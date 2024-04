DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

El barrio de San José reclama zonas verdes y más actividad para atraer a los jóvenes

San José es un barrio de contrastes en Elche. Con sólo pasear por sus calles uno puede apreciar que la historia le dio su particular ideosincrasia junto al río Vinalopó, pero no resulta ni el barrio más activo ni vistoso para tomar el aire sentado en un banco. Precisamente esa es una de las demandas más habituales de sus residentes. Desde la asociación de vecinos tienen la sensación de que la zona «es una cuadrícula de calles sin respiro ni árboles, faltan aceras más anchas y los abuelos no tienen donde sentarse», destaca Alba Ricoque, presidenta del colectivo.