La calle Gerona de Alicante: de vía de las novias a nuevo "Chinatown"

Ir a comprar un traje de novia en Alicante siempre ha sido sinónimo de acudir a una única zona: la calle Gerona. Reconocida en toda la provincia por su comercio tradicional basado en vestir a las alicantinas de blanco en "el día más importante de sus vidas", en esta vía se han instalado desde hace décadas las firmas de moda de novias más importantes como Rosa Clará, Jesús Peiró o Pronovias. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar en una calle a la que la moda de los restaurantes asiáticos está logrando fusionar los enlaces matrimoniales con platos de ramen o refrescantes tés y postres japoneses.

Una clienta entra a un restaurante de ramén en Alicante. / JOSE NAVARRO

El estilo nipón ha llegado para quedarse en la ciudad y prueba de ello son las largas colas que ya se forman para conseguir mesa en alguno de los restaurantes que más se han popularizado en esta calle. Cada uno utiliza su propio estilo para atraer a los diferentes clientes que llegan a la zona en busca de probar sabores nuevos: desde un restaurante en el que el sushi llega a través de una cinta, un ramen decorado con figuras y dibujos de los animes más populares o un establecimiento de sushi en el que prima la calidad del pescado y los ingredientes locales.

Los nuevos propietarios llegados a la calle se encuentran a gusto en la zona y aseguran que ha sido una buena decisión instalarse en "la calle de las novias". "Las tiendas de novias y los restaurantes convivimos perfectamente, lo bueno de esta calle es que los locales son amplios y cuentan con salida de humos, que lo más difícil de encontrar en el centro y porque por ella siempre pasan muchos turistas y personas jóvenes que van a la calle Castaños", asegura Sonia Lin, propietaria de un restaurante de sushi y comida asiática. "Ahora cada vez somos más los restaurantes asiáticos, casi como un 'China Town' alicantino, y estamos deseando que abran más porque este concepto atrae a mucha gente. Nosotros tenemos clientes que vienen de Murcia o de Valencia a comer aquí", punta Lin.

Decoración en el interior de uno de los locales de ramen en Alicante. / JOSE NAVARRO

El hecho de que haya varios locales con la misma temática instalados en esta calle es uno de los puntos que más llama la atención a los turistas. "A los clientes les gusta mucho que el restaurante esté decorado de forma tan llamativa, sobre todo a los extranjeros, que aunque no conozcan la comida ya solo por la temática entran y se toman algo o prueban algún postre", explica Jean Abonde, camarero en un local de ramen. "Aquí el plato que más piden es el ramen "tam-tam" con fideos de harina, trozos de cerdo, setas y picante, es todo un reclamo porque los fines de semana solemos tener cola para comer o cenar y recomendamos a los clientes que intenten reservar con tiempo", señala Abonde.

Para gustos, colores, la calle Gerona esconde en sus locales especialidades asiáticas para todo tipo de paladares y de bolsillos. Es el caso del restaurante de sushi que regenta Daniel Fu en el que su especialidad es la gastronomía japonesa "a una escala diferente". "Tenemos las mejores calidades de pescado porque es nuestro fuerte, pero también nos enfocamos en dar un buen servicio, no somos un buffet libre, pertenecemos a un grupo gastronómico asiático y en los próximos meses queremos abrir un restaurante de gastronomía china en esta misma calle", destaca Fu.

Colas para acceder a uno de los restaurantes de la calle Gerona. / JOSE NAVARRO

Y si después de comer en alguno de estos locales, los clientes se han quedado con hueco para el postre, la gastronomía asiática también ofrece la posibilidad de tomar un postre o un "bubble tea" sin salir de esta vía. "Este concepto es nuevo en Alicante y estamos teniendo una buena acogida, el "bubble tea" es básicamente un té japonés que se elabora a base de tapioca -esferificaciones hechas de yuca y panela- té negro y leche, y sobre eso hay muchas variantes de sabores que pueden acompañarse con un mochi o una tarta de queso japonesa. Ahora el que más nos piden es el matcha y pistacho o el lottus aunque en verano se llevan más los sabores como fruta de la pasión, fresa o limón con fruta del dragón", indica Carles Jiménez, trabajador del establecimiento.

Una clienta hace una foto de un té japones en Alicante. / JOSE NAVARRO

Convivencia-fusión

La experiencia de convivir no solo está resultando positiva para los recién llegados a calle, sino que también resulta una gran vivencia para aquellas tiendas de novias que llevan toda una vida ubicadas en la calle Gerona.

"Algún novio ya nos ha hecho el chascarrillo de que se van de luna de miel a Japón pero que si lo llegan a saber se quedan en la calle Gerona", explica Ángela Sanz, responsable de un local de venta de trajes de novia. "Los restaurantes asiáticos son lo último en esta calle y están siempre llenos, se montan colas los fines de semana brutales para entrar a comer, pero a nosotros no nos afecta en nada. Al contrario, ahora la gente que viene a comer y que tiene que esperar una hora se pasea y mira nuestros escaparates y así, cuando le haga falta, ya sabe donde puede venir a comprarse su traje de novia", afirma Sanz.

Una dependienta de una tienda de novias señala los locales de comida asiática en la calle Gerona. / JOSE NAVARRO

En general, se está tratando de una buena experiencia de "fusión cultural" en el que ambas partes se están viendo beneficiadas por igual. "Lo llevamos muy bien y no notamos diferencia, ahora sí que es verdad que hay mucha más gente por la calle y que a veces hay colas, pero esto no es negativo para nuestros negocios, al contrato, está bien que siempre haya gente paseandoo por la calle y que esté llena de vida. Las clientas siguen viviendo igualmente a por su traje de novias y eso es algo que no cambia, solo que ahora si quieren ir a comer, tienen la oferta en la misma calle", destaca Loli Marhuenda, encargada de una tienda de novias.

