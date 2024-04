El PSOE exige la comparecencia de Villar tras el borrado de los registros de los sonómetros de la red acústica municipal

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, exigirá comparecencia en el próximo pleno del vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, tras admitir el también concejal de Medio Ambiente que varios sonómetros de la red acústica municipal han venido ofreciendo datos falsos debido a que los dispositivos estaban averiados y, en algunos casos, ni siquiera existían porque, supuestamente, habían sido retirados del espacio público. “Es inaceptable que el gobierno de Barcala haya borrado los registros de cuatro sonómetros después de que el Grupo Socialista denunciara públicamente el fraude de los datos. Exigimos conocer desde cuándo se han estado ofreciendo mediciones erróneas y quién ha ordenado suprimir la información que se ofrece en la web municipal”, ha destacado la portavoz.

En concreto, se trata de los dispositivos instalados en la calle Mayor, plaza Gabriel Miró, calle San Francisco y Explanada, cuyos datos históricos han sido suprimidos. Barceló ha explicado que la reclamación para que Villar comparezca se ha enmarcado en la próxima sesión plenaria debido a que no existe ningún otro foro institucional para abordar los problemas de saturación acústica que existen en la ciudad. En ese sentido, la portavoz ha destacado que el gobierno de Barcala mantiene bloqueada la aprobación definitiva de la ordenanza del ruido y es, precisamente, esa normativa la que regula la constitución de una mesa del ruido que permite la participación de los grupos políticos así como de las entidades vecinales. “La ordenanza está bloqueada desde hace un año. El alcalde sólo hizo el amago de desbloquearla antes de las elecciones, pero ha quedado demostrado que no fue más que un ejercicio de trilerismo político”, ha apostillado. “Los vecinos y vecinas afectados por la saturación acústica están siendo ninguneados por la irresponsabilidad de Barcala, que sigue instalado en la pasividad y el incumplimiento de sus promesas”, ha añadido.

La portavoz socialista ha recordado que hace ya cinco meses, en noviembre de 2023, el gobierno municipal anunció que realizaría mediciones de ruido durante tres semanas con el objetivo de extrapolar los datos a todo el año y, a partir de ahí, impulsar medidas correctoras para garantizar el descanso de los residentes. Pues bien, los responsables municipales todavía no han hecho público el resultado de ese informe y, además, no han convocado la comisión del ruido que debe servir para elaborar el Plan de Acción Zonal del Casco Histórico de Alicante. Informe oculto Por su parte, el concejal Raúl Ruiz ha señalado que algunos de los propietarios de los balcones que se prestaron a medir su contaminación acústica mediante la instalación de sonómetros llevan dos años reclamando el resultado de la medición municipal y, pese a todo, el gobierno del PP sigue negándosela. “La falta de transparencia es verdaderamente alarmante y por eso exigimos al vicealcalde que deje de borrar datos y de esconder el estudio acústico que encargó a la consultora Cecor. Debe de publicarlo cuanto antes y comparecer en el pleno para aclarar su responsabilidad en todo este despropósito”. Ruiz ha recordado que el gobierno de Barcala lleva además cinco años posponiendo cumplir la sentencia de la Zona Acústica Saturada y más de un año bloqueando la ordenanza de ruido. “¿Debemos pensar que también es casual que sus sonómetros transmitan datos falsos?”, se ha preguntado. El edil ha criticado que no existen avances con respecto al problema del ruido ni en el casco antiguo ni en el centro tradicional porque el gobierno del PP se niega a adoptar soluciones. “El único lugar insonorizado en esta ciudad parece que es el despacho de Barcala, que parece incapaz de escuchar las quejas de la gente que tiene este problema”, ha concluido.