Peticiones divinas a la Santa Faz de Alicante vía email

Las monjas Canónigas Regulares Lateranenses de San Agustín que se encargan de la custodia de la Santa Faz, más conocidas como las monjas de la Sangre, afrontan este año su tercera peregrina. Aseguran que todavía necesitan más tiempo para adaptarse completamente a la vida en el monasterio, al que llegaron en 2019, en especial por la gran afluencia de personas que tiene este enclave respecto al convento. Una afluencia que no solo perciben en el propio monasterio y desde Alicante, sino a través de todo el mundo, como ellas mismas afirman, por las intenciones que reciben por el correo electrónico vinculado a la web de Santa Faz.

Sor Pilar, una de las monjas agustinas que custodia la reliquia, explica que reciben numerosas intenciones —peticiones de rezos— a través del correo electrónico: "Ahora, con la web, escriben intenciones desde fuera de España y en otros idiomas. La Santa Faz es internacional y es una satisfacción". Algo que sor Aurora apunta que es una "responsabilidad" para "incrementar esa intensidad".

En este sentido, apunta sor Pilar que la digitalización es necesaria: "Hoy en día, el sexto continente como lo llama el obispo es una realidad que, si no te subes al carro, te quedas fuera de onda. Es otra manera de llegar a la gente". Además, considera que la tecnología y la religión no están contrapuestas: "Los avances no son malos. La ciencia no es mala, siempre ha sido camino para el encuentro con Dios. A lo largo de la historia, muchos científicos que hoy se siguen estudiando eran cristianos. [Gregor] Mendel, el padre de la genética, era monje agustino; [Louis] Pasteur era cristiano", explica la religiosa. "Ha habido muchos cristianos que han quedado en el anonimato de la fe, pero muy relevantes para el mundo de la ciencia. Hay que utilizar los dones que Dios da de la inteligencia para ponerlos al servicio del reino de Dios. Esto es una herramienta más para intentar llegar a la gente", subraya sor Pilar.

Una tienda que financia la clausura

La vida contemplativa de las monjas Agustinas en Santa Faz se financia mediante la tienda y las donaciones. Una tienda que cuenta con multitud de artículos de diverso orden, aunque los destacados son los elaborados por las propias religiosas, como sus mermeladas y dulces. La venta de las imágenes sorprende a las religiosas, aunque comprenden el motivo: "Es fruto de ese cariño y esa devoción que tiene la gente. ¿Qué hace el marido con la mujer, la mujer con el marido o con los hijos? Llevan la foto en el escritorio de trabajo o en la cartera. Es un recuerdo de aquello que está en tu corazón", considera sor Aurora.

Pese a todo, aseguran que todavía necesitan completar su adaptación a Santa Faz, tras llegar al monasterio en verano de 2019: "La adaptación va siendo mejor, pero aún queda un forcejeo, un caminar. Precisamente porque es una vida con más afluencia de personas. Todo eso nos lleva a un engranaje en el que aún nos queda un poco", explica sor Aurora. La religiosa agustina asegura que, pese a su vida contemplativa, en los días previos a la romería notan el cambio: "La semana es más alborotada. Eso nos exige a nosotras ese velar para que no nos falte lo principal para nosotras. Estamos en ese forcejeo de no dejar de hacer lo nuestro".

Un "lo nuestro" que, se encarga de remarcar la monja, consiste principalmente en rezar: "Yo digo que, como monjas contemplativas, nuestra principal intención y finalidad es orar más. Orar y orar más. Y que todo esto, dijéramos, no nos saque de nuestro objetivo principal. Gracias a Dios, tenemos voluntarios. Un grupo voluntario que se va rotando y son los que nos mantienen la vida activa unida a la vida contemplativa".

Pese a todo, agradecen que Santa Faz sea un lugar de mucha afluencia no solo en la semana de la romería, sino durante todo el año: "Sí, [agradecemos que venga gente]. Yo decía: '¿Señor, qué tiene tu cara que atrae a tanta gente? ¿Cómo es posible que esto, desde que se abre el templo, tenga esta afluencia?' Detrás de ese paño hay algo que mueve a toda la gente. Verdaderamente, es algo que alimenta nuestra fe".