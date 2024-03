El riesgo de obesidad se triplica por cada hora que los niños pasan ante una pantalla

«El azúcar, más adictiva que la cocaína, fuera del carro de la compra»

El 19 de diciembre comenzó el tratamiento en la consulta monográfica de obesidad infantil del Hospital de Sant Joan una niña alicantina de 7 años que pesaba por entonces 44 kilos y medio cuando lo normal a su edad son 30/32. Su madre, Susana F. S. explica que «la nena nació con un peso normal pero empezó a comer golosinas y chocolate a la edad de ir al colegio, y comenzó a engordar. Es de dulces». La endocrinóloga se los ha eliminado de la dieta.

La madre prosigue contando que empezó a preocuparse cuando alcanzó los 44 kilos y se le caía el pelo. «Entonces la traje (a consulta). La médica es excepcional y atenta. Me ‘regañó’ para que le quitase al chocolate por la ansiedad».

La familia se implicó, le cambió la alimentación y hablaron con el colegio puesto que se queda en el comedor, para que le adaptasen los platos en los posible. Va a baile tres veces a la semana y los otros dos días laborales la llevan a dar un paseo cuando termina los deberes. Todo esto ha dado sus frutos y en tres meses ha perdido cuatro kilos y medio. Además, «ella (la niña) está muy concienciada porque su padre tiene algunos problemas de salud con el riñón y no quiere llegar ahí». La menor asiente a todo lo que dice su madre y se muestra contenta con su doctora en la consulta de control para medir su peso, azúcar en sangre y otros valores, así como con el tratamiento.

Como norma en general, la doctora Nso aconseja a las familias eliminar en lo posible el azúcar en la dieta de los niños y adolescentes, de ahí que recomiende que no entre en el carro de la compra por ser «más adictiva que la cocaína porque se la va a pedir el cuerpo». Esto en casa y fuera, señala, la premisa es no ofrecer pero si en algún evento o salida es inevitable no prohibir para que los niños no se obsesionen con ese dulce sino controlar lo que están tomando.