El hermano Meseguer: toda una vida dedicada al colegio Jesuitas de Alicante

Tras más de seis décadas de dedicación incansable, el hermano Meseguer, figura emblemática del Colegio Jesuitas de Alicante, se despedía a principios de marzo de sus labores en el centro educativo de la ciudad para adentrarse en una merecida jubilación en Salamanca a sus 90 años. Con una trayectoria marcada por la entrega incondicional a la formación religiosa, su legado perdurará en la memoria de miles de alumnos, padres y amigos que hace tan solo unas semanas se reunieron en un acto en el salón de actos del centro para despedir a este maestro al que describen como "inmortal".

"Nací en Orihuela en 1934 y desde muy joven ya entré en los Jesuitas aunque no llegué a Alicante hasta 1963 cuando pasé a formar parte del colegio como profesor de religión y ahí he estado hasta 2024 encantado con mi trabajo", asegura el hermano Meseguer, en declaraciones a este diario. "He sido profesor de religión en Primaria hasta que me jubilé, y entonces mi actividad en el colegio pasó a ser ayudar en todo lo que pudiese en misas, en charlas, en el comedor, en organizar excursiones... Otras veces simplemente entretenía a los estudiantes poniéndoles diapositivas o explicándoles historias", relata.

Aunque su vida no estuvo exenta de desafíos. "Tengo una pierna ortopédica. En el tranvía de Alicante me caí y como por aquel entonces nos obligaban a ir con sotana, tuve la mala suerte de que la rueda del tranvía me cogió la sotana y me arrastró cortándome la pierna", confiesa el hermano Meseguer, quien añade: "Desde entonces llevo una prótesis, pero nunca permití que eso me detuviera, en los recreos saltaba a la comba con los alumnos e incluso conducía un Fiat 500".

Un accidente que no condicionó sus años en el colegio. "Los niños sabían que algo me pasaba y me preguntaban, pero yo no quería contarles nada cuando eran pequeños, después cuando ya eran más mayores y venían a buscarme en los recreos ya se lo contaba", añade con humildad: "Siempre les decía lo mismo: que tengo un pie en una cajita en el panteón de los Jesuitas al que voy a dejarle flores".

El hermano Meseguer en un selfie con antiguos alumnos y compañeros en su acto de despedida. / INFORMACIÓN

Ahora, mientras se despide de sus responsabilidades docentes, el Hermano Meseguer deja un legado imborrable de amor, servicio y devoción. "He sido muy feliz y lo sigo siendo", afirma con gratitud. "Le doy gracias al Señor por lo bien que se porta conmigo y la vida tan feliz que me ha dado", asegura Meseguer.

Pero más allá de su labor en el aula, el Hermano Meseguer ha sido un ejemplo de entrega y servicio en cada rincón del colegio. Así lo describen algunos alumnos ilustres que han pasado por el centro, como el exministro de Defensa del Gobierno de España y expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, que asegura que el hermano "siempre ha sido muy amable y muy cariñoso, de él aprendimos el sentido del orden y la disciplina. Como siempre digo: a mí me hicieron como soy mis padres y los Jesuitas".

Desde el punto de vista de Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, el hermano Meseguer ha sido "una persona trascendental en la educación y traslado de valores esenciales a una persona como el respeto, la disciplina, la organización y el cumplimiento del deber como parámetros básicos que debe tener todo profesional".

Su compromiso con la fe y la educación trasciende las fronteras del aula. Luis Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, recuerda que "el hermano no solo era un profesor, siempre estaba con nosotros en los recreos o en el comedor, siempre charlando y riendo. Además, fue nuestra primera aproximación a la fe, él nos preparó para la primera comunión y nos hacía ensayar porque siempre decía que ese día tenía que salir perfecto".

Aficionado al fútbol, en concreto al Real Madrid, cuentan sus alumnos que nunca se perdía un partido, aunque debido a su condición física a menudo tenía que ejercer de portero en los partidos de alumnos contra profesores. Uno de los estudiantes con los que más conversaba sobre esta afición es Quique Sala, exjugador del Hércules C.F., que asegura que "siempre" le reconoció que "su segundo equipo es el Hércules, pero que el primero es el Madrid". "El hermano Meseguer se ha convertido en un gran amigo y me dio mucha pena que se fuera a Salamanca sin llegar a preparar a mi nieta para la primera comunión, es una parte de mi familia", añade.

El hermano Meseguer como árbitro en un partido entre alumnos y profesores. / INFORMACIÓN

Organizador de inolvidables viajes a Irlanda para aprender inglés fue apodado por sus estudiantes como "The little big man", según explica María José Rocamora, CEO de Alicante Urbana: "Ha sido un honor y un privilegio formar parte de un trocito de la vida del Hermano Meseguer, nos ha acompañado con su visión, su entrega y vocación en nuestro crecimiento como personas".

Para otros de sus antiguos alumnos, como Pablo Mas, actual Mestre de Capella del Misteri d'Elx, "el hermano Meseguer para los alumnos lleva en el colegio 'desde siempre', algunos incluso aseguraban que habían construido el edificio con él ya dentro, pero no hay forma de medir a cuantas personas ha influido en su vida".

Generoso y amable

La actitud positiva y el gran corazón del hermano Meseguer siempre han sido una de sus características más significativas, como recuerda el director de cine Javier Marcos: "Lo que más recuerdo es que es una persona muy generosa y amable que siempre intentaba que hubiera buen ambiente y que formáramos grupo y fuéramos una clase unida".

Un maestro que también dejo huella en el actual alcalde de Alicante, Luis Barcala, que asegura que el hermano Meseguer es "toda una institución que ha dejado huella en varias generaciones, un extraordinario pedagogo, que preparó a todos para la primera comunión".

Así como en Fernando Candela, abogado y exdecano del Colegio Provincial de la Abogacía (ICALI), quien destaca que el hermano Meseguer estaba "el primero" cuando abría el colegio. "Era la persona que te recibía en tu primer día de colegio, un referente, ha estado casi 50 años haciendo su trabajo, era un hombre que estaba muy presente y al que siempre podías consultarle cualquier cuestión", relata.

Un referente tanto para aquellas personas a las que les recibió en su primer día como para aquellos alumnos que llegaron más adelante, como Dolores Mejía, ahora directora general de Mercalicante, que afirma que "sin duda, el hermano Meseguer ha sido una figura muy apreciada y entrañable en el colegio, que siempre mostró un gran compromiso con la docencia y con los estudiantes".

El hermano Meseguer, durante una de sus lecciones. / INFORMACIÓN

Para Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación y vicepresidente de la Generalitat, el hermano Meseguer era de esas personas "que siempre estaban ahí, desde el primer día de colegio, un hombre prudente y encantador, él era el hermano cuando los demás eran padres". "Su marcha del colegio es como perder una parte del centro", agrega.

Un faro de esperanza para sus compañeros y para toda la comunidad educativa. Para Isabel Carretero, profesora en el Colegio Jesuitas, el hermano Meseguer era "un bromista" autodidacta que "aprendió inglés por su cuenta". "Cuando entré en el colegio apenas tenía 20 años y me marcó como compañero, le encantaba sacar fotos en papel y aprendió él solo a usar el ordenador, una persona increíble", asegura. Como a ella, Joaquín Villar, profesor en el centro durante más de 40 años, el hermano Meseguer es "un compañero con un sentido del cumplimiento y del deber muy rigurosos, además, nos gastábamos bromas por nuestra rivalidad futbolística, yo soy del Athletic Club de Bilbao y él del Real Madrid".