Los mosquitos vuelven a Urbanova

La primavera la sangre altera y con ella llegan las lluvias pero también las altas temperaturas. Una combinación que en zonas como la playa de Urbanova tienen como resultado la llegada de un nuevo e inconfundible vecino: los mosquitos. Como cada año, estos insectos han aprovechado el buen tiempo para hacer su primer acto de presencia en el barrio, lo que ha ocasionado quejas y molestias entre los vecinos de la zona.

"Ya estamos notando los mosquitos, es increíble porque lo que antes pasaba a principios de verano, por mayo o junio, ahora está pasado en abril. En el momento que hay un poco de agua estancada en el saladar de Aguamarga y que suben las temperaturas no falla", señala Asunción Leal, vecina que reside en una de las urbanizaciones de Urbanova. "En mi casa no tengo mosquitos, pero por el paseo ya me ha picado alguno tanto a mi como a mi marido, es importante que fumiguen más para prevenir estas situaciones", indica Leal.

Como ella, se encuentra Domingo Bernal, un vecino del barrio que ya lleva "dos picadas de mosquito desde que llegué el lunes", asegura. "Han empezado los mosquitos pero también todo lo demás como moscas o abejas, se ha adelantado todo, se nota porque la gente de las caravanas está metida toda dentro y en las urbanizaciones que ya hay alguna que ha empezado a fumigar los jardines", apunta Bernal.

Su situación no es excepcional, la mayoría de los que aprovechan para pasear por la zona ya lo sufren. "Es tanto por las mañanas a primer hora como antes del atardecer, tenemos que estar prevenidos para que no nos piquen, yo tengo ya un par en la mano y mi hermana está llena, es llegar el calor y vienen todos de visita", explica Encarni Baena, vecina de Urbanova.

Precisamente, la Asociación de Vecinos de Urbanova, ha realizado por escrito una petición del Ayuntamiento de Alicante para que actúe contra estos insectos. "Como cada año por estas fechas ya hemos notado la presencia de los mosquitos, hicimos una petición para que vinieran a fumigar y nos consta que ya han estado por aquí", asegura Ascensión Pedraja, presidenta de la entidad vecinal.

Y así ha sido. Ante esta llegada de los mosquitos, la empresa de control de plagas Lokímica, encargada de controlar esta zona, no solo realiza tratamientos durante estos días sino que aplican tratamientos preventivos prolongados durante todo el año, que son los más efectivos. "Las revisiones que realizamos son semanales en todos los puntos catalogados como la zona del saladar de Aguamarga que hay junto a Urbanova y en los imbornales del paseo los realizamos mensuales para tener controlado el mosquito tigre que es el más común en los sumideros urbanos y que en el saladar no hay", explica Lidia Najar, experta del depatarmento técnico de Lokímica.

Dos técnicos controlan los imbornales del paseo de Urbanova. / L. FERRÁNDIZ

La prevención en invierno ayuda a que los picos de esta plaga en los meses cálidos no sean tan intensos. "Estas tarea se realizan a través del uso de productos inocuos que actúan únicamente contra los mosquitos, pero no afectan al resto de flora y fauna del medio ambiente. En las zonas más amplias se emplean brigadas terrestres, cañones, drones y helicópteros mientras que los imbornales se revisan y se tratar con la mochila aplicando el producto o con pastillas que se disuelven directamente en el agua y eliminan las larvas", , señala Najar.

"El problema principal viene normalmente del interior de las urbanizaciones que son zonas privadas en las que el mantenimiento no se realiza durante todo el año", indica Nacho Sánchez, técnico de la empresa. "Los vecinos tiene que hacer tratamientos, y que no solo sean en los meses de verano porque no es suficiente. Suele pasar que a menudo lo hacen solo un par de urbanizaciones y en las que no lo hacen es donde surgen los mayores focos, es importante que todas las comunidades de propietarios realicen tratamientos contra los mosquitos para evitar malas situaciones cuando haga más calor", explica Sánchez.

En la Mancomunidad de L’Alacantí, trabajan en Alicante, en concreto en la zona de Urbanova, con especial énfasis en los saladares, el paseo marítimo y los imbornales; así como Bacarot, Rebolledo, Fontcalent, la Serreta, el barranco de las Ovejas, el cauce del barranco de Santa Faz, Villafranqueza, la Albufereta y el Pla de la Vallonga. Así como el área de Tángel-Monnegre y la zona inundable de la Huerta.

Tratamiento contra el mosquito en el Saladar de Agua Amarga. / L. FERRÁNDIZ

Falta de autobuses

Asimismo, los vecinos de Urbanova han elevado una solicitud al Ayuntamiento de Alicante para aumentar la frecuencia de los autobuses urbanos que sirven a su zona, especialmente durante el período no estival. Los residentes se quejan de la limitación impuesta por los horarios actuales, que no les permiten permanecer en Alicante después de las 22:00 horas, lo que les dificulta realizar actividades básicas como cenar fuera o socializar con amigos sin depender del automóvil.

La presidenta de la asociación de vecinos de Urbanova, Ascensión Pedrajas, señala que esta reclamación vecinal ya se habría solicitado por registro al Consistorio y que estarían pendientes de obtener una respuesta. "Vamos a ver qué pasa, no sabemos si era fácil y rápido o difícil pero tenemos que reclamar por los vecinos. "Lo pedimos hace mucho antes de final de año y que a mí me conste no tenemos respuesta", afirmó Pedrajas.

Pedrajas enfatizó que el problema se intensifica durante el invierno, cuando la frecuencia del servicio se reduce drásticamente a una hora, lo que dificulta aún más el acceso a la ciudad vecina a tan solo 7 kilómetros de distancia. "Los fines de semana son aún peores", lamentó Pedrajas, "ya que el último autobús disponible es a las 13:30 y si lo pierdes, no hay otro hasta las 18:30". Ante esta situación, la comunidad de Urbanova ha propuesto una solución alternativa: desviar el trayecto del autobús C6 para que incluya la carretera de Urbanova, brindando así un acceso más directo y frecuente a la zona.