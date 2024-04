Bailes que mueven masas para las galas de elección de las Belleas del Foc 2024

Más bailarines que nunca para las galas de elección de las Belleas del Foc 2024. El ambiente festivo propio de las Hogueras se ha visto avivado por una participación sin precedentes en el cuerpo de baile que entretendrá a las casi 7.000 personas que los próximos días 12 y 13 de abril acudirán a conocer a las nuevas representantes de las fiestas en la Plaza de Toros. Con cerca de 400 bailarines preparados para deslumbrar en el escenario, entre los números infantiles y adultos, este evento se presenta como uno de los más vibrantes y llenos de energía de los últimos tiempos.

Una actuación muy numerosa que, según comenta Aurelio Sánchez, delegado artístico de la Federació, ha implicado un esfuerzo sin precedentes de organización. "Ha sido todo un reto porque hacía muchos años que no había tanta participación". Con una mezcla de nostalgia y entusiasmo, Aurelio destaca la importancia de adaptarse a la gran cantidad de participantes. "Al final, al ser tantos, tenemos que adaptarnos porque no decimos que no a nadie, esto se hace por amor a la fiesta y todo el mundo es bienvenido, ha sido un éxito que esperamos repetir el próximo año".

Esta organización ha implicado la distribución de los bailarines en más grupos y en realizar ensayos más pequeños para garantizar que todos puedan participar plenamente. "El equipo ha sido maravilloso y en apenas tres meses nos hemos convertido en una familia, nos gustaría que durase más tiempo, pero también tenemos ganas de enseñar lo que hemos estado ensayando con tanta ilusión", indica Aurelio Sánchez que desvela que la selección musical que han preparado "irá desde Disney hasta la música más actual, todo el mundo estará representado".

Los bailarines que subirán al escenario comparten el entusiasmo y las ganas por mostrar al público lo que han estado preparando. "Siempre he salido desde pequeña y tengo que decir que estos ensayos han sido increíbles, disfrutamos mucho. Ha sido diferente porque se ha notado que hay mucha gente nueva que nunca había participado en la elección, pero ha sido emocionante. Cuando pasamos del gimnasio en el que ensayábamos al de la Plaza de Toros fue una locura, pero una experiencia única", asegura la bailarina Ana María Mira.

Un momento de los ensayos de las actuaciones musicales de las galas de elección de las Belleas del Foc. / TONY DÍEZ

La diversidad musical de las actuaciones es, sin duda, una de las claves que más destacan los bailarines que actuarán en la elección. "Hay un montón de canciones que cuando llegue el viernes o el sábado, todo el mundo se va a animar, con números desde los 80 hasta la actualidad para que todo el mundo disfrute. Son canciones de ahora que te vas a un almuerzo y las escuchas. Lo más complejo ha sido organizarnos en el nuevo escenario porque hay bailes con muchos cambios de posiciones, pero nosotros disfrutamos mucho ensayando, ¿cómo no te vas a venir arriba en ese escenario?", destaca el bailarín Melchor Palomares.

Carla Soler, otra de las bailarinas, coincide con sus compañeros en la emoción de participar en un evento de tal magnitud. "Llegar a la plaza es caótico por las posiciones porque no estamos acostumbradas, pero nos lo pasamos genial. Hemos pasado mucho tiempo juntos y por risas no nos podemos quejar, estamos creando momentos muy guays. Son momentos de fiesta de estar todos con todos porque estamos para crear un momento divertido para todos los foguereres y qué mejor que creando un espectáculo chulo", explica Soler.

Con una participación entusiasta, los protagonistas de estas galas están listos para hacer historia en el escenario, demostrando que el espíritu festivo de Alicante está más vivo que nunca. La bailarina María Moya, comparte el sentimiento de emoción que envuelve este momento único: "todo lo describiría con la palabra emoción, todo queremos que salga bien y demostrar esos tres meses de trabajo. Hemos colaborado entre todos y nos hemos esforzado por potenciar la participación en todas las edades, estamos deseando demostrar en lo que hemos estado trabajando y hacer que sea un día de la elección único", comparte Moya.

Elección

Las galas de la elección, que tendrán lugar el viernes 12 y el sábado 13 de abril, introducirán múltiples novedades. Los actos, bajo el lema "La millor del món" (la infantil) y "Elecció" (la adulta) contarán con cerca de 400 bailarines.

"La millor del món" narrará la historia de cómo en las entrañas del Castillo de Santa Bárbara se preparan las diferentes fiestas que disfrutan los niños alicantinos. El festival será presentado por Alexis Meseguer (Nou Alipark), Lidia Piqueras (Ángeles Felipe Bergé) y Carla Díaz (Sant Blai de Dalt).

En cuanto a "Elecció", el espectáculo se centrará en realizar una alegoría entre las fases lunares y los diferentes momentos que vive una belleza a lo largo del año. Una gala conducida por Sergio Checa (Sagrada Familia) y Beatriz Tomás (Foguerer Carolinas).