Poquet rectifica a Barcala: las toallitas en las playas de Alicante se deben a vertidos y no al viento

Después de que nadadores de Alicante denunciasen la presencia de centenares de toallitas higiénicas en diversas playas de Alicante, el alcalde Luis Barcala atribuyó el fenómeno a las "rachas de viento muy fuertes" de los últimos días. "No ha habido ningún fenómeno que haya provocado que los aliviaderos hayan echado agua al mar", señaló Barcala. Algo con lo que no coincide su propia concejala de Turismo, Ana Poquet, que ha reconocido este mismo martes que los responsables de la llegada de toallitas a la costa son los emisarios submarinos: "En días de tormenta el filtro no da de sí y las expulsa", ha señalado.

Al respecto, Poquet ha insistido en que, pese a que "la limpieza de los fondos marinos no es cosa de turismo" en el equipo de gobierno están "muy concienciados", por lo que se está organizando una limpieza solidaria de la mano de un club de buceo de la ciudad.

Los nadadores, por su parte, entienden que los fondos constituyen "un tesoro medioambiental" y aunque "obviamente hay un problema de civismo y la gente se tiene que concienciar" señalan que "algo tendrán que hacer las administraciones porque el agua estaba visiblemente contaminada".

