en la insatisfacción sanitaria y que muchos centros han tenido que instalar elementos de seguridad. "Esto hace daño, empeora el sistema sanitario y al final perdemos todos". En cuanto al procedimiento, se invita a los médicos a denunciar in situ, a salir de la situación, a dar conocimiento a su superior jerárquico pues se trata de un accidente laboral, a avisar a las fuerzas de orden público y a poner el caso en manos de la asesoría jurídíca del colegio oficial.

El secretario general de la entidad destaca un estudio de 2015 de la Universidad Complutense de Madrid en una unidad de atención urgente de 385 miembros y de ellos el 100 % dijeron haber sido insultado o agredido, y de ellos el 96 % tratados por estrés postraumático.

Taller de autoprotección en Alcoy

La prevención de las agresiones es una prioridad para la actual directiva del Colegio Oficial de Médicos de Alicante. En el marco de la celebración, el 12 de marzo, del “Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios”, el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) han organizado un taller de prevención y medidas de autoprotección, en colaboración con la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Alicante y la Gerencia del Departamento de Salud de Alcoy, dirigido a todos los profesionales sanitarios.

Esta jornada práctica será impartida por el equipo de trabajo del Interlocutor Policial Territorial Sanitario de la provincia, el Inspector Vicente Romero. La cita será en el Salón de Actos del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, el próximo jueves 14 de marzo a las 13:30 horas. En este taller la Policía Nacional proporcionará formación específica a los profesionales sanitarios para intentar evitar situaciones de riesgo. En el caso de que se produzcan episodios violentos, sean agresiones físicas, insultos o amenazas, los agentes compartirán también con los asistentes los conocimientos y las herramientas necesarias para reaccionar de una manera segura y efectiva.

Ante el éxito obtenido en el taller del pasado año, celebrado en el centro de salud Altabix de Elche, en esta ocasión, la sesión será tanto presencial como online, para llegar al mayor número de profesionales posibles.

Día europeo

Con motivo del "Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios", que se celebra cada 12 de marzo y coincidiendo con el 15 aniversario del asesinato de la doctora Mª Eugenia Moreno, la Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado este lunes los datos registrados durante 2023, unas cifras que supone el segundo registro histórico más alto de agresiones a la profesión médica, con 777 acciones violentas comunicadas a los colegios de médicos, lo que pone en relieve que cada día dos médicos/as son agredidos/as en nuestro país.

En el caso de la Comunidad Valenciana, los tres colegios de médicos registraron un total de 72 agresiones, un 29% más respecto al pasado año, en el que la cifra fue de 56 episodios violentos. Así, en Valencia han sido 39 los episodios comunicados (frente a los 25 de 2022); en Castellón 14 (dos casos más que en 2022); y en Alicante 19, cifra idéntica a la del año pasado.