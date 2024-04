Encuentro con Pepe Reig Cruañes en Casa Mediterráneo de Alicante

Casa Mediterráneo acogerá este jueves 4 de abril, a las 19 horas, un encuentro con el profesor, historiador y periodista Pepe Reig Cruañes, en el que mostrará su singular obra de relatos, Conmigo no cuentes (Editorial Mankell), la primera incursión en este género del autor, cuyos libros hasta la fecha se han centrado en el mundo académico y periodístico.

El acto se desarrollará a modo de diálogo entre Pepe Reig, Fran Sanz (abogado) y Andrés Maestre (periodista). El acto será presentado y conducido por Pilar Cuenca (periodista, consultora de comunicación) y Marina Vicente (editora del libro) leerá un relato. Se espera la presencia en este acto de la actriz Belén Rueda.

En Conmigo no cuentes ha ido trazando historias breves sin más intención que inmortalizar sus pensamientos sobre escenas de la vida y que ven la luz en un compendio de 99 relatos.

Conmigo no cuentes no es exactamente un libro de relatos, de hecho. Pepe Reig no cuenta solo una historia, un suceso o una anécdota en cada relato, sino que siempre introduce otra cosa, otra inquietud o pregunta que no estaba allí. El toque de Pepe Reig es contar dos historias con cada texto, la de los hechos en sí mismos y la que pasa por su cabeza mientras los cuenta. El autor invita a jugar con él y descubrir así que son dos libros (o más), en realidad.

Es la primera publicación de ficción del autor aunque ya tiene varias obras académicas.

Doctor en Historia por la Universidad de Alicante y autor o coautor de una quincena de libros, Pepe Reig Cruañes ha sido profesor de Documentación Informativa y Periodismo Especializado en la Universidad de Castilla La Mancha y en la CEU-UCH, así como documentalista en el Consell Assessor de RTVE en la Comunitat Valenciana.