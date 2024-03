Un hombre pierde una cita médica que esperaba desde hace cuatro meses al ser obligado a bajar del autobús en Alicante

Pierde su cita médica por una revisión de billetes en el autobús urbano. Así se ha quedado Pepe, nombre ficticio de un viajero que este martes utilizaba la línea 03 del autobús urbano de Alicante para ir desde la plaza de Toros hasta el Hospital General Doctor Balmis de la ciudad, en el que tenía una cita médica que llevaba esperando desde hace más de cuatro meses para acudir al especialista a una consulta relacionada con un problema de diabetes.

"Me siento mal y encima he pagado el servicio", lamenta el afectado. Este usuario denuncia que los hechos han ocurrido cuando, tras pagar su ticket de transporte urbano, han accedido al autobús tres revisores para comprobar que el resto de usuarios que se encontraban dentro del vehículo viajaban con un título válido de transporte. "A la altura de plaza de Toros han subido los revisores, acompañados por la Policía Local, y han comenzado a pedir los tickets. En ese momento, y sin ningún tipo de sentido, el conductor ha detenido por completo el motor del autobús y nos ha dicho que el viaje no se reiniciaría hasta que acabaran de pedir los billetes a todos los usuarios", explica el afectado.

Este usuario asegura que su enfado, y por lo que ha sido expulsado del autobús junto a otro viajero que se encontraba sin ticket en el interior del autobús urbano, ha venido porque la revisión se ha realizado con el vehículo totalmente parado, haciendo que perdiera la cita médica a pesar de haber salido con tiempo. "No tiene sentido que hagan este tipo de inspecciones de billetes de transporte en el autobús, esto no es el TRAM en el que uno puede subirse sin comprar el billete. Aquí para subir al autobús necesitas pasar por delante del conductor para pagar tu ticket y que te dejen pasar, ha sido surrealista", relata Pepe.

Este afectado asegura que, además, se trataba de uno de los autobuses dobles con acordeón que circulan en esta línea, por lo que la revisión ha tardado más de la cuenta en llevarse a cabo, retrasando aún más que la línea retomase el trayecto. "Los usuarios hemos empezado a quejarnos porque más de uno llegábamos tarde a nuestro destino, yo me he quejado de la situación que se estaba viviendo en el interior del autobús y me han echado entre los inspectores de la empresa de autobuses y los agentes de la Policía Local que se han tomado nota de mis datos y de los de la otra persona que ha sido expulsada por viajar sin billete", afirma el usuario.

"Voy a denunciar esta situación al juzgado de guardia y a hablar con mis abogados porque esto no puede ser. Como usuario no puedo permitirme llegar tarde a mi destino, una cita médica por un tema de diabetes en el Hospital General de Alicante que llevaba esperando más de cuatro meses, porque la empresa de autobuses quiera hacer un control de billetes coordinados con la Policía Local, reteniendo y expulsando del autobús a la gente porque nos hemos enfadado. ¿Por qué hacer un control si ya hay un conductor a cargo del autobús? Esta imagen que damos en Alicante es lamentable cuando además la gran mayoría de usuarios del transporte urbano de la ciudad viajan gratis gracias a los bonos transporte que ofrece la ciudad", asegura el afectado.

El usuario afectado denuncia que se ha tratado de una situación de "abuso de poder" que sería "denunciable" y que ha ocasionado que tuviera ir "andando hasta el Hospital" aunque finalmente ha perdido su cita. "Los revisores y los agentes de Policía Local no deberían estar para realizar este tipo de controles y cuestionando si los ciudadanos estamos defraudando, es una muestra de falta de confianza en los usuarios y no tenemos por qué soportar llegar tarde a nuestro destino porque el control se tenga que realizar con el autobús parado", apunta el usuario.

Tras los hechos, empresa responsable de la gestión de los autobuses urbanos de Alicante, Vectalia, ha indicado en declaraciones a este diario que los hechos denunciados por este usuario corresponden a un incidente que se habría producido durante una inspección rutinaria en un autobús de la línea 03 en Alicante. Según la empresa, el incidente se debió a la falta de cumplimiento por parte de un pasajero, quien no portaba su billete y reaccionó de manera agresiva hacia los inspectores cuando se le solicitó. Ante la situación, Vectalia asegura que solicitó la intervención de la policía para controlar al individuo perturbador y procedió a su desalojo del vehículo. La empresa insiste en que estas inspecciones son parte de sus prácticas habituales y se realizan diariamente para garantizar el cumplimiento de las normativas del servicio.

Por parte de la Policía Local, este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alicante, quien no ha realizado declaraciones al respecto de la situación que ha ocurrido en el autobús urbano de Alicante este martes.